为做好新冠肺炎疫情常态化防控，尽快构筑免疫屏障，全国新冠疫苗接种工作正在有序开展。

根据 Our World In Data 的数据，截至 4 月 20 日，全球已经打过至少一剂疫苗的人数约为 9.29 亿人，其中中国的接种人数为 1.95 亿人。

连日来，上海分步实施、条块结合，有序推进新冠疫苗接种工作。上海目前使用的是国产新冠病毒灭活疫苗，全程需接种两剂。上海市针对不同人群精细化设计安排，目前最大日接种量已提升至 60 万剂次以上，目前疫苗接种人数已经超过了 1000 万人。

具体实施过程中，上海积极探索大城市大规模疫苗接种经验，很多疫苗接种点与对口街道提前沟通，以半小时为一个单位将预约人群进行划分，接种人员平均等候时间不超过 15 分钟。

事实上，疫苗接种工作的有条不紊离不开幕后的技术支持和保障。

“1 小时” 迅速响应，智能语音机器人高效助力疫苗接种

对于上海这个超大型城市来说，加快推进市域社会治理现代化，提高城市管理的效率，现代化科技手段是背后的有力支撑。

动点科技了解到，哲语人工智能是参与上海疫苗接种工作的科技企业之一。在疫苗接种期间，哲语人工智能与上海长宁区合作，致力于推动疫苗接种工作有序高效地进行，提高上海城市管理精细化水平。

哲语人工智能总经理孔志海告诉动点科技：“哲语的智能语音机器人主要帮助街道防疫工作人员完成三项工作：第一项是拨打电话通知市民两针疫苗的接种时间地点；第二项是在有需要的时候，紧急通知市民疫苗接种计划变更；第三项是调查统计沿街商铺的疫苗接种数据。”

这些工作原本需要街道居委会工作人员一个一个地拨打电话去通知，在上海每天接种 60 万剂次的情况下，人工通知无疑会产生巨大的工作量。而这些工作在哲语智能语音机器人的帮助下，能够实现 “1 小时内” 的响应效率。

在 4 月 15 日，哲语帮助长宁区华阳街道完成了一次紧急的接种计划变更通知，在 1 小时内通知了几百人接种计划的变更，街道疫苗接种得以有序高效进行。

动点科技了解到，4 月 15 日 17 时许，上海市长宁区华阳街道新冠疫苗接种专班接到临时通知，因相关设备维护，16 日疫苗接种工作暂停。由于前期完成第一剂接种的市民已通知需要在 16 日接种第二剂，为了防止暂停接种给市民带来不便，经过华阳路街道新冠疫苗接种工作专班紧急梳理，共排摸出 681 人需要提前告知。专班工作人员在哲语人工智能语音呼叫系统的帮助下，在 1 个小时内迅速对相关市民进行疫苗接种的智能语音通知和手机短信告知，短时间内完成人工不能完成的工作，为街道的精细化管理工作赋予高科技动能。

助力上海街道精细化管理的 AI 力量

记者了解到，哲语人工智能成立于 2019 年，团队深耕于智能语音多轮对话和自然语言处理。公司核心技术是智能语音机器人开发平台 JAICP，融合中文自然语言处理技术，针对中国市场的需求，于 2020 年推出首款专注于政务的智能语音服务和平台——“高风” 智慧基层综合管理辅助系统。高风智慧基层系统在区城运中心、区科委以及多个街道中应用，助力提升智慧基层精细化管理水平，2021 年在上海长宁区全面推广。

在 2020 年抗疫期间，哲语人工智能也推出了智能语音抗疫机器人和复工复产机器人，免费为基层政府提供服务，驰援战疫工作。这两款机器人主要依托于哲语 AI 会话平台（JAICP），这是一个多语种、一站式的云服务平台，广泛用于自然语言理解（NLU）赋能的会话机器人和虚拟助理，帮助政府部门和企业一线客服部门提升效能。

在疫苗接种工作中运用智能语音机器人，不仅让基层工作更加高效，也增加了不少人性化的服务。拨出精确到人的疫苗接种电话，也能确保不擅长获取网络信息的老年人和残障人士及时便利地获取疫苗接种信息。

科技的创新力量融入细心的人性化服务，不仅提高了工作效率，也给疫苗接种过程带来了温度。