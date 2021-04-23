据彭博社报道，苹果准备在 6 月份的 WWDC 上公布 iPhone 和 iPad 操作系统的重大更新，其中包括「自 2010 年首次推出该产品以来，[iPad] 主屏幕的最重要更新。」

据称，iOS 和 iPadOS 的新版本（iOS 15 和 iPadOS 15）将在 6 月 8 日的苹果全球开发者大会上亮相。以下是彭博社提到的主要内容：

基于用户状态的新通知过滤器。通过可从锁定屏幕和控制中心访问新菜单，用户可以根据驾驶、睡眠、上班还是开启了勿扰模式，来更精细地控制通知的显示方式（例如，是否播放声音）。

iPad 主屏幕升级。据报道，这将包括添加小部件的功能（去年在 iOS 中引入）。彭博社没有提供更多细节，但表示这将是自推出以来对 iPad 主屏幕的最重要更新。

快速访问隐私数据。据报道，一个新菜单将让用户看到应用程序正在收集有关他们的信息。据推测，这将利用苹果去年 12 月在 App Store 推出的新「隐私标签」所使用的相同数据源。

新的 iOS 锁定屏幕。这将包括对上述隐私菜单的访问。目前尚不清楚是否有其他改进。

iMessage 社交功能升级。新功能将帮助 iMessage 与 WhatsApp 竞争，「最终目标是充当更多的社交网络。」但彭博社指出，这些功能「仍在开发初期」，可能会在今年晚些时候宣布。

另一方面，iOS 14.5 将于下周发布，新系统将支持苹果新推出的寻物设备 AirTag 和新的播客功能，还将包含戴口罩时用 Apple Watch 快速解锁 iPhone 的能力。