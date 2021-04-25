4 月 25 日，北京市市场监管局发布消息称，针对群众反映强烈的校外教育培训机构组织专项检查，依法查处校外教育培训机构价格违法、虚假宣传等行为，对跟谁学、学而思、新东方在线、高思四家校外教育培训机构价格违法行为分别给予警告和 50 万元顶格罚款的行政处罚。

根据处罚通告，经查：

1. 北京百家科技集团有限公司（以下简称跟谁学）通过其运营的官方应用程序 “跟谁学” 销售的多款培训课程，销售页面显示诸如 “¥11998 元，联报优惠¥3880” 的优惠活动，但¥11998 在优惠活动前未实际成交过，属于 “利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易” 的价格违法行为。

2. 北京学而思教育科技有限公司（以下简称学而思）通过其运营的天猫商城 “学而思网校官方旗舰店” 销售的多款培训课程，销售页面显示诸如 “价格¥799.00，促销价¥20.00” 的促销活动，但价格¥799.00 在促销活动前未实际成交过，属于 “利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易” 的价格违法行为。

3. 北京新东方讯程网络科技股份有限公司（以下简称新东方在线）通过其运营的官方网站 “新东方在线” 销售的多款培训课程，销售页面显示诸如 “优惠后¥199 ¥2160” 的优惠促销活动，但价格¥2160 在优惠促销活动前未实际成交过，属于 “利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易” 的价格违法行为。

4. 北京高思博乐教育科技股份有限公司（以下简称高思）通过其运营的 “高思教育 APP”、“（高思教育小程序）” 等渠道销售的多款培训课程，销售页面显示诸如 “原价 1770，¥214” 的销售活动，但原价 1770 元在销售活动前从未实际成交过，为虚构原价，属于 “利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易” 的价格违法行为。