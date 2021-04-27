苹果正式推出了 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 更新，带来了针对戴口罩时用 Apple Watch 解锁 iPhone 的功能，以及支持 AirTag、支持更换 Siri 数字助理的声音，还包括 App 跟踪透明度选项。

关于通过 Apple Watch 解锁 iPhone 功能，当你佩戴口罩尝试使用面容 ID 时，可通过 Apple Watch Series 3 及后续机型解锁 iPhone X 及后续机型。Watch 需要更新到 watchOS 7.4 才能配合 iPhone 使用该功能。

AirTag 即将于 4 月 30 日本周五发售，iOS 14.5 支持通过 AirTag 在 “查找” App 中跟踪并查找你的重要物品。想要使用精确查找的话，记得配备 U1 芯片的机型才能支持到。

iOS 14.5 还包含新的表情符号、新的播客应用与功能、针对 iPhone 12 机型的 5G 改进，并且支持 PS5 DualSense 和 Xbox Series X|S 手柄。从 iOS 14.5 开始，苹果将不再默认为 Siri 使用女性声音，而是会在设备设置过程中给予用户选择的权利。

此次更新的完整内容可以在 iPhone 或 iPad 的更新页面查看。