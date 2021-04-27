面对众说纷纭的上市传闻，字节跳动不得不在 23 日晚间发布声明表示：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。

这可以说是字节跳动官方第一次正式回应上市传闻。

最近的一次上市传闻是在 4 月 14 日，中国证券报近日报导称，字节跳动向港交所提交了承销商聘用函，启动了赴港上市流程。

此前的 4 月 1 日，《南华早报》报道称，对私募股权投资者来说，字节跳动的估值正接近 4000 亿美元。此外，字节跳动还一直考虑将今日头条等中国业务在港交所或科创板上市。

值得注意的是，今年 3 月下旬，字节跳动聘请小米前高管周受资担任新设立的首席财务官（CFO）一职，而周受资此前曾推动小米的赴港上市，因此这一事件也被外界视为字节跳动上市计划的动作之一。

而字节跳动官宣无上市计划背后，原因之一或许是内容版权领域的监管收紧。短视频领域正在加紧对内容版权的监管，众多短视频平台因此面临着巨大的压力。

视频内容版权的暗战

4 月 23 日，针对当前网上短视频侵权现象，中国 70 余家影视传媒单位再度发布联合倡议书，倡导短视频平台积极参与版权内容合规治理，即日起清理未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容。

声明底下的名字，包括了中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等 15 家国内影视协会，爱优腾三巨头、芒果 TV、咪咕视频 5 大长视频平台，以及 53 家影视制作与发行公司——从制作端到播放端，可以说占据了中国长视频产业的 “半壁江山”。

倡议书中包含的 “将影视作品进行任意剪辑、切条、搬运、传播” 等侵权行为的短视频作品，牵涉到的是 B 站、西瓜视频、抖音等短视频平台上大量的《几分钟看完 xx 电影》等影视解说类视频。

有人调侃，影视圈 “半壁江山” 联合起来维权，恐怕一半以上的视频从业者要失业。

爱奇艺 CEO 龚宇曾在 2020 年提到，短视频切条对长视频平台造成了极大的损失。购买版权、自制内容向来是长视频平台的开销大头。

音乐、影视和游戏内容是短视频平台引流的重要资源，未经授权使用则是对版权方合法权益的损害。

版权向来是内容行业最严峻的问题之一，而短视频领域面临的版权问题比其他领域都更为严峻。在短视频赛道激烈赛跑的同时，版权保护也成为了竞争焦点。

与国内相比，海外对版权的保护更加严格，国外短视频产业已经进入版权时代，短视频原创内容有成熟的版权保护机制。以 Facebook 为例，其系统会对上传的每一个视频进行审核，只要重合度达到 4% 以上，就会被判定为侵权。

如今，各类机构媒体号、政务号、MCN 机构等 PGC 内容加快入驻了抖音、快手等短视频平台，促使短视频平台中的版权问题日趋复杂。

这些问题的汇聚，无疑对短视频平台提出了全新的挑战。

字节跳动大力收割内容版权

历史上，爱优腾与字节跳动的版权纠纷也不少。

2019 年 4 月，因为今日头条擅自截取《延禧攻略》片段并传播，爱奇艺向字节跳动索赔 3000 万元。

因内容版权与其他互联网公司之间的诉讼也屡屡发生。

2019 年 4 月 26 日，百度认为今日头条大量窃取百度 “TOP1” 的搜索产品结果，以不正当竞争为由起诉今日头条，赔偿相关经济损失及合理支出共计人民币 9000 万元，并连续 30 天在其 APP 及网站首页道歉。今日头条也不甘示弱，在百度起诉的当日，因发现百度在搜索中窃取了海量抖音短视频，以不正当竞争为由将百度诉至法院。要求百度立即停止侵权，赔偿 9000 万元，并在百度首页连续道歉 30 天。

一来一往反映的是百度和字节在短视频及信息流领域的激烈竞争。

或许是早早意识到内容产业中版权的重要性，字节跳动在发展壮大过程中一直在大力收割各种形式的内容版权。

在其投资布局中，有很大一部分是围绕内容和短视频，在新闻资讯、文娱、社交、短视频及直播工具等领域的投资。

最近的一项投资是，2020 年 11 月，字节跳动斥资 11 亿入股掌阅科技，在数字阅读市场占据一席之地。字节看中的是掌阅科技庞大的内容储备和版权资源。在内容储备上，掌阅科技拥有数字阅读内容 50 多万册，同时，掌阅科技还已经和上千家出版公司、文学网站等建立了广泛的直接内容采购网络，旗下的 “掌阅文学” 内容孵化生态体系也累计签约作者数万名。

除了这次投资之外，字节跳动在阅读领域早已布局，据不完全统计，此前字节跳动已投资了包括鼎甜文化、秀闻科技、吾里文化、阅读无限等在内的多家网文公司。

2020 年，字节跳动还并购了包括百科名医、幺零贰四科技、掘金等社区内容型公司。 其中，百科名医是一家健康科普知识发布和交流平台；幺零贰四科技是一家医疗信息服务提供商，专注于「互联网+ 大健康」内容服务；掘金是一家互联网技术内容发现和分享的平台。

在图片版权市场，2016 年，字节跳动旗下的上海图虫网络科技有限公司收购了东方 IC 95% 股份。而东方 IC 在商业类图片市场占比为 5%，在媒体类图片市场占比约为 10%。

回顾今日头条成长为内容头部平台的历程，同样布满了对内容版权 “买买买” 的痕迹。

据腾讯《深网》总结观察，2015 年至2016 年上半年，今日头条的投资赛道主要为新闻资讯平台及自媒体等。在这个阶段，其投资了华尔街见闻、新榜、财新世界说、3 0 秒懂车、花熊、每天读点故事、多说、极客公园、餐饮老板内参、东方 IC 等内容资讯平台和自媒体。

2017-2018 年，字节跳动集中投资了一批内容社区及垂直细分领域的社交产品。例如基于社交网络评论系统的多说；二次元动漫爱好者喜欢聚集的中文 COS 绘画小说社区半次元；校园社交 APP Biu 校园、Summer 校园等。

大力收割内容版权，暗藏的是在大文娱市场的野心。未来，字节跳动或将涉足内容版权、内容制作、娱乐营销等更多内容产业的环节，成为大文娱领域的搅局者。

至于上市的节点，或许真的还没有充分的条件和环境。

根据胡润研究院发布的《2020 胡润全球独角兽榜》，字节跳动以 5600 亿估值位居全球第二大独角兽，仅次于 1 万亿估值的蚂蚁集团。

或许字节正在憋着大招，准备在条件成熟之际上市一举跻身互联网巨头的头阵。