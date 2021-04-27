iOS 14.5 除了包括对 AirTag 的支持，以及用 Apple Watch 解锁 iPhone 的能力在内的更新之外，还有 Apple Music 方面的更新。具体来说，Apple Music 今天推出「城市排行榜」功能，让你聆听来自全球 100 多个城市音乐潮流，首批在国内上线的为「Top 25：北京」「Top 25：上海」「Top 25：广州」这 3 个本地城市榜单。

Apple Music 的城市排行榜则结合了播放次数和当地流行指数，列出受到本地听众喜爱的前 25 首歌曲，旨在「真正凸显当地文化和独特的音乐场景」。

每日更新的城市排行榜位于 Apple Music 的排行榜页面，用户可以通过浏览或搜索页面进行访问，也可以让 Siri 播放当地的城市排行榜。

城市排行榜功能从 4 月 27 日起面向所有 Apple Music 订阅用户开放，支持平台包括 iOS、iPadOS、macOS、CarPlay、Apple Watch、网页端、PC、安卓手机与平板电脑，以及支持的智能电视等。

此外，iOS 14.5 还包括以下 Apple Music 全新功能：

艺人详情页面动态效果：艺人可在艺人详情页面上添加动态图像。包括 The Weeknd、Lana Del Rey、Dua Lipa 等多位国际知名音乐人现在均已在艺人详情页面展示相应效果。

歌词分享：通过信息 App 分享你喜欢的歌词。轻点歌词即可准确关联到歌曲中它所在的时间点，用户在使用信息 App 时，无需离开当前对话就能聆听歌曲片段。

唱片公司搜索：Apple Music 的唱片公司页能帮你发现所选唱片公司最新、最流行的发布内容。你可在搜索结果中找到唱片公司，也可以轻点专辑页上的唱片公司链接。

资料库「专属推荐」：通过资料库中的「专属推荐」，快速发现你专属的精选曲目并创建重复播放歌单。