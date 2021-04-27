4 月 23 日，2021 年聚水潭「Value+」战略暨新品发布会在浙江嘉兴隆重举办。聚水潭创始人兼 CEO 骆海东、聚水潭 CPO 贺兴建、聚水潭联合创始人兼 CMO 王瑜、聚水潭合伙人兼 CTO 岑文初、聚水潭技术副总裁李灿升、聚水潭 CFO 刘路遥共同开启了「Value+」战略发布仪式。

图为：「Value+」启动仪式现场

本次大会邀请到了芈星传媒创始人兼董事长王陈、淘宝特价版行业总经理亦暄、亚马逊全球开店企业购亚太区卖家拓展负责人杨钧、抖音产品运营资深总监尹锴、谦寻控股 CEO 奥利及中金公司中金资本管理部联席负责人、前成长企业投资银行部负责人、董事总经理王曙光等众多业内专家参加活动，作为聚水潭年度最大的盛会，大会吸引了全国 1500 余名电商商家和权威媒体的参与。

图为：聚水潭 Value+发布会现场

01

构建一体化创新生态体系

打造电商生态大协同

聚水潭创始人兼 CEO 骆海东在开场演讲中向与会嘉宾解读了「Value+」战略。他提出，Value+是融合了产品、服务、生态、客户与社会五大价值，通过构建一体化电商创新生态体系，打造电商生态大协同，持续为海内外商家创造价值。

图为：聚水潭创始人兼 CEO

骆海东与在场商家共同回顾了聚水潭战略的发展，2016 年，聚水潭提出了「ERP+」的概念，旨在打通商家与商家之间的数据对接，从而实现高效协同。而在 2017 年，聚水潭开始布局「SaaS+」协同生态，通过自建、并购及孵化来布局 SaaS 协同产品矩阵，以满足客户的需要，在做好产品的同时，聚水潭深知服务的重要性，因此在 2018 年初发布「Service+」战略，全面升级客户服务体系，2019 年的 Link+战略旨在加强聚水潭与商家的连接，产业链上下游的连接，系统应用数据间的连接，为商家们提供更高效、贴心的产品和服务。而「Value+」战略的发布则将成为聚水潭新的里程碑，加快企业信息化与智能化的进程。 演讲的最后，骆海东表示，历经 7 年跨越式发展，聚水潭与时间赛跑，从 0 到 1 构建电商创新生态。未来，聚水潭将努力为企业提供更高效的产品和更贴心的服务，坚持在 SaaS 行业专注与深耕，坚持产品与解决方案的创新与突破，不断为客户创造价值，为行业变革推波助澜。

02

全新产品生态矩阵发布

价值生态体系升级

在新品发布环节，聚水潭合伙人兼 CTO 岑文初向大家介绍了聚水潭 2021 全新的生态矩阵，未来，聚水潭将以 SaaS ERP 为核心，持续打造供应链协同服务体系。他向在场商家重点介绍了聚水潭供应链服务平台，经过一年多的打磨，聚水潭供应链服务平台完成了再一次升级，供应链服务平台既能帮助商家管理好「商品资产」，又能帮助商家从「自营」走向「分销」，做好「两盘」生意，链接更多渠道，建立生态合作，普惠行业商家。

图为：聚水潭合伙人兼 CTO 岑文初

聚水潭产品副总裁马卫清向大家介绍了聚水潭价值生态体系，他提出，新的一年聚水潭价值生态将围绕高效、智慧、协同三大关键词完成升级。

聚水潭 SaaS ERP 将推出更多行业化的解决方案，如家居版、3C 版，用以满足商家个性化的需求；企业 AI 版、跨境 ERP、聚-胜算、淘跟单、云会计将进一步丰富和完善产品功能，提升产品使用力；而聚水潭最新投资产品商陆花也将与聚水潭产品打通，实现订单、资料、库存、账单互通，助力服饰行业线上线下互联。

图为：聚水潭产品副总裁马卫清

芈星传媒创始人兼董事长王陈作为客户代表发表了「乘风聚水潭·电商大可为」主题演讲，他表示，聚水潭 SaaS ERP 及供应链服务平台能够解决直播电商中遇到的商品、订单等一系列的痛点，助力芈姐直播电商完成全平台的推广。他还特别提到，未来芈姐直播团队希望能联合聚水潭生态内的更多商家，为用户带去极致性价比的商品。

图为：芈星传媒创始人兼董事长王陈

共话行业趋势

探讨企业增值新路径

淘宝特价版行业总经理亦暄演讲中表示，以淘宝特价版为代表的性价比 APP 正在掀起一场特价经济的新风潮，从去年 3 月正式发布以来，淘宝特价版已经成为全网增速最快的 APP，她提出，新的一年，淘宝特价版也会进行全面升级，建立源头直供体系，打造最具性价比的综合电商平台。

亚马逊全球开店企业购亚太区卖家拓展负责人杨钧在会上发表了「跨境电商：不确定下的确定性——中国品牌出海新路径」主题演讲，他表示，出海，正成为中国品牌的高频词之一，随着国内技术创新和供应链快反能力的增强，国内供应链优势进一步放大，新品牌出海路径正在缩短，甚至通过互联网直抵海外的消费者。目前，亚马逊全球开店面向中国卖家提供出口跨境本地电商服务，他也希望，通过今天这场会议，能够为中国品牌出海提供一些新思路。

图为：亚马逊全球开店企业购亚太区卖家拓展负责人杨钧

作为聚水潭一直以来的合作伙伴，谦寻控股 CEO 奥利做了「直播营销，如何驱动品牌指数级增长」的主题演讲，为大家深度解读直播对于品牌的影响力，他指出，经历了直播上半场的狂热，如今不少品牌开始回归理性，品牌方只有理性思考，关注供应链体系，利用好外部平台、机构、主播，深度认知直播电商运营体系，才能真正借力外部资源赋能品牌增长。

图为：谦寻控股 CEO 奥利

中金资本是聚水潭 C 轮融资的投资方之一。中金公司中金资本管理部联席负责人、前成长企业投资银行部负责人、董事总经理王曙光先生在大会上做了主题为《电商企业境内外资本运作》的分享，向大家介绍了全球资本市场的最新发展及一系列重要改革举措。王曙光先生还提到，企业服务领域是一个具备长期增长潜力的市场，聚水潭找到了电商业务与企业服务较好的结合点，在过去几年中迅速成长，对中国的 SaaS 模式做了很有意义的探索；我们期待团队能够继续以科技创新为抓手，不断打磨产品与服务能力，为客户、为行业创造长期价值。

图为：中金公司中金资本管理部联席负责人

前成长企业投资银行部负责人

董事总经理王曙光

新的一年，聚水潭将以「Value+」战略发布为契机，携手生态合作伙伴，全面推动产品和服务体系升级，为客户创造价值，驱动中国企业服务市场的蓬勃发展。