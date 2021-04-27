根据外媒报道，印度零工家政服务平台 Urban Company 已经完成一轮 1.9 亿美元规模的 F 轮融资。本轮融资由 Prosus 领投，老虎基金（Tiger Global）、Steadview Capital、Vy Capital、DF International 及威灵顿（Wellington Management）（二者为新加入方）等参投。据多家外媒表示，本轮融资后，Urban Company 的估值已经达到近 20 亿美元，成为了印度目前最新的独角兽公司。

在 Urban Company 的本轮融资中，Prosus 对其注资 6193 万美元，老虎基金投资 1474 万美元，DF International 及威灵顿则分别提供了 3686 万和 3320 万美元。

目前，Urban Company 已经获得超过 3.7 亿美元融资，其上一轮 7500 万规模的 E 轮融资于 2019 年完成，当时该公司的估值为 9.33 亿美元。据悉，其 E 轮融资的领投方为老虎基金，Steadview Capital、Vy Capital 等参投。

Urban Company 由 Abhiraj Bahl、Raghav Chandra、Varun Khaitan 于 2014 年成立，主打通过旗下平台提供美容护理、家电维修、家务清洁、家装维修等零工服务。除印度当地的十余座城市外，Urban Company 的业务也已进入到澳大利亚、新加坡、迪拜和阿布扎比并在这些国家。Urban Company 表示，其平台上拥有超过 2.5 万名从业人士，服务覆盖群体达 500 万人。

据悉，Urban Company 在 2020 年财年收入为 21.6 亿卢比，较上年的 10.6 亿卢比相比增长了一倍。

截止到 2020 年，Urban Company 的名称一直为 UrbanClap，但该公司表示，希望获得一个能在全球范围内得到认可的品牌名称，于是在去年将名称改成了Urban Company，并将其垂直业务板块以 Urban Beauty、Urban Spa、Urban Cleaning、Urban Repairs 的名称各自成立为子品牌。根据印度一项针对零工服务平台的调查报告显示，Urban Company 平台上零工群体的工作条件在包括 Flipkart、Ola、Bigbasket、Amazon、Grofers 在内的等众多平台中位列第一，在当地享有很高的口碑。

当然，更加值得注意的是，Urban Company 成为了印度今年开年以来的第十二家新晋独角兽，并且同时也是本月以来的第八家。现阶段，印度科技创投领域进入了一段显著的爆发期，从交易规模到交易数量都有了相对明显的提升。有人士认为，这是因为当地疫情的爆发刺激了线上需求的增长，而这大大加快了印度企业的数字化进程。另一方面，也有观点指出，近年来以老虎基金为首的美国风投机构加重了对印度投资的倾斜，且行为变得更加激进。当下，尽管印度疫情还未进入稳定时期，但本次老虎基金等机构对这一以线下服务为业务的企业进行继续注资，这似乎也使得上述说法得到印证。