在公布财报的同时，苹果还警告称供应短缺会影响到 Mac 和 iPad。公司 CEO Tim Cook 在财报电话会议上表示，苹果在第二财季没有出现供应紧张局面，但这种情况将在第三季度发生。

尽管行业遇到了严重的芯片短缺问题，但因为疫情的关系，消费者对 iPad 和 Mac 的需求都创历史新高。财报显示，苹果第二财季来来自于 iPad 的营收为 78.07 亿美元，相比之下去年同期为 43.68 亿美元；来自于 Mac 的营收为 91.02 亿美元，相比之下去年同期为 53.51 亿美元。

Cook 和首席财务官 Luca Maestri 在电话会议上解释说，第三财季的供应短缺将主要影响 Mac 和 iPad 系列。Cook 对分析师说：「我们预计会有供应门槛，而不是需求门槛。」

日经新闻本月初报道称，由于缺少显示部件，iPad 组装工作受阻。同时，据称 MacBook 在组装过程中也遇到了麻烦。

Maestri 在电话会议上向投资者表示，这些限制可能会使公司第三财季的收入减少 30 亿到 40 亿美元。尽管如此，Maestri 表示，苹果预测该季度的收入将同比增长「强劲的两位数」。「我们希望我们有更多的 iPad 和 Mac 库存，」Maestri 补充道。