随着 Apple iOS 14.5 的正式推出，旨在保护用户隐私的应用追踪透明度框架（AppTrackingTransparency，简称 ATT）也正式启用。近日，SaaS 移动营销分析和归因平台 AppsFlyer 领先发布了《iOS 14 时代移动应用归因与增长全指南》（下文简称指南），希望帮助移动营销人员在变化的行业环境中做好准备、应对挑战。

过去近一年时间里，隐私新规持续加速移动广告行业跃变，挑战接踵而至——“后 IDFA 时代”，广告主如何调整已有归因衡量方案？如何适配 SKAdNetwork？如何调整投放策略？

《指南》详解 iOS 14 隐私新规的关键概念和具体影响、广告主可采取的应对策略，以及 AppsFlyer 的全面衡量方案，帮助移动营销人员获取新知识、掌握新变化，一站式快速理解与运用。

基础概念全解析，掌握后 IDFA 时代的归因原理

《指南》全面介绍了 iOS 14 对终端用户、广告主和整个生态的双面影响，以及它为归因衡量技术方案带来的改变；详细拆解由隐私新规而出现的各种新名词、新概念，用简单易懂的方式解读它们究竟是什么、又如何为广告主所用。

通过《指南》，营销人员可以快速了解到 iOS 14 对现有投放规则带来的根本性变化，对受众细分与再营销广告产生的限制等等。而这一切都亟需营销人员对移动归因方案作出战略性调整，刻不容缓。

直击营销挑战，AppsFlyer 推荐三大应对策略

组合拆分六个比特的多种方案，轻松配置转化值：AppsFlyer 新发布的《指南》将详细解读转化值运算逻辑，基础及高阶设置玩法。开发者仅需要根据衡量的具体事件，选择不同的组合模式，决定如何利用比特值，实现比特价值最大化。

SKAdNetwork 计时器运作原理及应对方案：AppsFlyer 在《指南》中详细解读了计时器运作方式，带来的挑战和局限性。并且深入分析延长计时器，延迟触发计时器，利用 24-48 小时窗口期预测 LTV 三种应对方式的原理及利弊。

ATT 授权获取策略： 如何争取更高的 ATT 授权，取得终端用户信任。

AppsFlyer iOS 14 解决方案全知道

《指南》还详尽公开了 AppsFlyer 针对 iOS 14 的核心解决方案，包括：隐私至上的归因解决方案；面向 SKAdNetwork 的一站式解决方案 SK360；网页至应用 UA 解决方案；再营销应对方案等，帮助广告主解决数据访问和数据衡量受限的不确定性，结合多种解决方案实现最大程度数据覆盖，为广告主赋能的同时保护终端用户隐私。

隐私至上的时代，移动归因也将持续适应行业新常态。AppsFlyer 始终坚持用户隐私至上的原则。此次《iOS 14 时代移动应用归因与增长全指南》为营销人员打造 “后 IDFA 时代” 移动归因的指导手册，帮助营销人员在更好地保护用户隐私的前提下，提升移动营销效率和水平，打造更好的移动用户体验，共建可持续发展的移动生态。