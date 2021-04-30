根据多家外媒报道，印度在线教育独角兽 Byju’s 正在与当地在线教育公司 Great Learning 和 Gradeup 谈判，计划以近 4 亿美元的价格对二者进行收购。据了解，这笔资金中将会有 3.3 到 3.5 亿美元的部分用于购买 Great Learning，购买 Gradeup 的花销则在 4000 到 5000 万美元之间，这两笔交易计划于 5 月份完成。

本月初，动点出海曾报道，Byju’s 已经斥资 10 亿美元收购了当地线下辅导机构 Aakash。而加上本次的这两家新公司，自今年以来，Byju’s 已经进行了 5 起对同行的收购，涉及交易金额超 15 亿美元。

在本次收购消息传出的同时，有媒体指出，Byju’s 正在以 165 亿美元左右的估值从瑞银集团获得 1.5 亿美元融资。除此之外，也有消息人士指出Byju’s 还在与其他投资者谈判，计划再获得 2 亿美元融资。在本月早些时候，B Capital正考虑对 Byju’s 进行 10 亿美元的投资，而 Byju’s 当时也表示将在这一融资的基础上在未来几周内再开放 2 到 3 亿美元的融资额度，Byju’s 本次的 融资动作似乎证实了这一传言。

据了解，在 B Capital 对 Byju’s 的融资中，后者的估值为 150 亿美元。如果本次瑞银的资金到账，Byju’s 将凭借 165 亿美元的估值成为印度估值最高的初创公司，超越 160 亿美元估值的Paytm。目前尚未确定 B Capital 的 10 亿美元融资是否有任何进展，但在此之前，Byju’s 已经 18 轮融资中获得超过 23 亿美元融资。据 Byju’s 介绍，其平台目前已拥有近 7000 万用户，从 2019 年开始便已实现盈利。

Great Learning 成立于 2013 年，主要向用户提供数据科学、人工智能、机器学习、云计算等方面的在线教育服务，其学员来自140 多个国家/地区，规模达数百万。成立于 2015 年的 Gradeup 则是一家以考试辅导为主的在线教育平台，该公司表示，其备考平台是印度最大的备考平台，注册用户达 3000 万之多。根据 Crunchbase数据，Gradeup 目前已获得 1000 万美元融资。

近年来，Byju’s 相当受到资本市场欢迎。如此前本栏目曾指出，自 Byju’s 在 2018 年跻身独角兽行列之后，在之后的两年时间内，它的估值一路飙升，从独角兽的 “入门价”10 亿美元一路飙升十倍。

另一方面，Byju’s 自身也在进行更加激进的行动。除上述收购之外，Byju’s 也透露将会在今年 5 月份通过一对一在线教育产品 “Byju’s Future School” 进入美国、英国、澳大利亚、巴西、印尼、墨西哥等地区，并计划在不久后扩展到更多国家，以作为其在近几年来依靠收购而进行的全球扩张战略的进一步落地。目前来看，这一计划正在不断落地中。