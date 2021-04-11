近年来，印度在线教育行业的步伐不断加快。

根据 Businesswire指出，印度在线教育市场的价值规模在 2018 年时为 390 亿卢比（约合 5 亿美元）。然而这一数字却有望在 2024 年达到 3603 亿卢比（约 48 亿美元），实现 43.85% 的年复合增长率。作为体现，印度当地 3500 多家教育科技相关企业也正迎来一波新的高峰，而 Byju’s 正是其中的一个典型代表。

本周早些时候，有媒体报道称这家印度在线教育超级独角兽已经斥资 10 亿美元收购当地线下辅导机构 Aakash，而后者是一家拥有超过 33 年历史的线下连锁品牌，在印度全国境内拥有 200 多家实体辅导中心，为超过 25 万名高中生群体提供服务。据悉，这笔交易的支付方式由现金+股权的形式构成，包括约 6 亿美元的现金以及 4 亿美元价值的股票。

而这并不是 Byju’s 今年以来的唯一收购动作。今年 2 月中旬，Byju’s宣布将以 1.5 亿美元的价格收购当地同行 Toppr。Toppr 主打为 K12 群体提供在线教育服务，在印度拥有近 1600 万名学生用户。随后，又有消息指出 Byju’s 将以超 200 万美元（1.5 亿卢比）的现金形式收购当地线上答疑类教育平台 Scholr，作为对未能收购同行 Doubtnut 的补充。

另一方面，在于 2020 年获得超 10 亿美元融资后，在 2021 开年开年不到五个月的时间内，据彭博社近日报道，Byju’s 有望从B Capital等处再获得 10 亿美元融资。与此同时，Byju’s 目前也正在探讨是否在未来几周内再开放 2 到 3 亿美元的融资额度。截止至 2020 年年底，这家于 2011 年创立、于 2015 年推出在线教育产品 Byju’s 的印度在线教育平台已经在 18 轮融资中获得超过 23 亿美元融资，估值达到 120 亿美元。同时，根据接下来的一笔 10 亿美元融资，其估值将提升至 150 亿美元。

当前，Byju’s 是印度第二大最有价值的初创公司，仅次于金融服务初创公司 Paytm，后者在上一轮融资中的估值为 160 亿美元。

更值得注意的是，自 Byju’s 在 2018 年跻身独角兽行列之后，在 2018 年到 2020 年两年内，它的估值一路飙升，从独角兽的 “入门价”10 亿美元一路飙升十倍突破百亿美元大关，来到了 “十角兽”（Decacorn）的行列。此外，从 2019 年开始，Byju’s 也成为了印度当地为数不多的可以盈利的初创公司。该公司在截止至 2019 年 3 月的财年总营收为 2.07 亿美元，净利润达 280 万美元。尽管 Byju’s 目前还没有公布 2020 年的财报，但据其表示，在过去的一年中获得了超 280 亿卢比（约合 3.75 亿美元）的营收。

不仅仅是 Byju’s，包括当地在线互动教学平Vedantu以及在线教育平台Unacademy等一众在线教育平台在内，自 19 年以来纷纷步入了加速发展阶段，并且在疫情所催生出的井喷式线上需求的影响下更加走上了快车道。从成立开始，Byju’s 从零到 4 千万用户一共花费了4 年时间，而它仅在去年一年就获得了 2 千万用户。与此同时，疫情发生后，参与 Unacademy 直播课程的学生数增长了 3 倍，产品使用率激增 82%，Toppr 的直播用户则是翻了一番，Vedantu 的注册用户更是直接暴增 10 倍。根 Blume Ventures 的数据，印度教育科技类初创公司在 2020 年所获得的融资较上年相比达到了 3 倍增幅。

可以看到，是这场 “黑天鹅” 事件为印度在线教育行业带来了一份强大推力。但另一方面，在这一领域被不断看好以及重视的背后，却也不能忽视当地互联网进程所起到的关键作用——它所折射出的是印度成长为全球第二大智能手机市场以及成为拥有超 6 亿互联网用户、全球第二大互联网大国的历程缩影。而正是这些条件为当地在线教育领域的爆发提供了一定的相应基础。

然而，对于这一领域的高速增长，有人却表示出了这样的担忧。印度媒体 The Wire认为，当前阶段来看，印度的在线教育并不能算得上是一种有效的学习手段。该媒体援引班加罗尔阿齐姆普雷姆吉大学的一项研究报告指出，有超过 7 成的研究对象认为在线教育对其子女的学习没有作用——就已经实施在线教育的公立学校而言，因为缺少智能手机、多个同胞之间共享一部智能手机、在线学习 Apps 上手难等原因，近 60％的学生无法正常上课。

同时，据一位当地教师表示，大多数家庭在经济上都很拮据，买不起智能手机。而在少部分拥有智能手机的父母中，大多数为劳工群体，早出晚归的作息使得其子女更难接触到作为唯一在线教育设备的智能手机。因此，尽管印度在线教育行业正在步入风口，但在僧多粥少的客观现状面前，想要在之后获得持续发展的 Byju’s 们却始终无法绕过这些相辅相承的问题。

当然，寻找出路有时也意味着换条道路。接下来，Byju’s透露将会在今年 5 月份通过一对一在线教育产品 “Byju’s Future School” 进入美国、英国、澳大利亚、巴西、印尼、墨西哥等地区市场，并计划在不久后扩展到更多国家，以作为其在近几年来依靠收购而进行的全球扩张战略的进一步落地。如果得以顺利，于此，我们有望看到这一方式或将为 Byju’s 带来一个新的增长点，以及为印度在线教育行业的发展带来更多启发。