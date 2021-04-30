如今，机器人流程自动化（RPA）越来越多地被企业用来代替人类自动执行任务，达到快速降低成本、提升工作效率的目的。不久前，知名企业级智能 RPA 平台提供商——云扩科技宣布完成 B+轮融资，由 Flaming Capital 投资。动点科技于近日对云扩科技创始人&CEO 刘春刚进行了专访，深入了解在 RPA 赛道爆发后，云扩科技如何利用产品技术和市场的领先优势来帮助企业降本增效，以及其对企业数字化转型的一些认知。

RPA+LCAP+AI，正成为超级自动化实现飞速发展的主要动力

在数字化转型和疫情双重推动下，RPA 市场增长迅猛。近日，全球著名咨询研究机构 Gartner 发布了超级自动化市场预测，到 2022 年，全球超级自动化软件市场规模将达到 5966 亿美元，相比 2020 年增长近 24%，今年市场规模预计为 5320 亿美元。

其中，RPA、LCAP 和 AI 的市场规模，到 2022 年将达到 300 亿美元，未来将保持两位数高增长率。到 2024 年，组织将超级自动化技术与经过重新设计的运营流程相结合使用，可以降低 30％运营成本。Gartner 认为，RPA、LCAP（低代码应用平台）、AI 等创新技术，成为超级自动化实现飞速发展的主要动力。

此前，Forrester 调查报告显示，自新冠疫情爆发以来，自动化已成为组织重塑业务流程标准，保持业务持续性的重要工具。而麦肯锡调查发现，在大约 60% 的职业中，至少有三分之一的业务流程可以通过自动化完成，以节省更多工作时间。在此大背景下，全球 RPA 行业迎来了前所未有的增长，RPA 赛道亦受到资本市场青睐，头部企业 Blue Prism、UiPath 接连上市。

与此同时，国内的 RPA 市场从 2018 年才刚刚开始起步，2019 年开始实现规模化增长，“我认为中国 RPA 市场具有非常大的潜力，未来将达到千亿级，究其原因 RPA 对于提高白领员工的工作效率、助力企业降本增效具有重要的意义。目前在发达国家白领员工占总劳动人口的 60%，而中国只有 20%，可以想象其未来巨大的发展空间。”

牵动流程优化和人员管理的创新思路

以前企业在进行企业管理时，往往更多地需要考虑人员因素，现在实施 RPA 机器人，无论是是流程设置还是在流程规范制定，都可以考虑哪些流程需要人推进，哪些流程可以交给自动化，而不需要动用人力。因此，这给企业的管理，企业的创新（包括流程的创新），效率的提升，提供了一种新思路。

通常最适合采用 RPA 技术的是涉及大量重复性手工处理、有固定规则、结构化数据较多的业务场景。目前，采用比率最高的就是金融和物流、零售行业。但不同的客户对 RPA 的需求千差万别，“因为不同行业里的工作流程千差万别，我们希望云扩产品能够尽可能标准化，帮助不同行业的企业解决不同的流程问题，比如我们的企业级云扩智能 RPA 平台，基于角色的权限管理、审计日志满足最严格的企业安全合规需求，领先的微服务架构能支持强大的人工智能服务调取，让 RPA 成为中央治理的企业级智能生产力平台。此外是尽可能提高 RPA 机器人的兼容性，让机器人能够接入并识别各种不同的软件系统。”

在释放人力价值方面，大部分企业员工的工作范围大致可以分为三类：第一，机械的重复性工作；第二，管理决策性工作；第三，创新性工作。“以前执行第一类工作的员工非常多，通过在企业内部应用 RPA 后，企业整体的人才结构和人员组织，包括企业内部工作的分工发生了结构性的变化，执行重复性工作、价值量相对较低的员工越来越少，而做创造性工作的员工越来越多。通过使用 RPA，企业内部更多的员工可以聚焦到创新性工作和提升客户体验上，从而让企业创造性增强，更加有竞争力。”

不怕外来和尚在中国念经

4 月 21 日，全球 RPA 行业领导者 UiPath 正式在纽约交易所挂牌上市。刘春刚认为这对整个行业来讲是一个好消息。“在全球来看，RPA 行业的领头羊已经开始登陆公开的资本市场，可以帮助我们去教育更为广大的用户，我们最需要关注的还是如何做更成熟的产品，以及更好地服务用户。”

2018 年 11 月，UiPath 正式宣布进军中国市场，因为技术框架与云扩 RPA 同源，都是基于.Net 的 Workflow Foundation，以至于圈内将云扩科技称作中国版 UiPath。对此，刘春刚并不认同，“云扩是国内首家将 RPA+LCAP+AI 打造成一体化的智能自动化平台提供给客户的国内厂商，我们有很多的产品创新是海外厂商并不具备的。除此之外，本土化是云扩面对海外竞品的差异化优势之一，在中国市场，云扩 RPA 产品与海外竞品不相上下的前提下，但是云扩具有本土化服务和支持优势，因为大企业相较而言很注重售后支持和服务，这也让云扩获得了许多原本使用海外产品的客户认可。而云扩的研发团队整体都是基于中国市场，无论是产品对中国本土软件的兼容和适配程度，还是技术团队对客户具体技术支持的响应速度，都是海外厂商无法比拟的。通过这两点，在与海外品牌的的竞争过程中，云扩占有一定的优势。”

此外，为了更好地满足企业需求，进一步完善云扩 RPA+LCAP 的企业级智能自动化平台布局，推进 RPA+ LCAP 在全球范围内的商业落地，云扩发布了全新产品 ENCOO ViCode。ENCOO ViCode 是基于云扩 RPA 自动化平台基础上推出的全新低代码产品，能够与云扩 RPA 产品无缝结合。“ViCode 和 RPA 相互配合，给企业提供更加完善的一个智能自动化的基础设施。”

机遇与挑战并存，RPA 将迈向更广阔的市场

企业数字化转型是从企业信息化的技术应用向数字化转型的数字重构。中国各个行业在未来 5~10 年内面临着巨大的数字化转型机遇，这些企业的数字化转型需求，远远超过目前供应商能提供的数字化的服务能力，所以将会催生出巨大的 RPA 需求。

“RPA 是企业进行数字化转型的敏捷工具，其具有非侵入式和灵活配置特点，企业在进行部署时，不需要改变现有的信息系统，从而可以避开遗留系统冰山；RPA 技术具有非常强的灵活配置性，可以非常贴近企业自己的业务，实现无缝结合。因此 RPA 能很好地满足比如大型国有企业或者传统行业的数字化转型诉求，也将迎来更广阔的市场。”

当然，在 RPA 的推广过程中，挑战也是存在的。由于目前中国劳动力成本在全球范围内相对较低，因此有些企业对于引入 RPA 来提高员工工作效率需求不太紧迫，尤其是在二三线城市，“但是如果告诉这些企业，RPA 机器人的部署可以提高获客效率、运营效率和客户响应效率，他们会非常感兴趣。云扩希望 RPA 机器人首先给企业客户带来的是效率和服务体验的提升，而不仅仅是帮助其降低成本。也希望更多企业能够采纳 RPA 作为企业智能生产力平台，自己去拓展无限的场景和流程，建设自主的数字化转型底层能力。”