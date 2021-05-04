Verizon 在本周一表示，已经与私募机构 Apollo Global Management 达成交易意向，后者将以 50 亿美元的价格收购 Verizon 的媒体业务部门 Verizon Media Group。据悉，这笔交易预计于今年下半年完成。交易完成后，新的公司将被更名为 Yahoo，Verizon Media 的 CEO Guru Gowrappan 将继续在新公司中担任这一职位。而作为交易的一部分，Verizon 也将对 “Yahoo” 持有 10% 的股份。

此前，Verizon 曾斥资近 90 亿美元收购 AOL 和 Yahoo（雅虎）两大媒体品牌，并将二者整合为 Verizon Media Group（前身为 Oath）以发展其数字媒体和广告技术业务。尽管这些收购在当时并不被人看好。到了上周三，有消息传出Verizon 正考虑出售这一业务。据推测，出售的原因可能在于 Verizon Media 未能达到 Verizon 的营收预期，且 Verizon 希望将自身战略核心放在主营的网络运营商业务方面。

据了解，这笔交易中涉及众多知名媒体和产品，包括包括 Yahoo Mail（雅虎邮箱）、Yahoo News（雅虎新闻）、Yahoo Finance（雅虎财经）、Yahoo Fantasy、以及 AOL 旗下的科技媒体品牌 TechCrunch、Engadget等。

Guru Gowrappan 在本次的新闻稿中称，凭借 Apollo 专业的行业素养和洞察能力，Yahoo 将会充分利用市场和媒体行业中的经验和机遇，使得其数字广告平台继续得到发展。“这一转变有助于加速我们的成长，实现公司的长久成功。”

Verizon CEO Hans Vestberg 表示，Verizon Media 在过去两年多的时间内非常出色，实现了业务的扭转，表现出了巨大的增长潜力，而它的下一次蜕变则需要投入充分的投资和资源，“Apollo 为 Verizon Media 的这一目标提供了强有力的规划，十分相信 Yahoo 能在新家中得到腾飞。”

Apollo 的相关高级主管指出，Apollo 非常看好 Yahoo 的增长前景，并对数字媒体、广告技术以及消费互联网的未来抱有乐观的态度，Apollo 在投资科技企业和媒体公司方面有着多年的经验，希望可以通过这些经验帮助 Yahoo 继续蓬勃发展。

Business Insider 则在报道这一交易消息时强调，在今年 3 月份时，担任 Apollo Global Management CEO 近 30 年之久的 Leon Black 宣布提前辞职。有消息指出这是因为 Black 向爱泼斯坦提供了近 1.5 亿美元的资金，而这一传言影响到了他的个人健康，从而促使他做出了卸任的决定。