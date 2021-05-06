在收到戴森这款新品后，笔者对于箱体上 “formaldehyde” 这个单词流下了 “不学无术” 的眼泪，查询后才知道是甲醛的意思。而甲醛在家居环境中来源十分广泛，墙面漆、地板胶黏剂、家居板材，甚至化纤纺织品等，都可能挥发甲醛等有害物质。

很多人都以为住了一段时间的房子甲醛就散尽了，但实际上这种室内的主要污染物将持续释放多年，甚至在 10-15 年后仍可持续，并且不会随着油漆和家具气味的消散而停止。甲醛无色无味，在气温逐渐升高的情况下，甲醛的释放也会随之增长。如果不及时清除，会使人们长期暴露于甲醛污染之中，从而导致对人体健康的长期危害。考虑到这一点，戴森此次推出了这款主打甲醛等空气污染物的净化风扇 TP09（以下直接称为 TP09）。

TP09 依旧沿袭了戴森空气净化风扇的简洁设计，动点科技拿到的这款为白金配色，高一米左右，宽大概 20 公分，出风的部位为白色，整个滤网外罩是金色，看上去十分典雅，适合融入当代家居风格。

开机后还能看到机身上有一处全彩液晶屏，能够实时呈现房屋空气质量的变化。TP09 配备的遥控器一手可以掌握，十分小巧，而且可以吸附到机身顶部，防止随手乱放下次找不到遥控器，不得不说这个设计很贴心。

固态甲醛传感技术和滤网全方位围堵不洁空气

人们每天需要呼吸多达 9000 升的洁净空气，并且一天约有 90% 的时间是在室内度过。疫情之后，大家的居家时间更是有增无减，居家锻炼也将成为常态，甚至大批企业都开启了线上线下办公模式的灵活调整。

与之而来的是人们对于甲醛、PM2.5、二氧化氮等污染物的担忧，尤其是甲醛，作为一种无色气体污染物，甲醛的释放通常与新建或经过翻新的建筑物和家具相关。甲醛分子的体积仅为 0.1 微米的 1/500，尤其难以捕捉。释放出来的甲醛会导致空气持续污染，并且在家中隐藏数年而不被人所发现。

所以近年来购买空气净化器的人群，其最主要的需求大多在于除醛性能，这也是衡量一台空气净化器净化能力的重要指标，而戴森 TP09 升级的最大亮点就在于固态甲醛传感技术。需要指出的是，传统采用凝胶传感器的空气净化器的问题在于，凝胶随时间变干变质，导致性能下降和使用寿命缩短；检测时，易将甲醛与其他挥发性有机化合物（VOC）污染相混淆。

而戴森 TP09 采用的是固态甲醛传感器，其中的固态电化学电池不随时间变干，并且每秒都在交叉检查数据；而且其甄选性传感检测避免将甲醛与其他挥发性有机化合物（VOC）混淆，固态电子器件在产品内可以保持精准监测长达 7 年。

与此同时，今年以来华北地区已经出现 3 次明显沙尘天气，过程影响较频繁影响程度略偏重，加上春季花粉和宠物脱毛也使得很多人不胜其扰。而戴森也考虑到了这个情况，TP09 配备了能够检测 PM2.5 和 PM10 如花粉和过敏原等的颗粒物传感器，和可监测多种气体如挥发性有机化合物（VOC）和二氧化氮等的气体传感器，以及湿度和温度传感器。

甄别到了甲醛和污染物，那解决方法是什么呢？如果说传感器是内功心法，那戴森的组合式过滤器就是最佳武器，这个过滤器可以同时捕捉颗粒物和气体。其中，HEPA 13 过滤层可以捕捉 99.95% 小至 0.1 微米的颗粒物，而活性炭滤网则可以捕捉二氧化氮和挥发性有机化合物（VOC）等气体。同时，戴森的 Cryptomic™滤网能够捕捉并持续捕获去除甲醛分子，通过选择性催化氧化将甲醛分解成微量的水和二氧化碳，且该滤网永久无需更换。传统空气净化器使用活性炭滤网吸附甲醛的方法，一方面容易饱和需要定期更换，另一方面无法做到持续分解甲醛，而戴森 Cryptomic™滤网则完美解决了这两个问题，省下了一笔不小的开支。

仅采用活性炭滤网的机器，则无法持续分解甲醛，使用寿命缩减。而戴森 TP09 整机符合 HEPA H13 级别的密封性，通过整机 24 个点位的高压密封，确保其只会送出洁净的空气，不会让脏空气通过滤网的缝隙泄露或绕开滤网而将污染物重新喷射回房间内。通过烟雾盒实验，将机器下半部分进气口罩住释放橙色烟雾，可以看到短短几秒时间内，橙色烟雾被净化干净，且整个过程中，出风口没有释出任何橙色烟雾，足以证明其密封性的良好。

借助专利 Air Amplifier 技术，TP09 可喷射洁净气流覆盖到房间各个角落，轻松实现整屋净化，实际测试过程中，TP09 在 10 平米的休息室运转了半小时后，各污染物指标均达到相对低值，然而在短暂开门将其服务范围扩展至整个 30 平米办公室（含休息室）时，各项数值都出现了不同程度的增长，不过在一段时间后又回到了原位。

Dyson Link 全新界面提升易用性

戴森 TP09 除了可以用遥控器来控制风扇的运转和空气检测，还可以借助 Dyson Link APP 完成对风扇的相关操作，并且更加便利。连接过程通过蓝牙即可，过渡动画一气呵成，十分顺畅。

如果家里有多人使用，在绑定时可以选择访客模式，不过这样的话只能操控但是无法持续接收空气监控数据。进入全新的操作界面，会发现在保留了自动模式、夜间模式和日程安排等早期功能的同时，该 APP 目前可以报告室内空气污染物的历史数据，还可以分别显示单种污染物和室内空气污染整体情况的历史图表。

设置部分的操作简单明了，这里有滤网管理功能，可以提醒你何时将更换你的滤网，为家居健康提供保障。比较值得一提的是持续监测功能，该功能可以在 APP 中开启，也可以按住遥控器上的自动模式按钮 5 秒打开该功能。默认情况下，持续监测处于关闭状态。打开持续监测后，戴森空气净化风扇将收集空气质量、温度和湿度信息，这些信息将在液晶显示屏和 Dyson Link APP 中显示。

除了雾霾天，大部分用户对于空气质量并不敏感，这个时候可以选择自动模式。在自动模式下，机器会智能地净化空气，并自动做出反应，以改善室内的空气质量，并通过液晶屏幕和 APP 进行报告。

如果入住新空间，那么就可以通过 APP 来安排风扇启动日程，启动时长可以具体到上午、下午、夜间或者全天。当然也可以自定义安排相应的时间，不过美中不足的是只能安排一周内的日程。

关于语音控制，Dyson Link 支持苹果语音助手 Siri 和天猫精灵，动点科技以 Siri 为例进行了指令测试，这个步骤打通了 iOS 里面的捷径，可以选择自己常用的风速、气流方向、自动模式、摇摆送风和夜间模式进行语音控制设置，设置后只要对着手机呼叫 Siri 就可以进行想要的控制，整体指令反馈还是很灵敏的。

当用户准备入睡，夜间模式则更为实用，一旦夜间模式开启，显示屏将自动变暗，巧妙融入夜色，不会影响用户的睡眠；为了降低噪音，戴森通过加宽孔隙的方式改进了空气净化风扇的整体气流通行路径，减少了空气与机器表面之间的摩擦，声音也由此减少。

总而言之，戴森 TP09 既是一款清洁效果非常突出，智能化操控非常优秀的空气净化器，也是一款凉风扇，在初夏时节带来一丝凉爽。有了固态甲醛传感技术、整机密封、Cryptomic™滤网和整屋净化的四大科技助力，以及全新 Dyson Link APP 的加持，享受清洁又清凉的空气，不再是一种奢望了。