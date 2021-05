以下报告内容来自 App Annie:

5 月 4 日,Disney+ 首播《星球大战:残次品》(Star Wars: The Bad Batch),此时恰逢星球大战日(5 月 4 日,谐音 May the Force be with You)——这是该系列忠实粉丝的年度庆祝活动。

去年,Disney+ 发布了一部关于《曼达洛人》(《星球大战》系列第一部真人剧集)幕后的八集纪录片。历年的 5 月 4 日,粉丝们都会通过移动游戏参与活动,这突出体现在与《星球大战》相关的应用和游戏出现同步增长。我们预计今年的需求也将出现类似的增长。

除了独家在线视频之外,我们根据自定义 IP 标签进行的 Game IQ 分析显示,随着粉丝庆祝 “星球大战日”,《星球大战》主题游戏应用的下载量也出现了显著增长。

《星球大战》系列移动应用通常会在每年的 5 月 4 日之前出现下载量激增。尤其是在 2020 年 5 月 4 日,《乐高星球大战:完整的传奇》(LEGO Star Wars: The Complete Saga)的下载量超过了 1.4 万次,而之前一周的平均每日下载量仅为 1400 次。《乐高星球大战:原力觉醒》(LEGO Star Wars: The Force Awakens)的下载量也增长了 190%,同样,《星球大战:银河英雄》(Star Wars: Galaxy of Heroes)在 5 月 4 日的下载量超过了过去两个月的任何一天。

《乐高星球大战:完整的传奇》、《乐高星球大战:原力觉醒》、《星球大战:银河英雄》应用商店截图

《星球大战》粉丝的奉献远远不止是在年度庆祝活动中。在过去几年里,在 Disney+ 上发布与《星球大战》相关的内容都会带动下载量的增长,在任何时候都是如此。例如,在 2019 年 11 月,Disney+(美国)发布了《曼达洛人》。随后,第二季于 2020 年 10 月 30 日发布,首发当日的日活跃用户相比于发布前一周的平均水平(2020 年 10 月 23 – 29 日),增加了超 40%。

星球大战日庆典活动和其他系列内容的发布推动了《星球大战》相关的移动 IP 出现显著增长,这证明了寻求与用户保持及时有效互动的新方法是十分重要的。此外,发行商还应考虑到在此期间搜索流量需求的增加,并将其纳入应用商店优化(ASO)策略中。