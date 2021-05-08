随着社会文明的发展，“她力量” 正在崛起为职场中的重要力量，职场妈妈的角色也受到越来越多的关注。近日，猎聘发布了《2021 职场妈妈职场生态洞察报告》，从职场发展、家庭参与、心理状况等方面对职场妈妈群体进行了深入调研，旨在展现职场妈妈的生存现状，探究职场妈妈的优势、职场困境和在家庭中的话语权，全面勾勒职场妈妈的群像，呼吁全社会关注职场妈妈，提升职场妈妈的权益，助力职场妈妈的职业发展。

一、职场妈妈生育前后的艰难处境

1、超 6 成职场妈妈在孕期遭遇过不公正待遇，失去晋升机会排第一

猎聘调研显示，超过 6 成职场妈妈在怀孕期间遭遇过不公正待遇，占比达 64.30%，排名第一的不公待遇是 “失去晋升机会”，占比为 45.86%;“被调到不重要的岗位” 位居第二，占比为 36.41%。“被降薪”“被变相辞退” 的得票率为 15.13%、11.58%。

2、生育后回归职场第一大原因是精神经济双独立

关于职场妈妈回归职场的原因，“工作对于女性经济、精神独立很重要” 得票率最高，为 73.05%；“不想与社会脱节”“分担家庭的经济压力” 位居第二、第三，得票率为 65.25%、60.76%。由此可见，职场妈妈很看重工作给自己带来的独立能力。

3、超 3 成职场妈妈做过背奶妈妈，超 7 成背奶妈妈的公司未设母婴室

此次调研显示，33.57% 的职场妈妈曾在哺乳期尚未结束便返回职场，做过背奶妈妈。然而，73.24% 的背奶职场妈妈表示公司没有母婴室。在公司设有母婴室的背奶妈妈群体中， 52.63% 表示母婴室 “环境温馨，硬件设施好，私密性强”、42.11% 表示 “环境一般。

未设立母婴室的情况下，职场妈妈在上班期间处理母乳的地点主要有：公司洗手间、私家车内、公司会议室三大场所。母乳处理是一件私密性极强的事情，企业应当考虑给予哺乳期的职场妈妈提供更多环境支持。

4、超 6 成职场妈妈不愿要二胎，生养经济压力大是首因

就生育二胎的意愿来看，64.30% 的职场妈妈表示不愿意生育二胎，“生养二胎成本高，经济压力大” 是最主要的原因，得票率高达 83.46%。其次是 “养育孩子太辛苦，不想再经历一次”，得票率为 52.57%。当今随着人们生活品质的提高，生活成本也居高不下，对下一代的投入也越来越昂贵，即使政策许可，职场妈妈的生育意愿也不高。

二、职场妈妈的工作状态分析

1、职场妈妈三大优势：更耐心、更亲和、更坚韧

本次调研显示，职场妈妈最突出的三大优势为 “更有耐心，做事更细心”“更具亲和力，更易相处”“性格更坚韧，遇事不慌”，得票率为 66.43%、50.35%、48.94%。

2、近 8 成职场妈妈日均工作 8-10 小时，对工作满意度高

本次调研显示，79.91% 的职场妈妈工作时长高达 8-10 小时。尽管如此，对工作满意的职场妈妈占比高达 78.48%，其中非常满意的占到 14.89%。这也充分表明，职场妈妈对工作的宽容性较高，也许是随着阅历的丰富，较能接受与生活和解。

3、家庭事业不能兼顾是职场妈妈面临最大的职场难题

职场妈妈在职场遇到的困难中，“家庭事业不能兼顾” 得票率最高，为 58.63%；“没有精力接受高强度的工作”“晋升空间小” 得票率位居第二和第三，为 47.99%、45.39% 。职场妈妈由于要照顾家庭，分身乏术，因而猎聘高级职场顾问呼吁社会和家庭给与职场妈妈更多关爱和理解，让她们无论对家庭还是工作都更加从容。作为职场妈妈个体，也要多从心理上进行调节，安排好自己的生活和工作。

三、职场妈妈的择业偏好

1、职场妈妈择业最看重三大因素：薪资福利、稳定性、通勤距离

职场妈妈在选择下一份所看重的因素中，得票率最高的三项是 “薪资福利”“公司的稳定性”“公司离家距离”，得票率分别为 65.96%、62.65%、54.14%。薪资福利及公司稳定性都是职场妈妈出于务实的考虑，而通勤距离则说明职场妈妈还是考虑到照顾家庭方面的因素。

“个人发展前景” 在职场妈妈的择业考虑中位居第五。从猎聘针对女性职场人及男性职场人的择业要素调研来看，女性职场人最看重四大因素与男性相同，均为薪资福利、公司的稳定性、个人发展前景、公司离家距离，其中 “个人发展前景” 位居第三。这表明相对整体的职场女性及男性，个人发展前景对于职场妈妈择业的优先次序相对较低。因为有了家人的因素，职场妈妈往往在家庭和事业两者中做出妥协，优先考虑家庭。

2、职场妈妈跳槽态度：不只考虑个人，更加谨慎

与没做妈妈时相比，职场妈妈对跳槽的态度发生了一些转变，选择下一份工作时，“考虑的不只是个人，还有孩子和整个家”“跳槽更谨慎，没有下家绝不轻易跳” 这两项的得票率为 66.43%、50.59%。职场妈妈身负多重角色，在职场赛道中顾及因素颇多，因而对于跳槽会多方面权衡利弊。

四、职场妈妈的家庭地位

1、近 4 成职场妈妈收入占家庭收入 30%-40%，薪资优先用在子女身上

就家庭收入来看，职场妈妈收入在家庭收入占比在 “30%-40%” 区间最高，为 37.83%；其次是 40%-50%，占比 24.35%。在职场妈妈的薪资分配方面，“育儿或子女教育” 排名第一，得分 8.55；“日常开销”“储蓄”“投资/理财” 分值为 7.18-7.78，其他项目得分低于 7。职场妈妈的收入是家庭收入很重要的组成部分，她们倾向于优先考虑为孩子和家庭做好经济保障。

2、职场妈妈的家庭地位：财权和话语权明显高于男性

本次调研显示，61.70% 的职场妈妈认为家中 “丈夫是赚钱主力”，30.97% 表示 “夫妻赚钱能力旗鼓相当”。在财政大权方面，夫妻共同掌握为主流，占比分别为 63.12%；32.39% 的职场妈妈表示自己掌握家庭财权，丈夫掌握财权的占比仅为 4.49%。在家庭话语权方面，妻子丈夫共同享有话语权的占比为 72.58%，妻子享有话语权的占比为 19.85%，丈夫享有话语权的占比为 7.57%。由此可见，职场妈妈在家中虽然不是赚钱主力，但在财权和话语权方面明显高于男性，这表明职场妈妈在家中地位较高。

五、职场妈妈的家庭角色

1、超 5 成职场妈妈日均做家务时长 3-4 小时，丈夫家务参与度较高

职场妈妈的业余时间如何安排？猎聘调研显示，“陪伴家人” 和 “做家务” 得票率最高，为 73.76%、69.74%，远远超出其他事项的得票率（其他事项得票率低于 30%）。在家务投入时长方面，每天投入 3-4 个小时的职场妈妈占比最高，为 55.32%；其次是 1-2 个小时，占比为 34.04%。值得欣慰的是，男性对家庭生活的参与度越来越高，76.60% 的职场妈妈表示 “丈夫会经常做家务”。

2、职场妈妈经历的 “丧偶式育儿” 情况

1）超 3 成 90后职场妈妈经历过 “丧偶式育儿”

近几年，“丧偶式育儿”（指家庭教育中一方的显著缺）成为大众关注的一个热点话题。然而在现实生活中，“丧偶式育儿” 在职场妈妈身上并不普遍。猎聘调研显示，18.68% 的职场妈妈表示经历过丧偶式育儿。值得注意的是，随着代际的不同，年龄越小的职场妈妈经历 “丧偶式育儿” 的占比越多。70 后、80 后、90 后职场妈妈所经历过 “丧偶式育儿” 的占比随着代际的年轻化呈上升态势，分别为 10.26%、15.83%、30.39%。这表明越年轻的职场妈妈，育儿负担越重，得到另一半的支持和帮助越少。

2）超 3 成职场妈妈的丈夫经常主动做家务，照顾孩子

令人略感欣慰的是，并非所有的丈夫对于职场妈妈在家庭中的辛劳袖手旁观，在本次调研中 45.15% 的职场妈妈表示自己的丈夫 “有空时会做家务，照顾孩子”；33.81% 的职场妈妈表示自己的丈夫 “经常会主动做家务，照顾孩子”。这意味着职场女性在家务及育儿方面并非孤身作战，还是可得到另一半的支持，让自己能够有条件重返职场或继续自己的工作。然而，目前这种支持还远远不够。传统观念对于女性照顾家庭和孩子的认知较深，因而女性和育儿高度绑定，投入精力过多，得到支持不够，这也是职场妈妈工作家庭难兼顾的深层原因。

超 3 成职场妈妈想过做全职妈妈，首因是培养孩子胜过工作

根据本次调研，32.39% 的职场妈妈想过做全职妈妈，首要原因是 “照顾、培养孩子的重要性胜于工作”，得票率为 70.07%。“不放心把孩子交给别人，认为自己会教育得更好” 位居第二，得票率为 62.04%。

虽然，职场妈妈大部分情况下都操心孩子，然而孩子并非所有职场妈妈的生活重心。此次调研显示，“承认孩子是自己生活重心，一切围绕孩子转” 和 “否认孩子是重心，声明我有自己的生活” 的职场妈妈占比几乎持平，分别为 50.12%、49.88%，这表明近半数的职场妈妈并不想因为孩子而失去自我。

六、职场妈妈的现实困境

1、超 2 成职场妈妈有抑郁倾向，兼顾家庭与事业是抑郁的主要根源

本次调研发现，21.99% 的职场妈妈表示 “有抑郁倾向”，造成抑郁倾向的首要原因是 “家庭事业不能兼顾”，得票率为 51.61%；第二大原因是 “照顾家庭及孩子任务繁重，无人分担”，得票率为 46.24%。

2、无精力担负更大责任是职场妈妈最大的晋升障碍

对于职场妈妈而言，“照顾家庭和孩子，没有精力担负更重要的工作” 是最大的晋升障碍，得票率为 72.34%。第二、第三大障碍是 “职场偏见，企业认为育儿影响工作” 和 “同等条件下，企业更倾向男性”，得票率分别为 47.28%、41.37%。

综上所述，多数职场女性重视自身的经济和精神独立，她们对于家庭的贡献越来越大，在家中比较有话语权。然而，她们在工作中的话语权还不够充分，照顾家庭和孩子分散了她们过多的精力，以至于很多人晋升受阻，无法改善自己的职场境况。因而，猎聘资深职场顾问呼吁社会各界给予职场妈妈更多的关爱、理解和支持，帮助支持妈妈获得更多的上升渠道和机会，增强她们的自信心和成就感，激发她们发挥更大的价值，做到家庭、事业双丰收。