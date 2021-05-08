北京时间 5 月 7 日晚，全球品牌管理企业洋葱集团（ONION GLOBAL）成功登陆纽交所，首日上市开涨超 55%，随后回落转跌，最终收跌 3.45%，报 7 美元，市值超 6.4 亿美元。

根据招股书，洋葱集团此次募资约 50% 将用于发展自有品牌及拓展合作伙伴关系，约 20% 用于扩大销售渠道，约 15% 用于提升技术研发能力，剩余约 15% 将用于补充企业日常营运资金等。

洋葱集团创立于 2015 年，母公司为 Onion Global Limited，旗下拥有包括广州洋葱时尚集团有限公司、广州越洋无界互联网有限公司、广州海洋无限科技有限公司、HongKong Ocean Infinity Limited Peaches International Universal Limited 等海内外近 50 家子公司。

洋葱集团旗下业务包括跨境电商「洋葱 O’MALL」、洋桃跨境供应链和洋货百科，业务涵盖全球品牌孵化及跨境直卖电商。截至 2020 年底，洋葱集团已与 4001 个品牌达成合作，覆盖超过 61317 个 SKU，有 86 个直接合作品牌和 21 个自有品牌。

招股书显示，该公司 2020 年实现了 38.107 亿元收入，净利润从 2018 年的净亏损 9480 万元增加到 2019 年的净收入 1.028 亿元，并进一步增长 102.3%，在 2020 年达到净利润 2.08 亿元。洋葱集团 2018 年至 2020 年，GMV（商品交易总额）分别为 24.5 亿元、38.4 亿元和 44.3 亿元。