2021 年 5 月 10 日，在备受关注的 “‘芯’ 光 Jump 放暨 JVE 非我雷霆行动战略发布会” 上，JVE 非我一口气发布了尚彩系列、光彩系列，以及芯片技术加持的极光系列和荣光系列等 4 款重磅新品，以强大产品矩阵，越级赋能渠道。与此同时，JVE 非我正式发布雷霆行动战略升级，全面升级其渠道战略，引领行业创新发展。

“芯” 科技加持，以越级产品矩阵赋能品牌及渠道

作为行业内最炙手可热的新兴头部品牌，JVE 非我一直以来坚持创新引领的产品策略，每年都会推出技术领先、设计惊艳的新品，引领行业发展潮流。此次新品发布会自然也不例外，JVE 非我一口气发布了尚彩、光彩、极光以及荣光等 4 个系列新品。

JVE 非我尚彩系列

据悉，JVE 非我尚彩全新系列产品主打极致的性价比。与其他品牌同级别产品普遍采用塑料材质不同，尚彩系列全面升级铝合金材质，质感出众，越级新生，不玩噱头，横扫市场一众塑料外壳产品。而更令市场震动的是，尚彩系列产品将采用免费赠送的颠覆性打法，打造引流爆款，赋能品牌抢占心智及渠道获客。

JVE 光彩新系列

全新升级的光彩系列加入了多元化的潮流配色，天生出 “色”。JVE 非我的产品创新从来不流于表面，光彩系列产品创新研发出拥有类肤手感的手感漆，带来温润的握持手感，为用户提供极致的产品体验。

JVE 非我极光系列

作为傲立行业潮头的 “弄潮儿”，会上 JVE 非我还发布了第三款重量级新品——极光系列。在设计上，极光系列率先将国潮风尚带入电子烟行业当中，颜值可谓出道即巅峰。配置方面，极光系列配置 JVE 非我第三代最新雾化芯技术，口感还原度更高，每次抽吸都是极致体验。

值得关注的是，极光系列全系搭载 JVE 非我独有的 MCU 防伪芯片技术，实现了生产——分销——用户的全链路监管，从芯片底层逻辑层面，杜绝了通配及假货产品侵害消费者健康。

发布会最后，JVE 非我还发布了 “one more thing” 的旗舰级产品——荣光系列。荣光系列作为 JVE 非我的旗舰产品，同样搭载芯片技术，配合 JVE 非我手机 APP，可以实现防伪识别管理，未成年人保护管理，产品溯源管理，用户使用数据分析管理等众多功能，从芯片级别出发，切实保护未成年人，积极拥抱行业监管。在芯片技术的加持下，JVE 非我为行业健康有序的良性发展，探索出了一条全 “芯” 路径。

JVE 非我作为行业成长最快的品牌之一，每一轮的 “引爆” 都是通过技术创新和产品迭代，以及提高消费者抽吸体验带来的。以 “芯” 科技加持，JVE 非我打造了一个覆盖大众消费、主流消费、技术引领的强大产品矩阵，赋能品牌及渠道持续成长。

雷霆行动战略全面升级，打造共赢共生的 “价值共同体”

技术领先，渠道为王。JVE 非我作为具备产业链核 “芯” 技术的领先品牌，通过不断的技术创新和产品迭代，为行业的健康增长提供了重要的驱动力。与此同时，JVE 非我全面升级雷霆行动战略，与产业链上下游合作伙伴以及渠道客户，打造共赢共生的 “价值共同体”。

JVE 非我科技 CEO 蔡绍东

JVE 非我认为，没有盈利模型的渠道模式无法支撑品牌的长远发展。为此，JVE 非我宣布将以差异化的渠道及产品策略引领行业发展。

渠道方面，JVE 非我将打造 3000 家专卖店+30 万家网点，在全国范围布局高效的品牌触点；搭建客户管理系统及会员系统，构建可控、可支持、可管理、可发展的渠道信息化能力，赋能渠道，从根本上提升渠道管理运营能力。

产品策略上，JVE 非我认为产品并不是数量上的简单叠加。JVE 非我持续以 “芯” 技术加持产品创新，以丰富的产品矩阵覆盖不同的消费层级，以深刻的用户洞察提供极致体验，以强大的产品力赋能渠道的可持续成长。

品牌方面，JVE 非我将持续加大品牌投入，强化品牌输出，为渠道注入强大品牌力支撑。

JVE 非我雷霆行动会场全景图

作为国内电子烟行业的头部品牌之一，自成立以来，JVE 非我通过认知的持续升维，产品和技术的迭代创新，企业发展战略的升级引领，厚积薄发，取得了不俗的成绩。此次发布会，JVE 非我不仅带来了 4 款极具竞争力的重磅新品，更以越级升级、“芯” 技术加持，免费赠送的降维打法，在行业严重同质化的竞争的当下，给出了渠道盈利模型的解决方案。此次 JVE 非我全面升级雷霆行动战略，势必有利于结束电子烟销售渠道乱战的混乱局面，推动行业的健康有序房展。