上世纪五十年代，摇滚乐开始在战后繁荣稳定的美国兴起。几年后，大洋彼岸的伦敦，在一间小作坊内诞生了第一台 MARSHALL 音箱。伴随着英国摇滚的另类魅力，MARSHALL 音箱开始流行。如今，这个品牌的音箱依旧活跃在很多人的案头，尤其是小红书上时尚博主的照片里，往往能看到它们的身影。

不久前，MARSHALL 推出了新款 Emberton 系列音箱，一直以来，Emberton 都是 MARSHALL 便携音箱系列中最为紧凑的一款，精致小巧是其特色。

动点科技拿到的是油彩白配色，一眼看去，简约之中又有复古的气息。其最经典的设计就是前后两面采用金属网罩面板，前方中央配一个花体英文的签名 logo。其余四个面以类肤质触感的硅胶材料包裹，圆角设计不会割手，重量大概与苹果 12.9 英寸的 iPad Pro 相当，握持感相对舒适，也方便收纳。

机身整体设计紧凑，顶部面积比 iPhone 12 还要窄一些，正中有一个金色的多向控制按钮，成人大拇指大小，按压有一定的阻尼感。这个按钮不仅是开关键，而且可供调节音量大小和歌曲切换，看上去十分精致。按钮左边是蓝牙连接按键，Emberton 搭载了蓝牙 5.0 技术，能让 10 米内的蓝牙设备轻松连接，流畅播放。右边是电量显示灯，十个小灯格纵向排成一列，不亮灯时笔者甚至以为这是一个类似 Magsafe 那样的磁吸充电接口。其实这个设计很贴心，一定程度上方便用户做续航规划，提前按需充电。

通过按钮开机，电量指示灯伴随着一阵开机律动瞬间亮起，让人觉得很酷——沉闷的生活往往需要一点调剂。连接手机蓝牙后，有短促的提示音响起。动点科技测试了一系列曲目，发现其高中低频均衡，人声清晰，细节丰富，解析力好。尤其是摇滚乐，比如披头士的《I Need You》，有一种现场感，整体的声音特别清透。而其他人声突出的流行乐曲，也能够很好地表现，进一步忠实还原歌手和乐器要表达的复杂情绪，为用户提供沉浸式的聆听体验。

使用了一周后，令人惊叹的是其续航，笔者每天大概使用一小时，采用中等音量播放，一周后仍有七格电富余。官方称 Emberton 单次充电即可无线续航逾 20 小时，而其配备的快充技术能够在 20 分钟的短暂充电后带来长达 5 个小时的稳定输出。

别看 Emberton 如此小巧，把音量调到最大，在 30 平米房间里的各个角落都能清晰地听到悦耳的歌曲声。值得一提的是，Emberton 拥有 IPX7 的防水等级，在 1 米的水下浸入 30 分钟仍可正常使用，因此应付户外降雨、泳池派对等场景问题不大。加上其小巧紧凑的设计，带着他去露营和野餐都很适合。

总而言之，这是一款设计精巧的家用桌面音箱，其小巧的外观、给力的续航和严密的防水性，让音箱也能参与到户外活动。目前，这款音箱官方售价 1399 元，虽然看起来比市面上同等大小的音箱都要更贵，而且智能化操作也远不及国内品牌的智能音箱，然而 Emberton 似乎并没有做智能家居中枢的野心，其他音箱难以匹敌的场景适用性和出色的音效，就是 Emberton 差异化竞争的最大优势了。