5 月 6 日，保险科技龙头众安在线（6060.HK）的新一条增长曲线取得重大进展，公司在香港布局的虚拟银行 ZA Bank 与虚拟保险公司 ZA Insure 联手，首创虚银代理保险模式，在香港成熟的金融市场推出当地性价比最高的人寿保障产品。

开业仅一年时间，ZA Bank 已经成为香港最大的虚拟银行，用户数超过 30 万，与香港当地不少有悠久历史的银行相当，在用户规模、个人存款及贷款量等指标上处于市场领先。

今年 5 月，ZA Insure 也正式面向香港用户推出多款纯保障型保险产品，至今新增保单已录得按月环比 35% 的增长。其提供纯人寿保障产品保额高达 1000 万港币，是目前香港虚拟保险公司提供的最大人寿保额。5 年和 10 年期的纯人寿保障产品的保障杠杆（保障额/每年保费）可以达到市面上最高水平。

今年初，ZA Bank 成为第一家获得香港保险代理机构牌照的虚拟银行，代理 ZA Insure 产品。借助于 ZA Bank 线上服务能力，香港用户在资料准备充足的情况下，最快可以在 3 分钟内完成投保，全程手机操作，无须与保险经纪见面，告别了动辄按小时或天数计算的投保体验。香港用户还可以通过 ZA Bank 保险服务购买癌症、心脏病发和中风保障产品。

这种创新模式既在众安在线香港板块的内部形成合力，对于香港金融科技发展也有重要意义。ZA Bank 一站式的 “银行管家服务” 模式有望成为香港未来数字金融服务发展的趋势。

ZA Bank 和 ZA Insure 之所以能在成熟的香港金融市场快速拓展，展现出强大线上优势，其背后是是众安在线在金融科技上的领先实力。众安在线成立于 2013 年，是我国首家互联网保险持牌机构，2017 年作为中国保险科技第一股登陆港股，从市场份额看，目前是国内互联网财险第一，并跻身国内财险前十名。

众安通过持续投入前沿技术，实现了从投保、核保到理赔、客服全流程的智能化运营，重塑了产品设计、精准营销等各个环节，在诸多保险科技领域都做到 “第一个”，满足了移动互联网场景下，用户越来越线上化、碎片化和个性化的需求。