梅赛德斯-奔驰展示了 Concept EQT，这是即将推出的 T 级和 EQT 电动车型的量产预览。

尽管如此，新的梅赛德斯 MPV 显然仍高耸于其平台兄弟雷诺（Renault Kangoo）之上。在刚刚通过的设计研究报告中，该公司未提供有关 EQT 驱动器的详细信息。但是，这些是我们到目前为止所掌握的细节。

长期以来，人们都知道奔驰会推出一款新的 “小 MPV”。Citan 的继任者，包括电动版本，已在 2019 年夏季得到确认。大约一年后，戴姆勒宣布推出所谓的 T-Class，这是一款从 Citan 商用车衍生而来的乘用车，该款车型随后将获得电动支线产品：EQT。梅赛德斯将与雷诺-日产-三菱合作生产两种车型，也将生产 EQT。

戴姆勒声称从成功的第一代 Citan 中吸取教训，后者主要被描述为价格过高的雷诺 Kangoo，散热器格栅上有星星。戴姆勒强调，第二款 Citan 和 T-Class 具有更大的独立性，这也要在设计中体现出来，并且 “高级吸引力，舒适性，功能性，连通性和安全性的解决方案”。目前尚不清楚（更昂贵的）独立性能走多远。

Kangoo 和 EQT 之间的区别在一个方面很明显：新的 Kangoo Rapid 长 4.49 米，而 Concept EQT 是令人印象深刻的 4.95 米，其宽度为 1.86 米，高度为 1.83 米。戴姆勒尚未透露任何进一步的技术数据。

极长的长度和 EQT 电动系统的静音特性自然会给人们留下了猜测的空间。例如，梅赛德斯有可能采用同样已经宣布的 Kangoo Electric 的驱动系统。这将具有 75 kW 的电动机和 44 kWh 的电池。或梅赛德斯将使用其最新推出的 EQA 和 EQB 紧凑型 SUV 的电驱动; 前轮驱动时为 140 kW，电池中为 66.5 kWh。由于 Concept EQT 距较大的 EQV 差距不大，因此甚至可以为后者的电驱动系统提供 150 kW 的功率和 90 kWh 的电池-尽管后者肯定会增加成本。

如果戴姆勒认真考虑将 EQT 定位为 “MPV 领域中第一款针对休闲活动的家庭和私人客户的高端汽车”，则满载五米的车中应配备 75 千瓦以上的电动机。

对于一个有较高收入的 5 口之家的度假旅行来说，就足够了。梅赛德斯（Mercedes）在 eVito 上展示了可以提供适合各自客户群的驱动系统：eVito Tourer 配备了 EQV 带有 100 kWh 电池的驱动器，而 eVito 平板面包车出售的是薄型但便宜得多的驱动系统。

梅赛德斯·奔驰货车主管 Marcus Breitschwerdt 说：“它将吸引家庭和所有这些年龄段的私人顾客，他们喜欢休闲活动，并且需要很大的空间和最大的可变性而又不放弃舒适性和风格。” “正如 Concept EQT 所表明的那样：我们将一如既往地履行对电动汽车领导地位的要求，并且将来还将在这一细分市场中提供全电动车型。”

Concept EQT 采用了其他 EQ 车型的一些设计元素，例如 “ Black Panel” 前面板，该面板无缝地融入了 LED 大灯中。与以前的 EQ 车型的区别：它们具有后挡板，而不是传统的加油口。由于这将与货车的滑动门发生冲突，因此 Concept EQT 的充电插座隐藏在前部的梅赛德斯标识后。

该概念车还具有明显的轮拱和 21 英寸轮辋。目前尚不清楚这是否将进入批量生产。在背面，有一个典型的 EQ 连续灯带。实际的尾灯集成在车身侧面，而不是后挡板。这使得该概念看起来比 EQB 更 “和谐”，例如，EQ 灯条必须集成到内燃机 GLB 的现有后部设计中。

在 Concept EQT 的内部，几乎没有提醒我们的是 Citan 将与商用车并行使用相同的平台。座舱具有高品质的外观，并保持当前的梅赛德斯设计。但是，MBUX 系统的显示屏较小，模拟仪表安装在方向盘后面，而不是大型仪表显示屏。例如，空调控件之类的细节在发布的图片中看起来比 EQA 或 EQB 更为简单。还值得注意的是，梅赛德斯不使用其他 EQ 车型的玫瑰金装饰（例如，在通风口上）。通风孔为黑色-但装饰板为阳极氧化的蓝色。

MPV 的重要特征之一当然是实用性。由于滑动门的开口大，第三排座椅中两个完全独立的座椅也应该 “易于够到”。第二排最多可并排安装三个儿童座椅。第三排座椅可以向下折叠或完全移开。例如，用于婴儿车，狗窝和其他休闲设备。但是，梅赛德斯在新闻稿中仅指 “特别宽敞的行李厢”。体积无法精确量化。一个电气长板被隐藏在货舱的双层地板下–尽管 “隐藏” 在这里不是合适的术语，但要突出长板，它是由铝制成的，储物箱的盖子是由有机玻璃制成。

Breitschwerdt 说：“ Concept EQT 提出了在小型厢型车中如何将空间和最大可变性与时尚舒适感结合在一起的前景。” “我们未来的 T 级车是真正的多才多艺，有了它，我们将吸引新的客户群并实现可持续增长。”