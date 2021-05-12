据 TechCrunch 报道，印度电商巨头 Flipkart 正计划在 IPO 前的一轮融资中筹集 10 亿美元，这将使得其估值达到 300 亿美元。不过，有人士表示，这笔融资很有可能不是 Flipkart 在 IPO 前的唯一一轮融资，Flipkart 希望就此次融资扩大自身规模，而该公司还有着更多的价值尚未释放。

有媒体指出，这次融资主要会向新投资者开放，但 Flipkart 也已就此向 GIC 以及卡塔尔投资局等现有投资者进行了沟通。据了解，除这两者外，沃尔玛、老虎基金、腾讯、微软、eBay、Accel 等均对其有过参投。

2018 年，Flipkart 以 160 亿美元的价格向沃尔玛出售了多数股权。去年，Flipkart 在沃尔玛领投的一轮融资中筹集了 12 亿美元，它在这一轮的估值为 249 亿美元。到了今年早些时候，Flipkart 则开始与投资者就是否开放新一轮融资展开了讨论，并着手雇用相关人士为其上市铺路。

消息人士称，最近几个月以来，Flipkart 在内部会议中探讨可能会把在美国的上市计划推迟到明年。不过，该公司也存在在今年晚些时候上市的可能。去年，路透社曾指出 Flipkart 可能会于 2021 年上市。

TechCrunch 表示，Flipkart 的几位主要投资者目前拒绝就筹款谈判发表任何评论，而 Flipkart 也尚未对此次新融资做出回应。不过，有相关人士指出，鉴于印度科技创投界在近期以来的火热趋势，Flipkart 在此期间获得新的融资也算是一种正常表现。

在今年 2 月的财报电话会议上，沃尔玛总裁兼首席执行官朱迪思·麦肯纳（Judith McKenna）表示，由于印度在去年上半年进行了为期 53 天的全国封锁，Flipkart 交易额（GMV）的增长因此受到了影响。不过，Flipkart 的业务表现随后得到了回升，其第四季度交易额大幅增长，增幅达全年水平两倍。此外，据麦肯纳透露，在去年的印度节庆特卖活动中，共有超过 2.5 亿的用户使用了 Flipkart。

另一方面，今年 4 月初，印度受到了疫情的第二波影响，因此一些地区对电商平台上非必要物品的服务进行了限制。Flipkart 于本周二宣布，在其拓展新业务之际，它也正努力加强旗下食品杂货配送方面的基础设施。

Flipkart 与亚马逊是印度的两大电商巨头。据了解，亚马逊在南亚地区市场的投资金额已超过 65 亿美元。近年来，为扩大在印度的影响力，Flipkart 和亚马逊进行了激烈的竞争。比如，双方皆支持印地语的使用（而 Flipkart 还添加了其他几种印度本土语言的支持），并与当地实体线下店建立合作。

编译：Ceci