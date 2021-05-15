据 Entrackr报道，印度金融科技初创公司 BharatPe 即将完成一轮 2 到 2.5 亿美元规模的融资。这轮融资由老虎基金领投，融资后，BharatPe 的估值有望达到 18 至 22 亿美元之间的范畴，成为印度今年以来的第 13 家新晋独角兽，并且也是老虎基金今年在印度投出的第 9 家独角兽企业。

据了解，BharatPe 曾在今年 2 月份时获得 Coatue Management 领投的 1.08 亿美元 D 轮融资，当时该公司的估值为 9 亿美元，Beenext、Steadview Capital、红杉资本、Ribbit Capital 等风投机构在此轮中有进行参投。而在去年，Coatue Management 及 Ribbit Capital 则领投了 BharatPe 的 7500 万美元 C 轮融资，当时该公司的估值为 4.25 亿美元。目前，BharatPe 已经共计获得了约 2.75 亿美元规模的融资。

BharatPe 由 Grofers 前高管成员 Ashneer Grover 和 Shashvat Nakrani 于 2018 年成立，主要为印度商家提供二维码支付方案及营运资金借贷服务。据该公司表示，BharatPe 每月通过其非银行合作伙伴向商家客户提供的贷款额度超 20 亿卢比（约合 2700 万美元）。BharatPe 联合创始人兼 CEO Ashneer Grover指出，在过去的一年里，BharatPe 的支付业务规模增长了 5 倍，贷款业务增长了 10 倍，希望在 2023 年 3 月份之前达成 300 亿美元的付款额处理以及 7 亿美元的总贷款规模。

今年以来，印度科技创投生态异常繁荣。咨询分析机构 Praxis Global Alliance 曾在近期指出，未来 5 个月内印度最多将新出现 5 家独角兽企业，并且这一数字很有可能在不久的将来达到 35 家。该机构把这些企业称之为 “Soonicorns”，即待独角兽企业。Praxis 表示，在这些 Soonicorns 中，金融科技领域的初创公司最多，为 15 家。其次则是医疗健康、线上食品杂货、以及物流配送等领域。

根据 Praxis 的报告，在这 35 家企业中，老虎基金参投的企业达 5 家（不含 BharatPe）。以下是这 35 家企业的分布概况。

此前，动点出海曾指出，印度媒体 Inc42 曾在 2018 年时预计，到 2025 年印度将拥有 100 家独角兽企业，随着今年印度的独角兽热潮，该媒体称这一数字有望在 2023 年即可达成。而在此之外，也有报告表示，到 2025 年，印度有望拥有 150 家独角兽企业。