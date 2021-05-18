Facebook 的 AR 和 VR 副总裁 Hugo Barra 当地时间周一宣布，他将离开公司。「今天是我在 Facebook Reality Labs 的最后一天，经历了 4 年的工作，这些项目比我在职业生涯中遇到的任何事情都更加激动人心，更具挑战性。」他在帖子中写道。Barra 计划「探索医疗技术领域」，以便将自己在消费者技术领域学到的知识运用到解决医疗保健问题上。他写道：「我相信社会仍然缺乏人们真正了解健康并控制健康成果所需的工具。」

在担任 Google Android 产品管理副总裁，然后在小米工作了几年后，Barra 于 2017 年加入 Facebook，负责运营 Oculus VR 团队。2019 年，他转任现职，负责打造位于纽约的「全球 AR/VR 合作伙伴生态系统」。

Facebook 还没能推出其第一款消费级智能眼镜，Barra 就离开了公司。该公司去年表示它将是一款雷朋（Ray-Ban）品牌产品。Barra 于去年 9 月在 Twitter 上宣布了该项目，并在告别贴文中提到了项目（但没有提供有关发布日期的详细信息）。他说，智能眼镜的开发已成为「他在 Facebook 主要焦点」。

Facebook 去年 9 月表示这款智能眼镜会在 2021 年的某个时候推出，但该公司已经在试图让消费者别抱那么大期望。今年 3 月，FB 首席财务官 David Wehner 在一次会议上表示，这种眼镜与 Facebook 最终希望在 AR 中实现的技术并不是那么接近。

题图：WANG ZHAO