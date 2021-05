5 月 18 日,网易公司发布 2021 年第一季度财报。2021Q1,网易净收入人民币 205 亿元,同比增加 20.2%,创历史新高。

在线游戏服务和有道同样增势迅猛,单季收入创下新高。一季度,在线游戏服务净收入 150 亿元,同比增加 10.8%;有道净收入 13 亿元,同比增加 147.5%;创新与其他业务净收入 42 亿元,同比增加 39.7%。

归属于公司股东的净利润为 44 亿元,同比增加 25.0%;非公认会计准则下,归属于公司股东的净利润为 51 亿元。

网易公司首席执行官兼董事丁磊先生表示:“我们以良好的势头开启了 2021 年的新篇章。我们的旗舰游戏仍保持着旺盛的生命力,同时我们不断推出各种新游戏,产品矩阵进一步丰富。本季度,网易有道、网易云音乐和网易严选等其他业务也表现良好,其净收入实现了同比稳健增长。”

在线游戏:新作备受欢迎,净收入创历史新高

本季度,网易在线游戏服务净收入达 150 亿元,创历史新高。旗舰游戏生命力旺盛,各类新游戏不断推出,丰富的产品矩阵已经成为网易游戏持续增长的动力。

近期,网易推出的《天谕》手游、《游戏王:决斗链接》、《忘川风华录》和《宝可梦大探险》等新作,在上线后受到众多用户欢迎,成绩喜人。《无尽的拉格朗日》于四月末在欧洲市场推出,并将陆续在其他地区发布。

同时,旗舰类游戏产品如梦幻西游和大话西游 IP 系列表现强劲,其它热门游戏产品如《明日之后》、《率土之滨》和《阴阳师》等人气不减。据 SensorTower 发布的数据显示,2021 年 1~4 月,网易稳居中国手游发行商全球收入排行榜第二位,多款自研游戏位列中国 App Store 手游收入排行榜 TOP20。

接下来,网易还将推出《哈利波特:魔法觉醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激斗梦境》、《暗黑破坏神®:不朽™》、《倩女幽魂隐世录》等新品。对此,丁磊表示,未来网易将面向全球市场推出更多令人心动的新作,有信心进一步提高网易游戏的国际影响力。

网易有道:净收入再创历史新高,毛利率大幅提升

本季度,网易有道净收入达 13 亿元,同比增长 147.5%,再次创下历史新高;运营效率显著提高,毛利率达 57.3%,为 2019 年 10 月上市以来的最高水平。

以在线课程为主的学习服务净收入为 10 亿元,同比增长 156.8%。其中,K12 业务销售额超 4 亿元,同比增长 130.2%;成人业务销售额为 3 亿元,同比增长 17.8%。

今年 3 月,网易有道整合优势资源,成立有道成人教育事业部,并对网易云课堂进行了品牌升级。升级后的网易云课堂定位为系统化学习平台,专注服务终身学习者。

学习产品方面,网易有道智能学习硬件保持强劲增长势头,第一季度净收入达 2 亿元,同比增长 279.8%。一季度,网易有道增强了有道词典和有道词典笔之间的软硬件协同作用,为二者带来更大的用户增长空间。

此外,有道词典推出了短视频功能 “WOW 圈”,鼓励讲师和内容创作们分享学习经验,带动有道词典的用户平均停留时长提高两倍以上。报告期内,网易有道 K12 新订单的销售额同比增长 129%,其中 29%来自自有流量。

创新及其他业务:收入同比增长,各项业务发展稳健

一季度,创新及其他业务发展稳健,收入同比增长 39.7%。网易云音乐、网易严选、网易传媒等各项业务正在朝着各自的既定目标稳步前进。

网易云音乐持续扩大原创音乐的影响力。4 月 23 日,硬地围炉夜·2019-2020 网易云音乐原创盛典成功举办。作为国内首个大型原创音乐人年度盛典,硬地围炉夜已成功举办三届,成为中国原创音乐的风向标。盛典现场,网易云音乐发布了针对原创音乐人群体的视频扶持计划 “PLAY 视频计划”,帮助音乐人重塑音乐传播路径、拓展收益来源。

同时,网易云音乐持续深化社区生态,不断丰富音乐内容和场景。2 月,网易云音乐上线 “和陌生人一起听” 功能,拓宽用户的音乐交流空间;结合歌曲《城南花已开》等推出音乐彩蛋,强化平台情感连接属性。良好的社区生态也为原创音乐人带来了更多发展机遇。近日,05 后网易音乐人、Mlog 达人 Vicky 宣宣凭借出众的创作才华走红网络,并登上央视新闻引发关注。

网易严选持续发力新消费品牌赛道,聚焦卧室、宠物、家清、食材四大品类,着力打造全渠道爆品,塑造品牌心智。2021 年 Q1,严选全渠道支付用户规模同比增长 26.2%。

此外,网易严选持续优化会员体验,Pro 会员权益的使用率得到进一步提升。得益于联合会员模式和严选 App 周二 88 折等心智权益的打造,本季度,严选 Pro 会员人数同比去年同期增长 258%,Pro 会员全站销售额贡献同比增长 71%。

网易新闻持续打造以新闻为根基,有用有趣的内容资讯平台。QuestMobile 数据显示,2021 年 Q1,网易新闻人均单日使用时长 105.57 分钟,该数据连续四个季度稳居新闻资讯类 App 第一位。网易文创深耕新商业新消费内容领域,打造了《硬核看板》、《答案如下》、《如是生活》、小羊驼三三等一系列头部 IP,持续为用户和品牌客户创造好内容。网易号持续深耕资讯热点+知识视频创作者的内容生态建设,一季度各垂直领域优质原创作者数量同步增长 50%。

对产品力的投入与聚焦,是网易的创新底色,也是业绩驱动的重要保障。对此,网易 CEO 丁磊表示:“接下来,我们将凭借着网易的创造力和技术优势,为用户带来更创新的产品和更优质的服务。”