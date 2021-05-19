经济放缓、停工停学、市场震荡···过去一年中，一场突如其来的疫情让全世界都意识到了当事件的影响力上升到全球规模时会是一种怎样的状况。然而，在比尔·盖茨看来，相对于这种突发性的灾难，因气候变化所带来的问题将会远超疫情的影响。

在花了 10 年时间调研气候变化的成因和影响后，比尔·盖茨在其最新著作中指出，到 2090 年前后，由气候变化导致的死亡人数会是大规模流行病的 5 倍之多。他表示，要想阻止全球变暖、避免气候变化的最坏影响，人类需要停止向大气中排放温室气体，并且对每个国家来说都应如此。

当然，对气候问题的关注并不仅仅只是当下才出现的产物，而针对这一危机各个国家也早已开始制定相应目标并着手展开行动。

把时间的指针拨回 2019 年。彼时，“Climate Emergency（气候紧急状态）” 从众多词汇中脱身而出，成为了牛津词典 2019 年的年度词语。这一词汇在牛津词典中被定义为：需要采取紧急行动以减少或阻止气候变化，并避免由此造成潜在环境破坏的情况。牛津词典表示，“Climate Emergency” 的使用率在 2019 年增加了 100 倍，已经从一个相对模糊的概念，成为最突出的、最广泛被讨论的词汇。它认为，在这一现象的背后，反映的是人们通过文字对当下气候与环境状况所表达出的紧迫性与危机感。

另一方面，同年，英国政府向议会正式递交并通过了针对现行 “气候变化法案” 的修正案。这一法案此前于 2008 年通过，是英国采取行动应对气候变化的主要立法。在本次的修正案中，英国政府确立了 2050 年全英温室气体排放的新减排目标，从原来法案中的到 2050 年温室气体排放减少 80％（在 1990 年的基础上）更新为到 2050 年温室气体排放减少 100%，即实现温室气体净零排放。

英国首相办公室在 19 年 6 月 12 日发布的声明中称，修正案的确立意味着英国有望成为七国集团（G7）中首个为零排放立法的国家，预计其他主要经济体也将进行效仿。同时，英国商务、能源与产业战略大臣 Greg Clark 在当时的官方声明中表示，英国有近 40 万人受雇于低碳行业或相关供应链，低碳技术和清洁能源每年可为英国经济贡献 445 亿英镑，英国已经是清洁增长与创新的中心。

而针对修正案的新目标，英国各地也展开了积极响应。为了最大程度地减少气候变化带来的危害影响，伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）在市长计划中进一步表示，将在 2030 年时使伦敦实现净零碳排放，从而成为零碳城市。为此，他在节能建筑、清洁交通、绿色能源等多个方面主导并制定了一系列相关行动举措。从为这些领域设立绿色基金到携手知名企业达成碳减排合作，从面向化石能源企业的撤资再到 1.5 度气候适应行动计划（1.5C Compatible Climate Action Plan）以及伦敦气候行动周上的种种落地探讨···伦敦正在不断用实际行动推进这一愿景的到来。

同时，为了鼓励伦敦商业组织更好的达成零碳排放，伦敦市长在彭博社的协助下于今年 3 月份发起了一项 “商业气候挑战（Business Climate Challenge）” 的活动，希望帮助企业减少建筑能耗，降低自身的碳足迹。目前该项目已经在 Southwark 地区展开了试点启动，加入这一项目的企业将在第一年的计划期内降低建筑物所产生的 10% 的能耗，并同时要为自身制定排放量降为零的发展规划。

伦敦市长办公室表示，商业组织和工业建筑的供热和动力排放占据了伦敦碳足迹的 36％，对这些建筑物的翻新以及对这些工作场所能效的提升将在节能减排和创造绿色就业机会方面发挥关键作用。在这一为期一年的试点项目中，将有多达 20 家企业获得来自专业服务顾问机构 Turner＆Townsend 为其制定的从建筑物审核到减排路线图等方面的定制化建议。如果这一试点得以成功，该项目将会被推广到整个伦敦地区。

除此之外，为了帮助更多的企业实现其气候行动目标、建立一个更加绿色环保的伦敦，伦敦市长还在伦敦商业中心（London Business Hub）中发起了针对性的指导策略。从解决建筑和供应链的排放问题到气候影响对投资方面的具体评估，它能够帮助企业在制定气候行动计划时为其提供更加专业具体的指导。

气候变化是全人类所要面临的巨大课题，并且从以前到现在再到未来都将如此。它需要所有国家所有人的长期共同努力。然而从长远来看，零碳排放却并不是一个沉重的负担。此前，我们可以看到工业革命所引领的世界创新，这些创新技术带动了全球经济增长。如今，像 “气候变化法案修正案” 这样把清洁发展置于现代工业战略核心的新愿景也势将必引领世界走向更清洁、更绿色的增长方式，再一次为世界经济发展带来变革。