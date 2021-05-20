本就不宁静的币圈最近风云再起：一边是比特币跌破 50000 美元，另一边各种稀奇古怪的 “动物币” 横空出世、冲上云霄；与此同时，新晋币圈教主 Elon Musk 在比特币与狗狗币之间反复横跳的迷惑行为也再次将币圈娱乐化推向极致。

近日，加密货币交易所第一股 Coinbase 发布上市后首份财报，当季业绩大好。但之后 Coinbase 的股价却受多种影响连日下跌，直至破发。在加密货币交易平台竞争加剧的背景下，Coinbase 过份依赖交易撮合与数字资产托管服务的模式也受到部分质疑。

1. 营收几何式增长

今年 4 月中旬，老牌数字货币交易所 Coinbase 通过 SEC 合规性审查，以直接上市 (DPO) 的方式在纳斯达克挂牌，被视为加密货币行业分水岭，标志着加密货币进入主流视野。正因如此，其一举一动也受到币圈各界人士的关注。

截至 2020 年底，Coinbase 为客户储存和保管的法定和加密资产超 900 亿美元，平台上加密资产的总价值约占加密资产总市值的 11.1%。

财报数据显示，今年一季度 Coinbase 总营收为 18 亿美元，低于市场预期的 18.1 亿美元，净利润 7.71 亿美元，低于预期的 8 亿美元。

根据往期数据：2020 年一季度营收为 1.91 亿美元，净利润 3200 万美元；2020 年营收四季度为 5.85 亿美元，净利润为 1.77 亿美元。也就是说，Coinbase 一季度的表现虽不及市场预期，但不论是同比还是环比，Coinbase 的营收与利润均有明显增长。

数据显示，2020 年全年，Coinbase 的总营收为 12.8 亿美元，净收入 3.22 亿美元。这意味着，在比特币与以太坊大涨行情下，Coinbase 今年一季度的营收与利润均已超过去年全年。今年一季度以来，散户对加密货币的兴趣渐浓、DeFi、NFT 等利用区块链应用需求激增，使 Coinbase 辅助交易的以太币等其他加密货币价格急剧上涨。

用户数据方面，2021 年一季度，Coinbase 已认证用户人数为 5600 万人，同比增长 64.7%；月度交易用户人数为 610 万人，同比增长约 3.7 倍。 Coinbase 预计，在居中的假设情境之下，今年二季度月度交易用户人数将达 700 万人。

交易额方面，Coinbase 一季度交易量为 3350 亿美元，约为去年同期的 11.2 倍。同期，平台上资产总额为 2230 亿美元，约为去年同期的 13.1 倍。

2. 竞争加剧，盈利承压

财报发布后，Coinbase 股价呈现下滑态势，截至 5 月 17 日收盘，已跌破发行指导价 250 美元，目前最新股价为 224.8 美元。

股价下跌的原因一方面是市场预期过高后回调，另一方面也与 Coinbase 的收入结构有关。作为一家交易所，撮合加密货币的在线交易仍是 Coinbase 的核心业务，目前，Coinbase 提供约 50 种加密资产的交易服务，收取的相关费用和存储服务费在总营收中占比九成以上。

一季报显示，Coinbase 一季度总交易营收为 15.406 亿美元，其中，来自于散户投资者的净交易营收为 14.552 亿美元，来自于机构投资者的交易营收为 8540 万美元。而在交易量上，一季度散户投资者的交易量为 1200 亿美元，同期，机构投资者的交易量为 2150 亿美元。这表明尽管散户投资者交易量明显低于机构投资者，但其为 Coinbase 创造的收入却是后者的 17 倍。

此外，Coinbase 还发展了托管、投资、订阅等多项业务，但明显未成规模。财报显示，今年一季度 Coinbase 来自托管费、权益质押、赢利活动及其他订阅和服务的总营收为 5640 万美元，在净营收中仅占约 3.53%。

监管方面，城门失火殃及池鱼。近日，全球三大加密货币交易所之一的币安被爆正接受美国司法部和国税局关于洗钱和税务问题的调查，这已是币安两个月来第三次被查。舆论对此事的报道与渲染致使同为交易平台的 Coinbase 一度被抛售，日内最大跌幅达 11%。

同业方面，高盛宣布进军比特币期货市场，灰度正式推出 FIL 信托产品；VISA、Papal 先后支持加密货币交易，更有 Robinhood、Kraken 等众多交易平台对 Coinbase 的市场份额虎视眈眈。

上线于 2012 年的 Coinbase 在用户体量、交易量方面并不如后起之秀币安，在日益激烈的行业竞争中，为维持现有的用户规模，Coinbase大概率将压缩零售端的服务费率，而这也将对Coinbase的利润造成损害。分析人士认为，此类利润下降的先兆极易引发投资者抛售股票，导致股价下滑。

此外，在刚完成上市的一个多月里，Coinbase 管理团队先是几度抛售股票、接着又宣布发行 12.5 亿美金可转债，不仅会带来稀释与套利等利空因素，更让投资者质疑其现金储备，使股价进一步承压。

3. 上线狗狗币交易

从各种加密资产的存量与交易量来看，截至今年一季度，比特币在 Coinbase 平台总资产中占比为 62%，交易量占比为 39%，均较去年同期有所下降；而以太坊在平台总资产中占比为 14%，交易量占比为 21%，均较去年同期有所上升；此外，其他加密资产平台总资产中占比为 21%，交易量占比为 40%，较去年同期也有明显上升。

这表明在加密货币交易平台上，比特币虽仍是主流，但以以太坊为代表的其他加密资产正在兴起，而狗狗币就是其中开得最艳丽的一朵。

狗狗币诞生于 2013 年，初衷是为表达对虚拟货币投机行为的嘲讽，因其便于打赏的特征，狗狗币拥有良好的社区基础。但在其被热炒之后，创立者 Billy Marcus 卖掉了所有的狗狗币并退出了狗狗币社区。

2018 年初，在比特币牛市末期的泡沫驱动下，一厘钱一个的狗狗币在这个狗年再次被热炒。而使狗狗币最终跻身主流加密货币行列的当属带货达人 Elon Musk 的喊单。

在与比特币 “官宣” 恋情之前，马斯克曾发布推文称狗狗币是他最喜欢的数字货币，并修改账户信息为 “狗狗币前 CEO”；今年 2 月初，马斯克再度发推表白狗狗币，称 “狗狗币才是人民的数字货币…… 心里只有狗狗币。” 最近，在宣布暂停接受比特币支付后，马斯克隔天就在推特上表示，正与狗狗币的开发人员合作，以提高系统交易效率。

虽然马斯克的炒作行为可能涉嫌操纵市场，但狗狗币确实因此一飞冲天。为刺激交易量，Coinbase 管理层也计划在未来 6-8 周提供狗狗币交易服务。

不过也有区块链研究人士指出，狗狗币已被严重高估，今年币圈牛市的主题是 DeFi 与 NFT，在每年 50 亿的增发下，没有技术创新与应用支撑的狗狗币仅依靠名人效应后市风险较大。

从今年 4 月 14 日算起，上市后的 26 个交易日里，Coinbase 只涨了 7 天。5 月 19 日，数字货币市场再次大跳水：比特币跌破 40000 美元，以太坊日内跌超 14%，狗狗币失守 0.4 美元/枚。虽然大起大落的价格对于交易所来说已是司空见惯，但 Coinbase 的业绩与币价波动同气连枝，众多加密货币的集体崩盘必将给 Coinbase 带来又一波冲击。

对其发明人来说，狗狗币的暴涨像是一个反讽，对曾被币友视为远离山寨币的净土的 Coinbase 来说，上架狗狗币又何尝不是一种羞辱呢？虽尚不知它何日能走出破发困境、亦不知抛售潮是否还会再来，只愿加仓抄底 Coinbase 的木头姐能继续保持淡定，笑看风云。