根据 Canalys 发布的数据，2021 年第一季度，美国市场的云基础设施服务支出猛增 29%，达到创纪录的 186 亿美元。最新数据显示，去年总支出增加了 42 亿美元，上一季度增加了 6.21 亿美元。就支出而言，年增长幅度创两年来最高，这表明市场对云服务的需求很强劲。投入保持旺盛势头的主要因素是新冠疫情期间企业关注数字化转型，次要因素则是经济复苏以及一些延迟的项目随后重启。明年政府云支出将会增加，明确的意图是实现技术现代化和加强网络安全实践。相应之下，几家主要的云提供商正在美国扩建基础设施，并夯实专用服务。总体而言，美国是 2021 年第一季度的头号市场，占全球支出的 44%，其次是中国，占 15%。美国市场的三大云服务提供商是亚马逊网络服务（AWS）、微软 Azure 和 Google 云，它们共占总支出的 69%。

由于远程办公、学习、内容流、游戏以及电子商务方兴未艾，数字化服务日益重要。更庞大的企业数字化转型项目也因经济信心的恢复而重新备受关注。美国政府内部也是类似的情况：美国政府最近为 “技术现代化基金” 追加了 10 亿美元，这是更庞大的新冠疫情应对刺激计划 “美国救援计划” 的一部分。

Canalys 副总裁 Alex Smith 说：“云服务提供商在美国政府方面有大好的机遇，不仅由于美国政府已明确表示渴望实现技术现代化 ，还重新关注网络安全工作。最近的 SolarWinds 黑客事件影响了九个联邦机构，而 Colonial Pipeline 黑客事件暴露了所有组织面临的高风险。云服务提供商在激烈争夺数额庞大的政府云合同（比如价值 100 亿美元的 JEDI 合同），安全优势将成为竞标的云服务提供商的一大筹码。”

随着现代化进程在美国各地加快推进，云服务提供商正在迅速扩建基础设施。AWS 是排名第一的提供商，在美国和七个活跃区域的云基础设施支出中占有 37% 的份额。为了扩大区域覆盖范围，AWS 最近在洛杉矶增加了第二个本地可用区，计划 2021 年在纽约市、芝加哥和亚特兰大建立新的本地可用区。

微软 Azure 是第二大提供商，拥有 23% 的市场份额，目前在美国设有八个活跃区域。微软计划 2021 年在佐治亚州和亚利桑那州扩建活跃区域，但由于微软最近宣布计划每年在全球各地新建 50 个至 100 个数据中心，预计扩建势头会更猛。

Google 云占据美国市场 9% 的份额。去年 Google 云在盐湖城和拉斯维加斯推出了两个新区域，美国服务区域的总数由此达到了七个。

Canalys 研究分析师 Blake Murray 说：“各行各业的客户需要云服务提供商提供更先进的解决方案和更可靠的安全实践。快速迁移工作负载的规模以及混合和多云环境的复杂性，正促使云服务提供商加快扩大数据中心的地理覆盖范围、容量和安全能力。强调云安全优势的同时，在客户和云服务提供商之间建立信任，将是 2021 年云服务提供商争夺市场的两大决定性因素。”

Canalys 将云基础设施服务定义为在专用托管私有基础设施上或共享基础设施上提供基础设施即服务和平台即服务的服务。这不直接包括软件即服务支出，但包括被用于托管和运营软件即服务的基础设施服务所产生的收入。