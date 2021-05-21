2021 年，货运企业迎来上市潮。

5 月 14 日，福佑卡车正式向美国证券交易委员会递交招股说明书。另外，满帮集团也被传即将递交招股书，货拉拉、快狗打车和滴滴货运也可能在今年实现 IPO。

中国公路货运市场体量庞大，麦肯锡在 2020 年曾发布报告指出，我国公路货运市场规模居世界第一。而根据交通运输部数据，公路货运周转量已经 20 多年正增长，其中 2016-20 年增长幅度为 30.1%。中投公司数据则显示，中国公路货运市场 2020 年达到 6.2 万亿元，到 2025 年预计将增加到 8.2 万亿元，年复合增长率 5.7%。

其中，福佑卡车定位于整车运输的科技物流平台，为上下游提供从询价、发货到交付、结算的全流程履约服务。根据招股书，其 2020 年全年实现盈利，撮合成交规模达 7000 亿元，平台认证司机/货主分别达 1000 万/500 万，覆盖线路数量超 11 万条。

同城货运市场中，2020 年以前市场主要由货拉拉和快狗打车两家巨头占据，2020 年 6 月滴滴开始进军同城货运市场，快速扩张，并在半年时间完成了 15 亿美元融资。

2020 年 11 月，2017 年成立的满帮集团也开始布局同城货运业务，并获得软银、红衫资本、腾讯等多家明星投资机构 17 亿美元投资，今年也可能开启上市。

变局之下，快狗打车和货拉拉也加快了发展步伐。有消息称，快狗打车可能将于下半年赴港上市，或者通过与 SPAC 合并的方式在美国上市。货拉拉今年 1 月完成 F 轮 15 亿美元融资，多次传出将于 2021 年 IPO 的消息。

不过，货运企业高速狂奔的同时也面临着监管压力。5 月初，交通运输新业态协同监管部等 8 家单位对滴滴出行、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等 10 家平台公司进行了约谈，指出网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明，以及平台垄断货运信息、恶意压低运价等问题。抓紧时间上市的同时，各家平台企业也应该抓紧时间整改。

人工智能运输网络提升行业效率

物流已经成为国民经济的重要服务部门。但是，我国公路运输的组织形式是以区域企业为主，受体制封闭等人为因素影响，跨区域长途运输回城空载现象严重，运输成本较大，运输效率较低。相较于欧美市场，中国公路货运市场存在供给分散、需求即时的特点。在供给侧，90% 的市场由长尾个体卡车司机组成；在需求侧，合同性市场占比有限，中小企业的运输需求波动性较大，即时需求市场占主体。

根据招股书，2015 年成立的福佑卡车，希望能通过技术改变中国高度分散、服务不足和效率低下的公路货运行业。通过从根本上改变货运单的定价、调度和运输方式，重塑公路货运业。

据其官网描述，福佑的智能定价系统以大数据实时计算整车运价；智能分单系统将运单与运力进行最优匹配最大程度提升车辆运行效率；智能服务系统通过运力风控、智能预警确保运力输出稳定、统一的标准化服务。

同为城际货运平台，福佑和满帮的区别在于，福佑卡车覆盖了 “匹配+承运” 的全流程。其推出了经纪人竞价模式，切入交易，完成了信息流、物流、资金流的闭环，成为行业内首个 “全履交易平台”。

相比较之下，满帮则更像是一个线上信息撮合平台，平台定价是由货主发布运输信息与期望价格后，等待司机线上沟通协商价格。

在技术探索的道路上，福佑仍在不断扩张边界。招股书提交后不久，福佑卡车与主线科技联合，启动国内首个干线物流自动驾驶商业项目，或又将物流货运市场推进一大步。

货运平台的生意经难在哪里？

货运物流市场前景可观，可是并不是一件容易的生意。

根据福佑招股书，财务方面，其 2020 年营收为 35.66 亿元，同比增长 5.2％；2021 年第一季度的收入为 11.83 亿元，同比增长 76.1%。

不过，福佑卡车的盈利空间显得有些单薄。2020 年，福佑卡车毛利率首次转正，仅为 3%。未来毛利率能增长到多大或许也决定着福佑卡车在资本市场的前景。

持续亏损是福佑卡车另一个难题。招股书显示，福佑卡车 2019 年、2020 年净亏损分别约为 2.34 亿元、1.16 亿元；2021 年第一季度净亏损则约为 5450 万元，上年同期净亏损约为 5016 万元。

从福佑的客户分布可以看出，其营收太过依赖几个大客户，这为其营收增长带来一定的风险，一旦失去大客户则可能步入营收滑坡。

2020 年，福佑前三名托运人德邦物流、京东物流和顺丰速运，分别占 2020 年和 2021 年前三个月的总收入的 55.8% 和 45.3%。

为了克服这个潜在问题，福佑卡车也正在发力针对中小企业发货的服务。自去年年中推出该服务 9 个月后，截止 2021 年 3 月，这一板块的业务占比已经达到总体订单的 22.8%。

货运独角兽公司们的上市热潮已经开启，相信随着各家平台招股书的披露，实力哪家强也即将揭晓，