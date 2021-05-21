自 2019 年第一届私域大咖资源对接会在杭州举办起，这已是微店第七次为商家举办资源对接会。此次 100 多家微店精选品牌方、供应链带来了顶级 “尖货” 渠道，1000 多家年销售额百万以上的优秀微店商家及微店多位业务负责人带来了私域经营干货和行业发展趋势。其中不乏小西家、海囤生活等多位年销上亿的长沙本地社群大咖团长。

视频号、企业微信：玩转微信生态

上午，微店商家平台产品负责人马彩峰首先发言。马彩峰介绍了在微信生态中玩转私域的两个新工具，它们在导流、转化、复购环节各有重要作用。

第一个是视频号。马彩峰现场分享了一个传统品牌探索私域转型的典型案例。法国轻奢居家睡衣品牌 “嘉德丽亚”，通过视频号打造 #沐兮姐姐 #个人 IP 形象，并形成了自己的微信生态新媒体矩阵。

据悉，视频号的优势在于可以将私域和公域结合起来，因此商家可以在触及全网用户的同时，将其沉淀到自己的私域流量池。马彩峰介绍，微店是第一批接入视频号的服务商，目前已经支持全类目商家接入了。“还没有开通的大家都可以去申请啦。” 马彩峰喊话现场商家。

第二个是转化和复购环节的企业微信。马彩峰介绍说，企业微信比个人微信在客户管理方面更高效。“在客户维系和复购这里，把客户加成好友是非常关键的一步，这意味着后续有触达的可能性，但加个人微信的话，如果员工离职，这个客户可能就丢失了。……而企业微信完美地解决了这个问题，在企业微信里，客户是企业的，不是员工自己的，所以只要企业在，客户就在。”

马彩峰介绍，随着企业微信的不断完善，微店提供的能力也在不断丰富。微店是第一批打通企业微信的服务商。现在，微店商家通过企业微信，既能连接微信好友，也可以使用微店商城和微店分销提供的多种自动化精准营销工具。

“搞定第一个私域客户”、培养超级用户、培养分销商：玩转私域的三个阶段

接着，微店商家平台产品经理骆年松作了《微信生态环境下如何打造私域流量池》主题演讲。“私域流量市场是大势所趋。” 骆年松在演讲中介绍，公域平台的存量市场超 10 万亿，年对年增长率是 20%，然而私域平台目前虽然只有 2 万亿的存量市场，年对年增长率却已经达到了 200%。

“私域已经成为当前零售环境下的品牌增长必选项。” 骆年松表示，公域像是江河湖海，而私域是一个可以净化自循环的蓄水池。“我们需要做的是，建立一套比较可靠的渠道，把江河湖海的水引到我们这个可以净化自循环的蓄水池中，让蓄水池源源不断地有水进来。”

骆年松介绍了私域电商发展的三个阶段，这也是每一个想发展私域的商家做大做强的必经之路。

第一个阶段是从 0 到 1 的阶段，这个阶段电商渠道刚开始建立。“私域的本质是客户”，骆年松将这一阶段的动作概括为 “5 个渠道搞到 2000 个私域客户产生 100 万 GMV”。商家需要做的是 “快速建立一个可以将公域流量转化成为私域储备流量的渠道”，简单地说，也就是 “搞定第一个私域客户”。

第二个阶段是从 1 到 100 的阶段。这个阶段商家已经有了一个不错的私域流量池子，GMV 一般在 100 万到 1 亿之间，这一阶段要做的是培养超级用户。

第三个阶段是从 100 到 N 的阶段。到达这个阶段的商家，基本上年 GMV 已经过亿，这时候商家除了要做好前两个阶段的事情，还要培养分销商，“让他们也能帮你推动二级代理，扩大整个网络”。“分销是私域电商发展的核心引擎。” 骆年松表示。

骆年松现场还介绍了微店在上个月月底刚刚上线的 SCRM 产品—— 促火 SCRM。骆年松介绍，微店推出促火 SCRM 是为了结合电商场景，为商家解决社群和客户管理的一系列问题。

“以前我们的顾客来到线上商城下单之后就离开了，至于他下次什么时候来，我们是不明确的，基本上就是一次性流量。” 骆年松说，“其实最好的方式是将用户沉淀下来。如何沉淀呢，SCRM 就可以提供整个链路（的服务）。”

具体来说，包括让客户进群，根据不同渠道给用户打标，定期在群里发积分引导、团购秒杀、专享优惠券等活动，“让这些客户在群里完成一次次复购，高复购率的客户还可以晋升成为更优质的代理或者超级用户。”

干货与 “尖货”：经验交流+资源对接

年私域分销 2 亿的 “小西家” 自 2020 年 3 月份入驻微店以来，短短几个月时间迅速成长为微店头部分销商家。创始团队合伙人布帅在现场分享了他的团队玩转私域流量的成功经验。

其中，布帅重点介绍了业务发展到一定规模之后面临的团队建设和供应商赋能培训问题。关于团队建设，布帅分享了制定统一的执行标准和工作流程、建设可复制的培训流程、制定清晰且明确的目标、明确岗位分工等几条经验。关于供应商赋能培训，布帅从梳理供应商、供应商赋能与 ERP 系统培训、建仓等三个环节作了分享。布帅还分享了一个决策准则：在团队内部发生分歧的时候，“谁站在代理角度就听谁的”，因为 “代理是我们成长的驱动力”。

下午，微店客户成功团队负责人占晓莲主持了《私域电商里人与货的那点事儿》超级圆桌论坛。“安淘世界” 掌门人苗彦、“明星化妆师老徐的万事屋” 创始人然然、“卡卡的美国代购小铺” 负责人李典、“团团转” 创始人奇奇妈、“MC 晓晓酱” 创始人陈晓等五位商家围绕三个话题深度分享了他们的经验。这些话题包括：店铺第一批种子用户从 0 到 1 的裂变发展史；私域积累了越来越多的客户后，如何做好客户维护与管理；如何做好选品及后续的拓品等。

随后，腾讯企业微信行业生态总监 Sediya 作了《步入以人为中心、服务驱动增长的黄金时代》主题演讲。“企业微信做企业专属连接器，帮助企业连接内部、连接产业、连接消费者。” 演讲中，Sediya 详细介绍了企业微信在构筑零售行业数智新生态中的角色以及在商家获客上的诸多优势。

丰富的干货分享环节之后，是留给现场商家们交流互动和资源对接的 “自由时间”。据主办方介绍，微店私域大咖资源对接会的主旨是帮助商家链接内外部优质行业资源, 为大商家和品牌方提供更多资源合作和互换的机会。同时，对商家们来说，这也是一个与行业大咖交流取经和了解微店最新业务动态的机会。通过面对面交流，私域大咖资源对接会可以为不同类型的商家带去更多的经营思路和生意机会。

经过十年的发展，微店已经从商家首选的手机开店工具和知名社交电商平台发展成为助力商家成功创业的平台。有行业观察者表示，随着私域时代的快速到来。与腾讯生态紧密联系并且拥有丰富的 “工具箱” 的微店，在商家们的生意中正扮演着越来越重要的角色。