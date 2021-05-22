2021 年 5 月 21 日下午，由长宁区商务委、区卫健委、区民政局、仙霞新村街道党工委、街道办事处、亿欧 EqualOcean 联合主办的 2021 年长宁区大健康产业创新峰会在上海虹桥迎宾馆顺利召开。

上海市卫健委党委副书记、医务工会主席赵丹丹、长宁区委常委、副区长杨元飞、长宁区副区长陆浩、市经信委生物医药产业处二级调研员董树沛、上海市外国投资促进中心主任薛锋、上海市物联网协会秘书长潘君才等领导出席会议。

长宁区委常委、副区长杨元飞为活动致辞，他指出，长宁区处于沪宁发展轴和沪杭发展轴会合的”Y” 型支点，是上海对外开放的重要窗口。当前，长宁正在扎实推进长三角一体化发展，生命健康产业也加入了长宁区 “3+3” 重点产业的序列。区委、区政府希望通过本次峰会的举办，与企业共同促进产业发展，区政府与街道也要积极为企业提供产业政策扶持等精准服务，协助打造众多交流发展平台，推动产业集聚发展。

随后，长宁区商务委主任陈颖向来宾介绍了长宁区大健康产业的发展布局，通过东、中、西 3 个片区的协同发展，通过发布 “长宁生命健康产业政策 30 条” 等优惠政策、为产业发展创造优质环境，大力扶持发展大健康产业。推动长宁区六大产业，构建和形成发达的产业生态，为企业打造一站式、一条龙、全生命周期的营商环境资源配置。

仙霞新村街道党工委书记高峥以 “优化营商环境 打造大健康数字产业产社融合示范社区” 为主题发言，希望以大健康产业发展联盟为平台，为长宁区大健康产业生态上下游赋能，发挥 “首席服务员”“政策推介员”“活动策划员” 作用，助推企业成长。并以 “仙名霞举” 表达对邀约企业落地的诚意，希望企业来到仙霞共襄盛举。

随后，上海市经信委、市卫健委、市民政局、长宁区商务委、区卫健委、区民政局、新华、仙霞、新泾镇及临空街道代表共同参与了 “长宁区大健康产业发展联盟” 仪式。此次在仙霞街道成立的长宁区大健康产业发展联盟，将在区商务委指导下，进一步统筹资源和服务，推动形成产、研、医、学结合的生态圈，帮助企业在长宁扩展产业版图，为中小企业提供融资、学习、调研等多种资源，并促使更多初创健康项目落地，助力企业快速发展，帮助优质项目与资金相匹配，更好地推动大健康产业项目在长宁的落地。

此次论坛还举行了仙霞街道数字健康社区共建签约仪式，发布 8 个共建项目，分别是与中医药研究促进会共建的 “中医数字化服务工作室”、与万宏养老集团共建的 “全场景式智慧综合为老服务中心”、与上海工程技术大学管理学院共建的 “数字健康社区实践基地”、与上海市长宁区启明青年医生公益发展中心共建的 “医路同行 护您健康” 项目、与上海银行长宁支行合作的 “居家养老智慧服务”、与樊登读书 APP 合作的 “数字社区书房” 建设、与百芝龙智慧科技有限公司合作的 “智能防摔倒” 项目、与云知声和乾晞科技合作的 “乐享云家园” 项目。通过项目的引进，更好地服务居民，更广泛地动员力量，参与社区的养老和健康事业，推动仙霞数字化健康社区的建设。

本次论坛举行了仙霞街道 “优化营商环境合作伙伴” 授牌仪式，为中国建设银行长宁支行、中国银行上海市长宁支行、地产虹桥招商中心、中国新加坡商会·上海、中国意大利商会上海办公室、量化硅谷集团、IDG 资本、沂景资本、上海 LP 公会等 20 家企业单位授牌。随着仙霞街道数字健康社区的建立与营商环境的不断优化，仙霞街道与企业、专业机构合作，整合服务资源，为更多的企业提供跨境业务、投融资咨询、财税政策、人才信息等的培训和服务，为企业搭建沟通交流、资源共享、业务拓展的渠道，共同促进大健康产业发展。

中国老年保健医学研究会副会长陈运奇、中医药研究促进会投融资专委会副主任兼秘书长高立省、量化硅谷董事长楼军龙、第二军医大学长海医院血管外科主任医师、教授赵致青分别做了精彩的演讲，泰康之家上海分公司总经理徐晓欢、智云健康运营副总裁贾彦、金之福养老服务集团总经理徐兵，上海爱康君安医疗服务副院长蔡清标代表企业方作了分享。

本次峰会以 “数字赋能 健康长宁” 为主题，围绕数字经济下医疗健康产业，包括中医药，康养等赛道的发展进行研讨，并对长宁区及仙霞街道相关政策进行解读，为企业及政府搭建了沟通的桥梁。会后，区职能部门、街道与意向落地企业进行沟通交流，通过切实的项目落地，与企业通力合作，共建长宁区大健康产业生态，打造 “健康长宁”。