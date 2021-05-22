5 月 22 日，第三届 522 企业数字化日暨数智化经济高峰论坛（下文简称 “高峰论坛”）在上海举办。本届高峰论坛在上海市商务委员会、上海市科学技术委员会指导下，由上海市商业企业管理协会主办，微盟集团和企业数字化联盟承办，林清轩、百胜软件、喜业联合协办，旨在聚合各界精英和数字化转型先锋企业及服务商进行思想交锋和经验交流，推动产业数字化变革向纵深发展。

上海市商业企业管理协会秘书长盛小洪在致辞中表示，数字化转型和高质量发展是大势所趋，希望借高峰论坛共同探讨交流企业数字化转型的热点、难点，为企业推进和展开数字化转型提供思路和经验，捕捉数字化转型机遇，为全面构建智慧城市、智慧商业乃至更成熟的数字经济做出努力。上海市商务委员会副主任刘敏也对大会的召开表示祝贺，并祝愿本届高峰论坛能够进一步推进上海商业企业的数智化建设。

（图：上海市商业企业管理协会秘书长盛小洪）

上海徐家汇商城、天虹百货、南翔印象城等百货零售企业，林清轩、立邦、多样屋家居等品牌，极致零售研究院等研究机构，以及腾讯智慧零售、百胜软件、海鼎科技等均参加论坛，从不同角度分享数字化经验和前瞻趋势观察。

新变局 新能力

未来 20 年是产业互联网的黄金 20 年，在整个产业数字化的浪潮下，中国企业及服务会迎来新的变局。作为大会承办方之一，微盟集团董事会主席兼 CEO 孙涛勇发表了主题演讲。他从全球市值前十公司的变迁引出话题，指出中美企业服务发展之间的巨大差异：美国 TMT 行业市值前十公司中，企业服务公司占比超过总市值的 70%，而在中国 TMT 行业，这一比例几乎可以忽略不计。进一步的，全球 SaaS 在云计算市场占比 58.2%，而中国这一比例只有 28.3%。

根据 IDC 预测，未来五年中国企业 SaaS 市场规模将以 37% 的年复增长率增长。尤其 2020 年开始爆发的疫情，激发了全球商业新形态的进化，最突出表现是品牌 DTC 直营模式的兴起。孙涛勇指出，疫情加速了商家数字化转型，品牌纷纷借助 SaaS 工具上云，预计 2022 年美国 DTC 消费者数量将达到 1 亿人，而在中国，DTC 模式还有很大发展空间，以直播带货、社交拼团、会员运营、社群运营、内容种草、导购卖货等新形势出现的零售新玩法，直接搅动了零售业态的深度变革：获客变成全渠道获客，交易转化变成全时全域经营，数据应用变成千人千面精准营销。

（图：微盟集团董事会主席兼 CEO 孙涛勇）

“企业数字化的核心是用数据贯穿整个产业链，以科学决策驱动智慧经营”，孙涛勇指出，中国企业数字化转型的三大关键是实现业务数字化、数字业务化和数据资产化，通过业务的云端部署，以数据改善经营决策，反哺生产优化成本提高效率，利用数据洞察消费者需求以提高消费体验，最终实现智慧经营。当数字化渗入到不同行业，加速重构了智慧商业模式，如在零售业态，形成门店数字化、商品数字化等，在餐饮行业实现堂食、外卖、电商的 “三店一体” 等。

孙涛勇最后指出，企业需要构建面向未来的数字化能力，核心是以用户为中心，建立可触达、可激活、可转化的私域用户资产。数字化转型是超级工程，要以数字化营销实现精准营销和互动，以数字化系统驱动私域流量价值增长，以数字化运营模式落地驱动业绩增长，并在战略和组织层面不断夯实数字化转型成果。

全渠道 新增长

林清轩作为联合协办方之一，2020 年在疫情背景下进行数字化变革与自救，通过 “OMO” 模式，林清轩在疫情期间从产品、渠道、传播三个层面通过数字化强化了品牌力，以优质体验实现与用户的强连接，线下转化率超 30%，获得有效用户增长。论坛上，林清轩创始人孙来春分享道：“构建线上线下融合的 OMO 模式是林清轩数字化转型的重要布局，线下门店可通过品牌价值和产品体验连接消费者，而线上渠道可实现 CRM 管理和口碑发酵，形成 ‘线上作为推广和销售的出口，线下承担体验和服务’ 的链路闭环。”

百胜软件也是本届高峰论坛的协办方，针对如何有效搭建数字商业新基建的问题，百胜软件合伙人兼高级副总裁布连珍分享了 “百胜” 经验，并提出 3T 战略，即 OT 运营服务、DT 数据服务、IT 软件服务。她表示，面对零售企业灵活多变的需求，企业中台能有效地帮助企业实现业务创新、全面构建人、货、场大数据中心、随时触达消费者的线上线下全渠道融合，真正助力企业实现数字化转型升级。

以私域运营为例，零售正回归 “以人为本”，全渠道数字化加速，需要企业强化私域运营能力。腾讯智慧零售行业生态总监翟昆表示，目前小程序构建了全渠道运营的 “经济圈”，能够为企业最大化私域流量的利用率，他进一步分解私域运营方法论，其借助私域增长水轮模型详解为 “引流、种草、裂变、转化、留存”，主张品牌需要通过公域运营挖掘转化、留存价值，并通过在私域运营完成粉丝分层，解决复购和粘性问题，提升用户的长期价值。

对于企业而言，搭建数字化系统之所以痛点频频，其原因在于认识不足、规划路径不清楚、战略合作伙伴不稳定、推进低效高成本。海鼎科技 CEO 宋杰立足市场终局，提出未来数字化转型与变革的趋势，是数字化支撑下的智能预警、预测、决策，并以此反推企业应积极运用数字化工具，确立自身差异性优势，指导完成资管、运营、营销的数字化升级。

全场景 新探索

除了数字化工具、解决方案和方法论，借鉴实践经验同样重要。本次高峰论坛上，来自百货零售和涂料家装行业等业内人士，也分享了各自在数字化转型过程中的实践心得。

百货零售的数字化转型，涉及实体零售、商业地产两大领域，转型难度相当之高。上海徐家汇商城股份有限公司党委书记、总经理王斌指出，以数字化手段改造乃至重构现有业务流程，实现全业务环节的数字化；以商品数据化为纽带，分析用户的潜在需求，为销售提升带来可能，是实体零售拓展业务增量的必经之路。

天虹股份副总经理谭晓华重点分享了数字化如何为购物中心和百货提升价值。她表示，“天虹用数字化实现购百平台的价值重塑，将其从原先的导购卖货、品牌展示的场地，变成了一个私域生态的流量入口和一个 7×24 小时的社交电商。它既是全渠道体验中心，也是线下离顾客最近的仓储配送中心和售后中心，更是一个直播基地。”

相较百货零售行业，2020 年的涂料市场除了遭遇新冠疫情影响，建材市场拆迁、90 后成为家装主力人群等挑战。作为涂料行业的佼佼者，立邦则抓住小程序爆发机遇，立邦运营本部兼电商本部副总裁侯俊峰表示，2021 年 1-4 月智慧商城 GMV 已超去年全年，立邦通过多渠道引流、打动制造好感、激发社交裂变、互动促成购买、深度客户忠诚五步运营，实现了 “私域增长水轮”。

南翔印象城 MEGA IT 副总监杨新分享了数字化在商业地产中的应用，如通过客流系统获取商场顾客流量和行为数据，通过 WIFI 系统提升功能，基于 LBS 的室内导航引流服务平台提供场景方案，以及打造 CRM 会员系统、会员小程序、商户服务平台、商业资产平台等，最终为顾客提供真正的一站式购物休闲体验。

此次高峰论坛上，以 “数智化商业的未来” 为主题的圆桌论坛也汇聚了上海徐家汇商城股份有限公司党委书记、总经理王斌，上海喜业网络科技有限公司首席执行官尹东宏，微盟集团副总裁凌芸，神狐控股集团 CEO 岳明山，林清轩数字信息中心总经理范佐松，多样屋家居 IT 总监李亚东，立邦运营本部兼电商本部副总裁侯俊峰等重量级嘉宾和行业专家，围绕数字化理念和实操各抒己见。凌芸表示，在企业经营的 “直营、电商、直播、私域” 等四架马车中，每家尝试私域运营的零售企业的数字化转型，都应当以消费者为中心，构建 “人货场” 的融合，并分享了微盟搭建全链路智慧零售解决方案，通过门店升级、智能导购帮助传统零售缔造全新购物场景，强化品牌的用户连接力。

“522 企业数字化日” 是上海市加快推动数字产业化、产业数字化进程中的重要一环，2019 年举办首届峰会时即成立了企业数字化联盟，微盟此次承办第三届峰会，将通过商业数字化服务能力，为上海数字经济的蓬勃发展添砖加瓦。