说到电子产品对大众生活的改变，这是毋庸置疑的。无论是智能手机、PC 或者平板电脑等众多电子产品，都离不开（锂）电池。如果没有电池，我们今天习以为常的蓝牙耳机和电动汽车也将无法运作。

然而在过去的 36 年当中，随着锂电池成本的稳步下降，市场对于这些设备和电池的需求量及生产量逐年增加。便利之后，很少有人关注到电子产品的另一面——对环境和人体健康的伤害。

根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院以及中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2021 年）》显示，近年来中国市场锂离子电池回收量逐渐增加，2020 年实际可统计的真实回收量达到 19.6 万吨。不过对比销量激增的电动汽车和不断迭代电子产品，中国的锂电池回收之路仍任重而道远。

创造新的良性循环

国务院新闻办公室发布的《新时代的中国能源发展》白皮书，清晰描绘了中国 2060 年前实现碳中和的 “路线图”。之后的中央经济会议上，“2030 年碳达峰” 和 “2060 年碳中和” 被列为 2021 年八项重点任务之一。在中国大力引导 “碳中和” 和绿色经济的同时，全球各地的公司和组织也都在碳减排目标中寻找机会。

诸多车企已经树立了在气候变化方面的战略目标。通用汽车计划在 2035 年前只销售零排放汽车；福特汽车则承诺在 2030 年前在欧洲只销售电动汽车。“如果我们不采用先进可靠的技术来帮助各个企业实现他们的环境、减排以及能效利用方面的目标的话，那么这些企业要达到碳中和目标的成本会非常高。” 易葳录副总裁兼可持续发展解决方案主管 Carrie George 如是说。

借着这样一股东风，易葳录领导的 Portables 团队提出了便携式锂电池回收闭环方案，旨在让消费者直接参与锂电池的回收，将消费者手中的电池重新送回供应链中。该方案的灵感来源于已经获得成功的可口可乐积分兑换项目与航空里程计划等，易葳录提出了一个电池回收主题的激励计划——主动回收电池的消费者可获得积分，而这些积分可以在合作的零售商店进行兑换。

该方案的载体为一个专门开发的 APP，消费者可以在 APP 上了解有关可持续发展的信息，找到离他们最近的回收中心，甚至可以看到电池从收集到回收的全过程。这些功能将由 APP 后台的区块链和物联网等技术所实现。各个利益相关方还可以安全地共享数据，以验证逆向供应链上的事件。此外，该 APP 还集成了二维码技术，消费者可以使用他们的智能手机读取印在他们的电池和收集中心上的代码。

Carrie George 表示，“易葳录在这方面开创了一个市场，实现重新利用二次出售以及二次循环电动汽车的电池。同时，也是通过这样一个方式继续支持中国政府在电动汽车电池回收方面的实践。比方易葳录跟福特公司的合作，实现电池的替换、二次出售，以及最终实现电池的循环利用。在中国内外市场，易葳录使用的是同样的数据，再通过符合中国贸易法律的方式回到中国市场的这样一个渠道。”

目前该方案与 Portables 团队已获得美国能源部（DoE）的额外资助，“在我们电池回收领域的合作伙伴中包括惠普、福特汽车以及便携电池制造商 Fairphone 等。因为涉及到不同的回收率比例，当前易葳录在美国便携式锂电池的回收率大概是 5% 到 10%，这是一个普遍的比例，但是我们的目标至少是这个数字的 2 倍甚至 3 倍。”

可持续的未来如何驱动

除了电池，易葳录还关注包括钻石、宝石、酒、奢侈品溯源等几大领域。易葳录 COO 兼亚洲区主管 Chris Taylor 认为，“易葳录关注这些领域是因为它们在供应链透明度方面有特别高的要求，而且存在比较大的信息交互，比方说产品从矿井到提炼厂、生产车间、组装或者装配、零售，这样一个不同链条信息的交互，存在对区块链信息的大量需求。”

Carrie George 则告诉动点科技，其它类型资产的回收，可以使用不同的方式和思路。一方面比如给回收的个人、个体以一定程度的现金回报，这样他们回收和分拣塑料的话就会一个经济上的激励机制，能够实现合理化地在本地进行这些资源的循环。

“因为跟个人还有企业合作的模式不同，所以我们会对应采用不同的技术。像针对个人的合作模式我们会采用 2C 的针对个人的应用，比如类似中国的微信客户端或者是小程序，对于其它国家也会采用相应的应用程序。在这方面我们有着不同的方法和方案去做，包括将记录的和计算的文件用机器学习语言进行剖析，这样就可以把进入和流出这个循环池的产品进行对比，方便之后进行方案的改进。”

问及今后在中国方面的动向，Chris Taylor 认为，虽然易葳录电池回收的方案还没有进入中国，但中国在产品生产以及流通方面都是一个至关重要的市场，“在追溯整个供应链的时候我们会发现很多产品实际是来自中国，而很多产品的出售，以及在之后的环节也有可能回到中国。” 不过机遇与挑战并存，“围绕中国会存在一个技术的壁垒，我们目前和腾讯在技术方面进行合作，以便实现对中国无缝衔接式的技术支持，这样的话无论是在中国还是其他地区，易葳录的合作伙伴和客户都能够享受到没有差别的技术支持。”

Carrie George 认同并补充道，“中国在电池生产以及电池的回收循环方面有着先进性和意识度。所以在电池方面我们认为在中国是特别大的机会。在区块链部署方面，从各个产品的角度来看，我们会协助在澳大利亚、中国、日本以及美国的合作伙伴，建立整个供应链方面的温室气体减排汇报制度。”

对于塑造可持续发展和可持续消费的世界，依旧前路漫漫。Carrie George 阐述了她对于可持续发展未来驱动方式的认识。她认为，主要的驱动首先是以高效率的合作来实现可再生能源的采购，而这方面提供了大量机会。从国际供应链的角度来看，国际产业链应该对相应国家进行相应额度可再生能源的扶持。“我们花了很多时间和精力去寻找最合适的解决方案，通过这种配合整个产业链的方法，能够去识别其关键因素以及可再生能源发展所需要的重点。”