5 月 25 日，在第八届国际智能网联汽车技术年会上，北京市高级别自动驾驶示范区为首批无人配送车头部企业颁发了无人配送车车辆编码，首次给予无人配送车相应路权。管理政策发布现场，京东、美团、新石器成为国内首批获得无人配送车车身编码，并准许在示范区公开道路上路的 3 家企业，率先实现无人配送车 “持证上岗”。

无人配送车是自动驾驶技术在物流领域的重要应用，场景与技术已相对成熟，但产品始终处于管理空白区，取得上路合法身份困难重重。依托北京市高级别自动驾驶示范区建设，北京市政府于 4 月 13 日正式批复以亦庄新城为主要范围，设立国内首个智能网联汽车政策先行区，支持众多新技术、新产品先行先试。

除颁布上路资质外，示范区还发布了《无人配送车管理实施细则》，实现对新产品、新技术的先行落地，探索对先行区具体场景应用政策的创新。管理政策参照非机动车管理，以车身编码的颁发为核心进行针对性测试验证，对通过测试的新产品给予相应路权，突破了无人配送车受现行法律法规限制无法上路的难题。

管理政策规定了无人配送车上路行驶的通行规则，参照非机动车规则进行路权管理，并规范了上路车辆的技术和检测标准，为无人配送车未来发展奠定了基础。此外，管理实施细则还创新商业模式，探索面向未来的 “无人经济” 新产品新业态。