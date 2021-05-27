5 月 27 日，知乎宣布升级社区内容标准及内容分发机制，强化社区治理，调整内容结构，为好内容的生产和消费提供更大舞台和空间。升级之后，符合社区标准的好内容将获得 2 倍以上的流量提升，进而带动内容创作者的关注度和收益增长。此举旨在提高知乎内容管理及社区环境保护，建设更加清朗向上的社区生态。

知乎创始人兼 CEO 周源表示，“好内容要让用户有获得感”。在今年第一季度财报电话会上，周源就曾强调对社区建设的重视，“知乎接下来将持续扩大对知乎内容的结构性调整，加大在社区生态上的建设，推动内容社区的整体进步”。

随着知乎用户、内容量的持续积累以及视频化进程的提速，打击低质内容、扶持高质内容，使用户在知乎获得正向的感受和体会，对于内容社区而言格外重要。预计，升级后的社区内容标准将在 6 月份逐步完成上线。

新内容标准为 “获得感” 内容创造更多机会

“获得感” 是知乎在十年内容沉淀基础上做出的高度抽象和浓缩，是用户和平台、用户和用户之间建立信任的基础。作为中国最大的问答式在线社区，如何使用户在知乎不仅找到想要的答案，更能获得正向的感受和体会，是知乎一直以来关注的重点。

在最新的社区内容标准中，知乎将能带来 “获得感” 的内容，概括为 “能够开阔眼界，带来帮助或引发共鸣” 的内容。基于此，知乎升级了内容流量分发机制，通过该机制，越能带来 “获得感” 的内容，越有可能得到更高的曝光和关注，符合标准的创作内容预计将会获得 2 倍以上的流量提升，随之内容答主的关注度和收益也将得到提升，并有助于用户获得感的提升，从而形成正向循环。

为配合此次升级，知乎引入了信用度权重，为每一位用户在不同领域上计算不同的专业度权重，对于利益相关的赞同或反对行为，投票的权重将进行调整，以达到内容评判的透明性和合理性。

在鼓励 “获得感” 内容的同时，知乎将展开一场持续的社区治理专项行动，重申社区规范，通过一系列举措，打击虚假编造、三观不正、违反公序良俗、存在错误或误导性争议、激发对立和负面情绪、带来人身财产安全风险等低质内容，使用户在知乎搜寻答案的同时，获得正向、高质的内容和积极、友好的体验。

“低质的内容不仅破坏社区的信任度，而且不能为用户带来收获感。我们也乐于保持开放、持续沟通，共同维护知乎社区的良好氛围”，知乎相关负责人表示。

实施社区内容标准后，知乎高质内容答主数量、高质内容数量、视频播放量均将得到大幅提升。在新标准内测阶段，知乎的知识技能观点类答主数量提升了 259%，视频数量增加 791%，影视、科学技术、体育、商业财经和母婴家庭领域的视频播放量增幅均超过 100%。

“获得感” 加码知乎视频布局

随着知乎视频布局的加速，内容的媒介形态逐渐多样化，知乎对平台内容的把控和社区制度的维护显得格外重要。知乎创始人兼 CEO 周源在一季度财报电话会上就曾强调对社区建设的重视，周源表示 “知乎接下来将持续扩大对知乎内容的结构性调整，加大在社区生态上的建设，推动内容社区的整体进步”。

从今年第一季度开始，知乎已经主动并有效的对低质的视频内容进行打击，同时给知乎上优质的内容给予更多的曝光机会，给优质的内容创作者提供更好的成长空间和商业收益。

最新社区内容标准在内测阶段取得了良好的治理实效。其中，影视和健康领域答主的转粉量增幅超过 100%，科学技术、体育、游戏领域增幅则超过 90%，生活、商业财经、时尚、情感领域增幅约 80%。与此同时，高质内容答主的收益也随之增加，其中，知识技能观点和解释类答主收益大幅提升 200%。

在媒介形态全面升级的当下，知乎内容的传递效率快速提升。知乎在 2021 年一季度的内容量同比增长 60%，知乎视频消费用户 3 月的平均视频消费时长是去年同期的 1.6 倍，一分钟以上的中视频的季度日均上传量同比上涨 17 倍。值得关注的是，在知乎播放千万以上的视频内容中，知识类视频内容增长势头显著，此类高质、让用户有 “获得感” 的差异化内容，未来将是知乎内容的重要增长点。