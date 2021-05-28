近日，在线招聘平台 BOSS 直聘正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股书，拟于纳斯达克挂牌上市，代码 BZ。

作为成立不到 7 年的在线招聘企业，BOSS 直聘上已经聚集了近 1 亿用户和 600 万企业。同时，其今年第一季末的 MAU（包括企业客户及求职者）已达 2490 万，按 MAU 计算已经是国内最大的线上招聘平台。

这家公司就像招聘行业的黑马，自上线以来就在高速狂奔。2020 全年和今年 Q1，BOSS 直聘的 MAU 同比增速都超过了 70%。

高速狂奔的还有营收。招股书显示，2020 年 BOSS 直聘实现营收 19.4 亿元，同比增长 94.7%；2021 年一季度，BOSS 直聘营收达 7.9 亿元人民币，同比上涨 179.0%。 截至 2020 年末，BOSS 直聘持有现金、现金等价物共计 39.98 亿元人民币，较 2019 年底的 4.07 亿元增长 881.5%。

这颗招聘行业的新星有哪些独特之处？为什么能在巨头盘踞的招聘市场以破竹之势成长起来？

“直聘” 模式打造新的招聘文化

在传统的招聘模式中，HR 们通常是用搜索的方式筛选候选人，基于搜索的模型不均衡地将互联网流量推向了招聘市场中的头部位置，拥有高学历的候选人和知名企业往往占据了太多优势，导致的后果则是大部分普通求职者和中小型企业的需求得不到满足。

种种原因导致了传统招聘模式效率低下，而BOSS 直聘的 “直聘” 模式打造了新的招聘文化。通过促进老板与求职者之间的即时聊天，同时用 AI 算法和大数据洞察提供更加精准的匹配结果，改变了招聘行业。

在 BOSS 直聘的招聘模式中，鼓励主管们 “直接招聘” 自己的团队成员，同时鼓励求职者直接与准主管沟通。具体来说，就是鼓励担任不同职务（尤其是管理层）的雇主从第一天开始参加招聘流程，鼓励雇主通过在 BOSS 直聘上直接聊天来与求职者进行互动，而不仅仅是发送和接收简历。

当人们描述 “好工作” 时，“好老板” 通常被放在首位。越来越多人意识到，求职者和主管都渴望彼此了解、充分沟通之后，再成为工作伙伴。

现在，BOSS 直聘上的大多数企业用户都是大型企业、中小型企业和微型企业的高管或中层经理。根据招股书描述，截至 2021 年 3 月，企业用户中有 66％可以归类为 “老板”。

新的招聘文化还体现在用户获得了更多发言权和权力。在 BOSS 直聘平台，除非求职者表示同意，否则不允许企业用户访问求职者的简历，求职者还可以使其信息有选择地显示给不同类型的企业用户。这一模式既提供了良好的用户体验，也成为平台用户增长的动力。同时，这一模式也保护了求职者的隐私，还能一定程度上减少虚假信息和欺诈的发生。

未来增长空间巨大，加速抢占蓝领市场

在我国，在线招聘市场的未来增长空间非常可观。

我国在线招聘的渗透率正在不断提高，并且在快速从 PC 到移动端的转移。根据 CIC 报告，从 2015 年到 2020 年，在线招聘的普及率将从 11.3％上升到 17.9％，到 2025 年将达到 34.9％。越来越多的企业开始转向在线招聘平台。CIC 报告显示，中国雇主在线招聘的渗透率 2020 年为 24.8％，预计到 2025 年将达到 36.1％。

宏观数据上，我国的中小微企业是国民经济重要支柱。根据天眼查数据，目前全国小微企业数量达到 8000 万家，数量大约占到全国企业总数的 70% 左右。2019 年，全国新增小微企业数量就达到近 1500 万家。

目前很大一部分工人和企业还没有从在线招聘服务中受益。传统综合招聘平台主要靠服务 B 端企业来盈利，相对来说，BOSS 直聘的模式则能满足众多中小企业的需求，这部分市场以往是没有被重视的。

在招股书中，BOSS 直聘还重点提到了蓝领用户，并计划未来增加在蓝领用户群体中的影响力。蓝领人才招聘是一个有待挖掘的潜力市场。事实上，蓝领工人是最大的雇员群体，占中国非农业雇员的 67％。城市化为蓝领在线招聘创造了更多的增长机会。根据 CIC 报告，蓝领求职者的在线渗透率在 2020 年为 13.0％，预计到 2025 年将增长到 29.9％。

数字化进程中，招聘价值链中仍有许多尚未开发的环节。未来，整个求职和招聘流程数字化将成为重要的市场机会。

对技术的持续高投入

随着 AI 和大数据技术在招聘场景的应用，招聘平台的服务模式正在发生改变，更高效和更精准的匹配正成为新型平台竞争力的关键。

研发投入方面，招股书显示，在 2019 年和 2020 年，BOSS 直聘研发投入分别为 3.3 亿元和 5.2 亿元，占当年营收的占比分别为 32.6% 和 26.4%，连续两年超过 25%，在互联网行业中算是比较高的水平。

BOSS 直聘将公司使命定位在 “致力于通过技术提高招聘效率”。技术能力可以说是 BOSS 直聘平台的核心。平台的 AI 基础设施结合了高级数据分析和 AI 技术，可确保推荐算法的准确性和完整性，匹配系统的不断升级能够提供更准确的工作和候选匹配结果。

平台技术还用在信息的真实性上。BOSS 直聘使用筛选和监视系统来检查企业发布的职位真实性。

在互联网刚兴起之初，招聘平台主要以综合招聘和分类信息招聘平台为主，市场呈现中华英才网、前程无忧、智联招聘三足鼎立的局面。

2015 年，中华英才网被 58 同城收购；2017 年，智联招聘完成私有化退市，其曾在 2014 年赴美上市，最终退市时市值不足 12 亿元。目前，传统招聘三巨头只有前程无忧一家还是在美上市公司。

随着互联网和移动互联网不断普及，社交招聘、垂直招聘等新型招聘平台开始崭露头角，Boss 直聘正是这一时期涌现的新型招聘平台。

虽然从市场份额来看，58 同城、前程无忧、智联招聘等巨头仍然占据着招聘市场的头部。2019 年，BOSS 直聘的市场占有率约为 10%，凭借高速增长的态势，BOSS 直聘或许也能快步抢占市场。

赴美上市之后，BOSS 直聘能否挑战老牌玩家们？我们拭目以待。