后疫情时代，健康产业的发展进入快车道。在 5G、人工智能、物联网等前沿科技的驱动下，处于风口的智能康复产业擘画出全新蓝图。智能康复产品及服务的未来应用图景、远程医疗的无限可能，梦想如何一步步走进现实？近期，动点科技采访了傅利叶智能集团总裁顾捷，了解了康复产业如何通过智能化升级迈向新台阶。

用智能化设备替代传统康复

在前不久的中国国际医疗器械博览会上，傅利叶智能携上肢康复机器人、下肢康复机器人、腕关节康复机器人、手功能康复机器人、踝关节康复机器人、步道式步态评估训练系统等 10 余款产品参展。

“我们目前是帮助医院、养老院、社区等机构把康复中心建立起来，然后用这些智能化的机器人来提高他们的日常服务能力和看病效率，为患者提供机器人化的康复训练。” 傅利叶智能将高精尖技术落地应用，对内积极构建三级康复医疗体系，业务遍及全国各地，因而也吸引了各地医院和机构的关注。

图片说明：傅利叶智能集团总裁顾捷在中国国际医疗器械博览会上接受媒体采访

在智能康复领域，傅利叶智能拥有非常高的技术壁垒。其核心的力反馈技术可以模拟治疗师手上的 “力道”，在多样化的任务导向训练中提供适时引导。通过精确客观地量化每个动作，实时地互动反馈，迅速提高用户的力量、速度、准确度，进而重塑肢体功能。

新技术的推出往往不是一帆风顺的，顾捷对此毫不讳言，“相关产品推广期间，医生和患者的反馈都需要技术研发人员去消化，然后不断地迭代产品。我们希望能够提升产品迭代速度，未来不仅医院、机构能用到我们的产品，社区和个人也有条件使用，但目前还需要时间。”

傅利叶智能已经进入大规模量产阶段，通过整合上游下游产业资源，形成了闭环生态链。在傅利叶智能擘画的蓝图中，居民在家门口就能完成康复训练。“以前大家觉得机器人很遥远，只能在电视里看到。现在标准化的机器人训练中心就建在家门口，在小区内就可以接受专业的康复治疗。” 顾捷表示，智能化、信息化、标准化的康复中心将实现连锁化复制运营，“通过快速普及，智能康复将走进居民生活，方便大众进行康复训练。”

“我们目前在上海做康复设备租赁试点，租赁形式可以降低机构的购买难度。未来进入到个人体系之后，在商业模式上或者可以通过定期支付租金的方式来形成持续不断的收入。”

智慧健康时代，风物长宜放眼量

第七次人口普查的相关数据前段时间已经发布，人口老龄化趋势加剧之下，康复机器人的市场也在快速扩大。“以前大家注重的是治疗，比如手术，但是现在更加注重的是预防，首先不生病。就算生病，在手术用药之后，还需要一个长期的康复过程。随着人口老龄化和对生活品质的提升，人们对康复的需求也越来越大。脑卒中之后的康复训练大家都基本了解，但是还有很多比如运动损伤、阿尔兹海默症、帕金森等慢性病患者，以及罹患肿瘤的后遗症患者，几乎都可以通过康复训练改善生活质量。”

顾捷指出，数字化是康复产业发展的必然趋势。“当智能康复设备出现之后，一定会对传统产品进行升级甚至是替代。”

“没有智能化康复内容的普通康复器材市场基本上已经是红海了。但是如果把外骨骼技术、机器人控制技术、5G 技术结合起来，并在产品上得到很好地实现，从而提升治疗效率。目前这个领域还是蓝海。傅利叶智能不止在单个产品上表现突出，我们的核心优势是把传感器、运动控制、人工智能以及知识图谱等一系列技术整合形成平台性技术。”

图片说明：傅利叶智能康复港

“傅利叶智能康复港” 的核心理念就是利用 5G+AI 的技术实现互联互通，不仅可以多人联机互动训练，利用 5G 医疗专用网所具备的 “低延时、高可靠” 等特性，还可以让发达地区的康复专家实现远程带教，完成基层康复的跨域指导。“对于力学的交互训练，我们想做到 ‘千里手’。傅利叶智能与上海和甘肃玉门的医院合作，以康复机器人为媒介，上海医院的治疗师可以为千里之外的玉门患者提供康复训练，一方面治疗师可以实时感知患者的力量变化，另一方面，患者也能感知到治疗师手法力道的微妙变化。”

在国内，傅利叶智能还跟西安交通大学合作进行脑电方面的研究。“西安交大在脑机接口领域非常专业，将脑机接口跟我们的康复机器人结合，未来能实现脑控外骨骼的临床方案。另外，我们也跟国外的一些机构有合作，比如和苏黎世联邦理工学院合作开展的软体机器人研究，这些都是未来康复的方向。”