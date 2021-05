BEYOND 国际科技创新博览会的两位联合发起人 Jason 和卢刚讲述关于 BEYOND 的故事,从什么是 BEYOND,为什么要举办 BEYOND,以及对 BEYOND 的期待,揭开 BEYOND 的初心,一起来倾听 J&G 的故事,嗑 CP 的伙伴们小板凳准备好:

Q1 你俩怎么认识的?

在 2019 年英国伦敦科技周(London Tech Week)的一个讨论中国科技的圆桌论坛上,我们俩都是主办方邀请的发言嘉宾。之后回到国内就经常有联系,动点科技主办的各种活动,Jason 也常常过来作为嘉宾参与,和一些国内的朋友们一起经常提到一个话题:为什么亚洲拥有这么多科技创新并且也具有巨大的市场潜力,但本土却一直没有一个类似 CES, MWC, IFA 等每年能把全球科技创新产业和生态聚集在一起的平台。有一天,Jason 在微信上和卢刚说:来吧,我们一起在澳门打造一个新的平台吧。这就是 BEYOND, 意喻” 超越”。

Q2 三个愿景你俩怎么想出来的?

这三个愿景其实就是我们每天感同身受的地方:科技不仅仅只是在改变消费电子业,科技正在改变和变革全球的每一个传统商业,所以我们希望大家来 BEYOND 能感受到科技在各种行业的影响力;在看到科技带来的商业价值的同时,我们更应该让科技来驱动人类可持续发展的目标,解决更多社会问题,特别是在经历疫情之中,我们更加理解科技向善的含义;科技本就应该没有地域的限制,只有更多的开放合作,才能让我们看到更大的全球合作的价值。

Q3 最后想要达到什么目的或者理想?

今年是 BEYOND 的第一年,我们希望以后每一年,全球科技产业都能够在澳门有一个大聚会。BEYOND 能够成为一个有价值的全球平台和窗口,将亚太创新推向全球,同时也帮助全球科技创新进入亚太市场。

Q4 从开始做 BEYOND 到现在有什么经历或者变化?

估计最大的变化是我们两白头发都多了吧。其实我们从一开始就知道打造一个这么大的平台不容易,这一路到现在确实很辛苦。我们开心的是我们遇到的朋友都非常认可我们的三个愿景。所以既然这是我们的初心,而且我们也坚信 BEYOND 所孕育的巨大价值,我们相信一定能做好!希望 BEYOND 能在大家的帮助下能够快快的成长起来。

大家好,我是 Jason,我是卢刚,我们是 BEYOND Expo 的联合发起人。

Q 什么是 BEYOND?

BEYOND 是一个全新的在澳门举办的年度国际科技创新博览会,BEYOND 将聚焦科技创新以及它对各行业的影响力,我们期望 BEYOND 能够成为全球特别是亚太新兴地区最具影响力的科技平台之一。

Q 为什么要举办 BEYOND?

科技应该要改革传统行业,科技应该要更关注在人和社会的可持续发展,科技应该要打破地域的界限,这就是我们举办 BEYOND 的愿景。我们还在经历疫情,作为世界公民,我们更需要聚焦如何用科技创新来解决全球问题,这也是我们创办 BEYOND 的初心。

Q 我们对 BEYOND 的期待?

BEYOND 设立了近 5 万平的展区,来自全球各行业的知名企业和创新公司将集中展示覆盖影响力科技,生命科学,新基建、智慧城市和生活,以及未来科技的最新的科技产品和服务。

在 BEYOND 期间,我们也将举办国际投融资峰会、行业分论坛,还有各种交流活动,我们预计会有超过 2 万名来自世界各地的专业观众,包括企业家、政府代表、知名人士、投资人、科学家、初创企业等公司现场来到我们 BEYOND 这个盛会。

届时我们也期待来自全球近 600 家展商,超过 200 位嘉宾以及特别是来自亚太地区、欧洲以及中东地区的近 100 家科技社区齐聚澳门。

BEYOND 国际科技创新博览会将在 8 月 26 号到 28 号。

在澳门威尼斯人会议展览中心举行,BEYOND 欢迎你,我们澳门见。