BEYOND 国际科技创新博览会的两位联合发起人 Jason 和卢刚讲述关于 BEYOND 的故事，从什么是 BEYOND，为什么要举办 BEYOND，以及对 BEYOND 的期待，揭开 BEYOND 的初心，一起来倾听 J&G 的故事，嗑 CP 的伙伴们小板凳准备好：

Q1 你俩怎么认识的？

在 2019 年英国伦敦科技周（London Tech Week）的一个讨论中国科技的圆桌论坛上，我们俩都是主办方邀请的发言嘉宾。之后回到国内就经常有联系，动点科技主办的各种活动，Jason 也常常过来作为嘉宾参与，和一些国内的朋友们一起经常提到一个话题：为什么亚洲拥有这么多科技创新并且也具有巨大的市场潜力，但本土却一直没有一个类似 CES, MWC, IFA 等每年能把全球科技创新产业和生态聚集在一起的平台。有一天，Jason 在微信上和卢刚说：来吧，我们一起在澳门打造一个新的平台吧。这就是 BEYOND, 意喻” 超越”。

Q2 三个愿景你俩怎么想出来的？

这三个愿景其实就是我们每天感同身受的地方：科技不仅仅只是在改变消费电子业，科技正在改变和变革全球的每一个传统商业，所以我们希望大家来 BEYOND 能感受到科技在各种行业的影响力；在看到科技带来的商业价值的同时，我们更应该让科技来驱动人类可持续发展的目标，解决更多社会问题，特别是在经历疫情之中，我们更加理解科技向善的含义；科技本就应该没有地域的限制，只有更多的开放合作，才能让我们看到更大的全球合作的价值。

Q3 最后想要达到什么目的或者理想？

今年是 BEYOND 的第一年，我们希望以后每一年，全球科技产业都能够在澳门有一个大聚会。BEYOND 能够成为一个有价值的全球平台和窗口，将亚太创新推向全球，同时也帮助全球科技创新进入亚太市场。

Q4 从开始做 BEYOND 到现在有什么经历或者变化？

估计最大的变化是我们两白头发都多了吧。其实我们从一开始就知道打造一个这么大的平台不容易，这一路到现在确实很辛苦。我们开心的是我们遇到的朋友都非常认可我们的三个愿景。所以既然这是我们的初心，而且我们也坚信 BEYOND 所孕育的巨大价值，我们相信一定能做好！希望 BEYOND 能在大家的帮助下能够快快的成长起来。

↓ 以下为视频内容 ↓

大家好，我是 Jason，我是卢刚，我们是 BEYOND Expo 的联合发起人。

Q 什么是 BEYOND？

BEYOND 是一个全新的在澳门举办的年度国际科技创新博览会，BEYOND 将聚焦科技创新以及它对各行业的影响力，我们期望 BEYOND 能够成为全球特别是亚太新兴地区最具影响力的科技平台之一。

Q 为什么要举办 BEYOND？

科技应该要改革传统行业，科技应该要更关注在人和社会的可持续发展，科技应该要打破地域的界限，这就是我们举办 BEYOND 的愿景。我们还在经历疫情，作为世界公民，我们更需要聚焦如何用科技创新来解决全球问题，这也是我们创办 BEYOND 的初心。

Q 我们对 BEYOND 的期待？

BEYOND 设立了近 5 万平的展区，来自全球各行业的知名企业和创新公司将集中展示覆盖影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市和生活，以及未来科技的最新的科技产品和服务。

在 BEYOND 期间，我们也将举办国际投融资峰会、行业分论坛，还有各种交流活动，我们预计会有超过 2 万名来自世界各地的专业观众，包括企业家、政府代表、知名人士、投资人、科学家、初创企业等公司现场来到我们 BEYOND 这个盛会。

届时我们也期待来自全球近 600 家展商，超过 200 位嘉宾以及特别是来自亚太地区、欧洲以及中东地区的近 100 家科技社区齐聚澳门。

BEYOND 国际科技创新博览会将在 8 月 26 号到 28 号。

在澳门威尼斯人会议展览中心举行，BEYOND 欢迎你，我们澳门见。