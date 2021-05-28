据彭博社报道，有知情人士指出，印度在线支付巨头 Paytm 将在今年下半年进行 IPO，计划筹资 2180 亿卢比（约合 30 亿美元），而这将成为印度有史以来最大的 IPO。

据悉，Paytm 计划将于 11 月左右在印度上市，其目标估值约在 250 亿至 300 亿美元之间。知情人士表示，Paytm 董事会计划在本周五举行会议，以正式批准 IPO。如果成功的话，Paytm 的 IPO 规模将超过印度煤炭（Coal India Ltd.）。后者在 2010 年筹集了超过 1500 亿卢比，是印度迄今为止最高的 IPO。

Paytm 曾获得伯克希尔·哈撒韦公司、软银与阿里等投资者的支持。目前，该公司的估值为 160 亿美元，是印度估值最高的初创公司。

近年来，Paytm 一直积极向中小微企业提供服务，并于去年为其推出了相应的 Paytm 小程序。与此同时，在创始人兼首席执行官 Vijay Shekhar Sharma 的带领下，Paytm 在过去一年中专注于提升营收效果。而它涉及的业务领域已从数字支付扩展到了银行业务、信用卡、金融服务、财富管理、数字钱包等领域。此外，它还支持了统一支付接口（UPI），这是印度数字支付的主要接口渠道。

报道称，目前 Paytm 在印度商家支付工具领域占有最大的市场份额，成功抵御了来自 PhonePe、Google Pay、Amazon Pay、WhatsApp Pay 等对手的竞争。根据该公司近期发布的数据显示，Paytm 拥有超过 2000 万个商家合作伙伴，其用户每月共进行 14 亿笔交易。

在近期的一次访谈中，Sharma 透露，与疫情相关的支出极大刺激了数字支付的发展，作为结果，今年的前三个月是 Paytm 有史以来表现最好的季度。

编译：Ceci