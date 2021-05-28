国产植物肉新消费品牌“星期零” 宣布第一款消费端植物肉产品 “花花零感包” 将于 6 月上线，并陆续在包括盒马鲜生、天猫、京东等线上以及线下渠道陆续上架。

此次上线的花包为纯素速冻植物肉产品。星期零 CEO Kiki 表示，该产品灵感来源于鲜花，采用天然果蔬粉调配的四种颜色的面皮色彩靓丽，分别对应着——藤椒马蹄荠菜、蜜汁叉烧、冬阴功、芝士南瓜四种口味。此外，团队合作的星级厨师一共试验了近百种口味，经过一轮轮口味盲测，综合营养健康搭配，最终这四款脱颖而出。

“花花零感包” 植物肉系列产品相比同样口味的传统肉包，脂肪含量降低 50%，并且全部实现原材料 0 反式脂肪酸、0 抗生素，某些口味能甚至做到 0 胆固醇、含膳食纤维。

好吃与健康，正是“花花零感包” 系列产品切入传统速冻包子领域选择的新角度。据最速冷冻食品行业研究报告显示，速冻米面产品为中国零售速冻食品类目的最大品类，占比高达 52.4%，2019 年市场规模已达 677 亿，并且近三年正以年均 10.8% 快速增长。尤其是疫情以来，宅家食品迎来了大爆发，大量用户在此期间完成了速冻食品的初体验。

Kiki 也表示，速冻食品行业市场规模巨大，但是头部效应并不明显，市场份额最大的五家公司占比总和不足 10%，给后进者留下了充分的市场空间。中国有数千年的米面饮食传统，但目前阶段传统企业并没有清晰打出兼顾健康与好吃的品牌概念，这正是星期零植物肉争夺的目标市场。

在进入 C 端零售市场之前，星期零已经以 B2B2C 模式与喜茶、奈雪、德克士、正大集团、中百罗森等在内的 100 余品牌合作，共进驻全国 7000 家门店。覆盖新式茶饮、大型连锁快餐、传统食品、连锁便利店等商业类型，是中国植物肉最知名的品牌。

同时透露，公司通过大范围的与不同商业类型的品牌去联名合作，因此在极为丰富的场景中积累了大量用户反馈与数据，因此对目标用户画像非常清晰，最主要的群体就是 25-35 岁的精致女性。星期零作为植物肉公司，但并不主打素食主义概念，其用户是一群新锐、年轻、潮流的新世代人群，他们敢于尝试，拥有积极向上的能量，有健康生活意识，有国际视野。

为适配目标人群的消费方式，已经搭建了完善的私域运营团队，通过社群与小程序等工具与消费者持续建立关系、增强互动、沉淀行为数据，提升商业效率。C 端与 B 端相互促进，将星期零打造成充企业整体经营的智慧化，正在将星期零 c 端产品线打造成拥抱新零售的标杆业务。

目前，星期零已拥有第 4 代植物肉技术产能 5 万顿，能充分模拟牛肉、猪肉、鸡肉、鱼肉等口味半成品，未来投资建厂的储备产能约 50w 吨。一年内将陆续推出至少 10 款 C 端消费产品，涵盖零食、常温食品、速食食品、冷藏半成品等食品类目。