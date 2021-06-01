5 月 29 日，二手消费电子产品交易平台万物新生（爱回收）赴美递交上市招股书，或将成为 “中概股 ESG 第一股”。（ESG：Environment、Social Responsibility、Corporate Governance 环境、社会和公司治理）

根据公开资料，万物新生集团是一家 “互联网+环保” 类型的循环经济企业，旗下业务线包括爱回收 (二手 3C 产品 C2B 回收平台)、拍机堂 (二手 3C 产品 B2B 交易平台)、拍拍 (二手优品 B2C 零售平台) 及 AHS Device(海外业务) 等，服务覆盖二手消费电子回收、检测、评级、定价到再销售的全流程，打通了 C2B+B2B+B2C 的全产业链闭环。

根据 CIC 报告，中国在 2020 年拥有全球最多的消费电子设备流通量，超过美国和欧洲的总和。2020 年中国仍有 26 亿台仍有使用价值的消费电子设备，但其中很大一部分处于闲置状态。

在这一背景下，爱回收抓住了二手消费电子交易行业的巨大机遇。作为集回收、交易和零售为一体的平台，这家公司以 “减少电子浪费并延长消费电子产品的生命周期” 为使命，成立十年间已经发展成为国内最大的二手电子产品交易平台（以 GMV 以及交易的设备数量来算）。截至今年 3 月的前十二个月，爱回收平台交易的 GMV 总额为 228 亿元，消费产品数量为 2,610 万，同比增长 66.1％和 46.6％，并分别占据了 6.6％和 8.7％的市场份额。

截至 2021 年 3 月，爱回收在全国经营 755 家线下门店，其中爱回收门店 753 家，拍拍门店 2 家。2020 年和截至 2021 年 3 月，平台上交易的所有消费品中，手机分别占 67.7% 和 69.7%，其余为其他电子产品，如笔记本电脑、平板电脑和数码相机、奢侈品、家居用品和书籍。

这家成立仅十年的公司，为什么能吸引到包括五源资本、天图投资、国泰君安、京东等知名机构的青睐？在二手 3C 产品回收这个赛道，又藏着怎样的商业前景？

改造低效的传统二手消费电子价值链

爱回收并不能被简单地定义为一家拆解手机并回收金属的公司，而是在改造整个二手消费电子价值链。

中国二手消费电子行业存在多层传统分销渠道，导致二手设备的平均加价比其原始回收价格高出 60%-80%。爱回收建立了端到端平台，从消费者那里回收并直接销售给消费者，跳过传统的多层交易，通过使交易和服务更加用户友好、透明、安全和环保来提供更佳的交易体验。

通过对行业进行数字化和标准化，爱回收已经建立了用于二手消费类电子产品交易和服务的基础架构，创建了标准化的检查、定级和定价流程。

招股书中提到，爱回收借助大数据和人工智能技术优化定价策略，通过分析数以千计的手机型号、数百万的交易以及数百万消费者和小商家的购买行为，为行业提供定价基准。

此外，爱回收还建立了大型自动化运营中心，基于交易数据的智能定价系统，通过自动化和大数据分析实现大规模设备的高效检查、分级和定价。自动化减少了手动流程，从而降低了运营成本。

招股书中，爱回收重点强调了对供应链能力的建设，在供应链能力方面进行了大量投资。

在供应端，通过向消费者提供以旧换新的解决方案，爱回收对设备零售商进行授权，从而获得了稳定的电子设备流量。在需求端，爱回收为电商平台、内容社区和社交平台提供销售流程、质量控制和售后服务。

通过和京东、快手、知名的智能手机品牌的合作，京东庞大的流量以及快手对低线城市目标消费者的覆盖，也为其提供了很大的流量。

毛利率跑赢小米和京东

财务表现上，爱回收的营收增长态势还不错。2018 年至 2020 年，万物新生分别实现总营收 32.6 亿元、39.3 亿元、48.6 亿元。2021 年第一季度，公司业绩再次跃升，实现营收 15.14 亿元，同比增长 118.8%；成交 GMV 为 62 亿元，同比增长 106.7%。

虽是二手平台，但爱回收的毛利率并不低。招股书数据显示，该公司 2020 年的整体毛利率为 25.7%。相比之下，小米 2021 年 Q1 的整体毛利率为 18.4%，京东 2021 年 Q1 的整体毛利率也仅有 14.3%。

不过，由于爱回收采取了重资产模式，导致了长达三年的亏损。截至 2021 年 3 月 31 日，爱回收在中国 172 个城市开拓了 755 家门店和超过 1500 个自助服务站，主要开在一二线市场的商场等线下流量中心。2016 年，创始人陈雪峰曾透露爱回收一家简易门店的一次性硬件投入为 7 万元，照招股书的 755 家门店数据计算，仅门店运营成本，爱回收一年也需投入超 2.7 亿元人民币。

2018 年至 2020 年，万物新生分别净亏损 2.1 亿元、7 亿元、4.7 亿元，三年累计亏损 13.8 亿元。2021 年一季度，公司净亏损 9000 万元，相较去年同期 1.2 亿的亏损有所收窄。

二手电子产品交易赛道上也越来越拥挤，除了闲鱼、转转，也涌现了回收宝、闪回收、爱换机、乐回收等竞争对手。爱回收独特的线下店模式也面临着闲鱼的挑战。闲鱼推出线下店 “闲鱼小店”，去年年底，阿里巴巴宣布，未来三年闲鱼将在全国 20 个城市建立闲鱼基地，并将闲鱼小站布局到 50 个以上城市。

爱回收 APP 的流量也不乐观。比达数据显示，2021 年 3 月，二手电商 APP 月活跃用户数中，闲鱼与转转分别是 5734 万人与 1461 万人，爱回收仅为 51 万。

唤醒 “城市矿山”：电子产品回收的经济潜力

智能电子用品需要各类金属作为原材料，也推动人类社会进入高资源强度时代。近三十年来，全球各类金属的生产量成倍增长，例如用于生产显示屏的金属元素铟在 2000 年代的产量就已达 1970 年代产量的 9 倍之多。现在生产一部智能手机所需要的金属已经多达 21 种，其余非金属元素也多达数十种。

根据绿色和平组织发布的报告数据，中国电子产品废弃量在 2020 年和 2030 年可能分别达到 1540 万吨和 2722 万吨，平均年增长率达到 10.4%。据此推算，2030 年的废弃电脑和手机的电路板中可回收金属总价值将达到 1600 亿元。

随着中国未来电子产品废弃量持续增长，其潜在的经济价值也非常可观。以 2019 年的废旧电脑和手机为例，城市矿山中埋藏着约 86000 吨铜，380 吨银，160 吨金以及多种其他金属。以目前的市场价格估算，城市矿山的经济总价值约为 800 亿元，预计到 2030 年城市矿山的经济总价值约为 1600 亿元。

然而，作为回收再利用金属资源的重要来源之一，电子废弃物的回收利用价值尚未得到充分挖掘。根据绿色和平组织的数据，目前中国废弃电子产品回收中，手机回收率不足 2%，推算结果显示，如果 2030 年电脑、手机等电子产品回收率能达到 85%，会比通过原始开采的方式节省约 300 亿千瓦时能源，减少近 2200 万吨碳排放。

可以说，我国废弃电器电子产品回收处理行业正处于转型升级的关键阶段，让电子产品的经济潜力通过循环经济得以发挥，需要企业和社会的共同努力。

或许，爱回收可以将目光扩展到电子产品的循环经济，让再生资源产品具备市场竞争力 , 为公众建立更可持续的智能未来。