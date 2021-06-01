据外媒报道，印度保险科技初创公司 Plum Insurance 已于近日完成 1560 万美元规模的 A 轮融资。本轮融资由老虎基金领投，现有投资者红杉印度（通过其孵化加速器 Surge）、Tanglin Venture Partners、IF India、Gemba Capital 参投。

除此之外，老虎基金此前在印度的参投企业 Unacademy（在线教育平台）、CRED 和 Groww（二者均为金融科技初创公司）中的多位创始人及联合创始人也加入了这一轮融资的投资，而这三家企业均已成为当地的独角兽公司（CRED 和 Groww于今年晋升为独角兽公司）。

据了解，在本次融资中，老虎基金为 Plum 提供了 1000 万美元。其次是 Tanglin Ventures、Surge Venture 和 IF India，它们分别投资了 200 万美元、160 万美元以及 150 万美元。

此前，Plum 曾于去年 11 月份完成一轮 3 亿卢比（约合 410 万美元）的融资。这轮融资由红杉资本（印度）的 Surge 加速器领投，当时该公司的估值约为 1900 万美元。而在本 A 轮融资后，Plum 的估值将达到 8700 万美元左右，较上一轮呈现 4.5 倍增长。

Plum 由 Abhishek Poddar 和 Saurabh Arora 于 2019 年底成立，主要为初创公司和中小企业提供团体健康保险服务，从而让公司可以为员工提供相应的健康福利待遇（即 B2B2C 模式）。据 Plum 表示，其业务已经覆盖了当地 9000 万规模的人口，并计划在 2030 年将这一数字扩大到 5 亿。此外，Plum 也指出，该公司已经占据了印度 35 亿美元规模健康保险市场中的半数份额。据悉，Plum 将把本次新的融资用于保险产品的进一步扩展，从而使该公司能够向拥有 7 名员工的小型企业提供保险服务。

值得一提的是，目前Plum 已经为 600 多家企业提供了保险服务，而这其中同样也包括 Unacademy 和 Groww。Unacademy 创始人 Munjal 近日表示，已经通过 Plum 为其平台上近 4000 名教育工作者提供了定期人寿保险。

Plum 联合创始人及首席执行官 Abhishek Poddar 在本次融资中指出，现阶段，印度初创公司和中小企业对员工健康保险的需求呈指数级增长，并且也正随着疫情的爆发而进一步加强，希望到 2025 年为 1000 万人提供健康保险服务并最终走向国际市场。而老虎基金的合伙人 Scott Shleifer 则表示，这一趋势将为 Plum 的发展提供很大的机遇。