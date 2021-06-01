近期，众安在线财产保险股份有限公司（以下简称 “众安保险”）与欢太数科合作再升级，在多年良好合作的基础上，双方共同推出定制化 “碎屏险” 并将继续合作更多定制化保险产品。

用户在购买 OPPO 手机后 20 天以内，可以随时购买众安这款碎屏保险，产品支持线上投保、按月购买、随时退保等便捷服务，打破了当前市场上新机限制、强制年付等现象，为手机用户带来灵活、便捷的智能保险体验。

欢太数科是数字科技服务平台，是 OPPO 官方合作伙伴。众安保险携手欢太数科充分发挥保险科技优势，在产品灵活度、受众群体、销售渠道等多方面满足更多市场需求，为用户打造更优质的服务体验。

上线首个定制保险，直击 “高频” 碎屏险市场

智能手机早已成为人们日常必备品，而屏幕是手机配件中最昂贵又最脆弱的一环。很多手机都搭载了曲面屏、全面屏、屏幕刘海、内屏穿孔技术等高难度设计，一旦手机屏幕遭到破坏，维修费用常常要上千元。

碎屏险成为了创新保险类别中的高频产品，但过往碎屏险只能通过两种渠道购买。一是，在主流电商购买新机时同步购买碎屏险，按年投保。这样的操作灵活度不足，次新机用户永远失去了购买碎屏险的机会；而已经购买保险的用户又无法中途退保。第二，随着碎屏险需求增强，次新机用户也可以进行线下投保。线下方式满足了次新机用户的投保需求，但投保需要亲自赴现场进行线下人工核验，确认手机屏幕完好后才可以购买，而且时间往往限制在新机购买 7 天甚至 3 天内，这又为消费者带来了不便。

本次推出的碎屏险产品，成为了市场上投保最灵活的碎屏险。

用户在新机购买 20 天以内，可以前往 OPPO 钱包内为手机投保碎屏险，用户可以进行线上投保、次新机投保、按月投保。20 天的可投保时间也成为碎屏险次新机用户中最宽松的首次投保时间范围，打破了当前市场上新机限制、强制年付等现象，为 OPPO 手机用户带来灵活、便捷的智能保险体验。

智能风控加持，驱动保险科技更进一步

众安正在持续用保险科技为手机行业带来更优质的保障体验。

据悉，这并非众安保险首次推出碎屏险产品。去年 6 月，众安就与支付宝合作上线全新手机碎屏险，基于大数据联合风控和创新的拍照投保模式，累计销售百万余份。截至众安保险 2020 年报数据显示，以碎屏险为代表的创新业务收入占比从 2019 年的 4% 提升到了 2020 年的 16%。在创新的背后，是智能风控与保险科技的加持。

此次众安保险与欢太数科基于双方的风控模型、产业特点、过往碎屏险痛点等数据进行联合建模，并利用购机时间、手机唯一识别号、激活时长等多维度字段进行大数据风控，打造该款定制碎屏险。

众安保险相关负责人表示，基于欢太数科在手机+IoT 行业领域的深耕，双方能够更精准把握行业风险，未来还将继续拓展更多险种的创新设计与智能风控合作。

作为国内首家互联网保险公司，众安保险一直致力于以 “科技驱动金融，做有温度的保险”，为用户提供更高质量的服务。而实现这一目标，离不开底层技术的不断完善和突破，技术与场景的深度结合。通过技术驱动产品、运营、数据实现闭环，实现系统高效性，不是单次服务，而是以用户为中心，提供用户全生命周期的智能服务，提供有温度的保险服务。

数据显示，自成立以来，众安保险累计研发投入超过人民币 36 亿元，业务覆盖大健康、数字生活、车险、金融等生态场景，依托这些场景，众安在 2020 年累计服务超 5.2 亿用户，保单量高达 79 亿张。

欢太数科是数字科技开放平台，是 OPPO、realme 和 OnePlus 等品牌的官方合作伙伴。欢太数科通过 AI、大数据等前沿技术与开放互联的数字平台模式，携手金融、电商、交通等多领域合作伙伴构建和扩展数字生态开放体系，为机构合作伙伴、实体企业与生态内用户提供高效、便捷的数字生活服务与数字金融服务。欢太数科旗下互联网保险服务平台拥有保险经纪牌照。