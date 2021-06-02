全球内容发现平台 Dable 宣布，其在台湾、韩国、日本、印尼、越南和马来西亚等亚洲国家和地区的合作媒体已突破 3000 家，每月页面浏览量超 50 亿次。

总部位于韩国的 Dable 是一家媒体技术公司，拥有世界级大数据处理能力和个性化技术。Dable 提供 “Dable News” 和 “Dable 原生广告”，通过分析媒体网站访客的消费内容和行为，推荐个性化内容和广告。

“Dable News” 是一个内容推荐方案，通过媒体网站右侧/底部的 “您可能喜欢的内容” 等嵌入式小部件推荐访客可能感兴趣的内容，增加内容消费和停留时间，帮助提高媒体的竞争优势。“Dable 原生广告” 以与内容推荐区域中的周围内容相匹配的设计来曝光广告，它在不影响用户浏览内容的情况下，吸引用户的注意，产生明显的广告转换效果。

Dable 与亚洲媒体合作，如台湾新闻集团 ETtoday 新闻云、LTN 和今日新闻；韩国出版商《朝鲜日报》和公共媒体 KBS；印尼媒体集团旗下 Liputan6、独立在线新闻门户网站 Suara 和网络媒体 JPNN，越南媒体出版商 Thanhnien 和老牌媒体出版商 Tienphong，马来西亚马来语新闻出版商 Utusan Malaysia 和中文新闻出版商《中国报》。

Dable 每月从大约 5 亿亚洲用户那里收集和分析 220 亿份媒体日志，且每月向 50 亿个网站推荐内容，通过平台产生的页面浏览量超 1 亿次。

Dable 首席执行官 Chaehyun Lee 表示：“Dable 是一家科技型初创企业，由韩国首个基于大数据的产品推荐平台的主要开发人员创办。凭借卓越的技术和 10 余年运营个性化内容推荐平台的经验，Dable 在亚洲的合作媒体数量迅速突破 3000 家。我们通过展示我们的推荐解决方案如何在与新媒体合作时提高点击率或人均页面浏览量，以及通过 A/B 测试提供比竞争对手更好的效果，扩大了我们的合作伙伴群体。”

得益于在亚洲市场的快速增长，自 2015 年成立以来，Dable 的年均销售增长率超过 50%。目前 Dable 是韩国、印尼和越南使用最广泛的个性化推荐平台。在台湾，销售额在过去一年增长了两倍，而马来西亚的月均销售增长率达到 30%，而且还在迅速增长。

今年早些时候成功完成 1200 万美元 C 轮融资的 Dable 预计将加速全球市场扩张。Dable 已开始向香港、泰国和新加坡提供服务，并将于今年进军中国大陆、土耳其和澳大利亚。此外，基于其在亚洲取得的成功，该公司希望能够向美国和欧洲提供服务。

Lee 补充道：“Dable 将更积极地拓展其服务范围，目标是成为第一大内容发现平台。我们将通过积极招聘当地人才以及与当地公司紧密合作，提供适合各地区特点的优质服务。此外，我们将通过持续不断的技术创新引领市场发展。”