今晚，华为发布多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品，包括 HUAWEI Mate 40 系列新版本、Mate X2 新版本、HUAWEI WATCH 3 系列、HUAWEI MatePad Pro 等手机、智能手表、平板产品。同时带来了新一代半开放主动降噪无线蓝牙耳机 HUAWEI FreeBuds 4 和两款高端显示器 HUAWEI MateView 和 MateView GT。

发布上展示了 HarmonyOS 2 全新的系统架构、革命性的分布式技术、全新的原子化服务、全新的卡片设计、极致的系统性能。此外，华为 Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列等近百款设备将陆续升级 HarmonyOS 2。

华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“万物互联时代，没有人会是一座孤岛，每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。我们希望与更多合作伙伴、开发者共同繁荣鸿蒙生态，为全球消费者提供更好的体验、更好的产品、更好的服务。”

HarmonyOS 全新交互：操控更方便，体验更智能

HarmonyOS 创新的多设备交互，让消费者操控多个设备像操作一台设备一样简单。全新的多设备控制中心，创造了简约直观的连接方式，手机、平板、电脑、音箱、耳机一拉即合，让用户在控制多设备时，也如同控制单设备一样简单。

全新的 HarmonyOS 桌面简洁有序，上滑 APP 生成万能卡片，在桌面即可呈现更丰富的信息。卡片内容实时更新，只需一瞥即可获取所需信息，省去了打开 APP 的时间。卡片可大可小、可藏可显，还能够个性化定制，让每个桌面独一无二。同时，卡片也是原子化服务的载体，在服务中心可以轻松获取、随时分享，无需下载、安装，一步到位获取各种服务。

创新交互的精彩还藏身于美学设计的细节之中：特别设计的 HarmonyOS 黑体、自然流畅的引力动效，无论用户使用哪款设备，都能获得视觉和操控上的一致体验。

全面的性能提升，可靠的隐私安全保障

HarmonyOS 系统流畅度全面提升，手机在使用 36 个月后剩余空间极小的情况下，依然拥有接近新手机一样的读写速度。HarmonyOS 优化了后台应用的保活能力，让任务持久在线，即使用了再多应用，也能实现状态恢复。比如，网购时临时回复微信消息、打开搜索 APP 查找资料，返回购物 APP 时可以直接回到上次浏览的界面。此外，HarmonyOS 还能让手机续航更持久：使用搭载 HarmonyOS 的 Mate40 Pro 进行《和平精英》游戏，续航时间可达 5.1 小时，比同等条件下搭载 EMUI11 的 Mate40 Pro 提升 0.4 小时。

华为始终致力于保护消费者的隐私安全。HarmonyOS 继承和发展了 EMUI 领先的隐私安全技术能力，以 “正确的人在正确的设备上，正确地使用数据” 为设计理念，确保全场景下每个设备每次访问的安全，每一次数据存储、传输与使用的安全。开启多设备协同身份认证，需要通过手机的人脸识别和手表连接的双重保险，才能完成解锁。同时，HarmonyOS 对用户的数据分类管理、设备分级保护，为超级终端设置安全门槛：只有满足安全等级要求的设备才能访问相应安全等级的数据，让用户可以放心地使用多设备互联。从应用的开发、发布、安装到运行都会经过多重检测，构建纯净安全的 HarmonyOS 应用生态。