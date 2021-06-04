据外媒报道，印度 B2B 电商平台 OfBusiness 正在与软银进行谈判，计划以 12 亿美元的估值从后者处获得 1 到 1.5 亿美元融资。如果本次融资得以顺利进行，如本栏目此前指出，OfBusiness 有望成为印度今年以来第 15 家新晋独角兽公司。此外，该公司也将成为继 Meesho 和 Zeta 之后，软银今年在印度投出的第三家独角兽公司。

今年 4 月份时，OfBusiness曾完成了由 Falcon Edge Capital 领投的 1.1 亿美元 D2 轮融资。在这一轮融资中，OfBusiness 的估值为 8 亿美元。

OfBusiness 成立于 2015 年，主要通过其业务平台为制造和基建领域的企业提供原材料采购及信贷服务（已获得 NBFC 牌照）。除此之外，该公司也在通过旗下名为 BidAssist 的平台为企业提供营销服务。据印度经济时报指出，OfBusiness 在印度拥有 14 个办事处，共计拥有 620 名员工，年销售额达 15 亿美元，在近 3 年多以来一直在实现盈利。

OfBusiness 表示，本次从软银处获得的资金将用于扩大经营区域范围、进入更多当地城市，并将其现有的供应链渠道（重型机械、消费品、农产品加工）增加到 11 个类别。同时，该公司也指出，计划在今年新增 100 名员工，其营收目标希望能够得到 3 倍增长。据该公司创始人透露，OfBusiness 也正在为未来两年内的 IPO 进行准备。

自今年以来，印度已经在不到半年的时间内新增了 2 家 B2B 电商独角兽（Moglix 和 Infra.Market），而印度科创领域目前的 B2B 电商独角兽一共也只有 3 家（另一家为 Udaan）。

另一方面，本次的融资谈判也正处于软银加大进军印度市场的背景之下。今年，软银对印度拥有高增长规模的公司表现出了格外强烈的兴趣。包括社交电商平台 Meesho、金融科技公司 Zeta 以及外卖平台 Swiggy（正在商谈中，尚未结束）在内，三者分别获得了软银的 3 亿、2.5 亿以及 4.5 亿美元投资，并在此次注资之下成为估值超 10 亿美元的独角兽企业。

值得一提的是，作为另一家获得软银巨资注入的印度独角兽企业，Paytm正计划在今年底以 250 亿至 300 亿美元之间的目标估值进行 30 亿美元规模的 IPO。本周则有消息指出，软银在考虑出售持有的价值约 15 亿美元的 Paytm 股票，这一规模占据软银对其持股的 5% 左右。据悉，软银共计持有 Paytm 母公司 20% 的股份。