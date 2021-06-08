6 月 8 日，以 “智创未来，大展虹图” 为主题的 2021 人工智能与机器人发展创新论坛在沪举行，论坛由上海市嘉定区江桥镇人民政府、上海市人工智能技术协会、上海市工商联科技商会联合主办，北虹桥经济城、工博士机器人技术有限公司（简称工博士）、猎户星空、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（简称德必集团）共同承办。

中国科学院院士、物理学家、固体光谱泰斗沈学础，上海市科学技术委员会副主任傅国庆，上海市嘉定区人民政府副区长李峰，原中科院上海高等研究院院长封松林等 300 余位领导嘉宾参加此次论坛。

论坛上，国内领先的智能服务机器人公司猎户星空，分别与专业致力于文创、科创企业发展的服务商德必集团、专注于为客户提供优质化综合智能解决方案的科技公司工博士达成合作，三方将共同打造机器人 “智慧园区”，以人工智能与服务机器人应用，推进企业级智慧服务的项目快速落地。

在猎户星空、德必集团、工博士合作的机器人 “智慧园区” 里，提供高品质咖啡不是一种想象，而有着切实可行的 “升级版” 落地解决方案，即猎户星空智咖大师针对园区场景提供的智慧园区解决方案。

说起这款机械臂协作机器人 “智咖大师”，它不是一款简单 “咖啡机器人”，而是猎户星空基于自研全链条 AI 技术，深度融合软硬一体化，通过 AI 学习、双臂调教、视觉训练等方式，以机械臂完成复杂动作复刻和还原的机械臂协作机器人。智咖大师推出半年多，落地客户百余家，成为全球唯一落地超百台的机械臂协作机器人和行业真正在场景中落地的 “咖啡机器人”。此外，其先进的技术应用和产品理念，赢得了海外客户的认可，已经落地泰国，即将在韩国、日本、新加坡等海外客户完成部署，成为国内唯一落地海外、展现 “中国智造” 魅力的机械臂机器人。

具体到智慧园区场景，智咖大师以其较小的占地面积和高坪效，加上 3 倍人效、4 重安全保障措施、稳定和高品质咖啡的制作手法等优势，为园区场景提供服务。智咖大师可以行云流水的完成磨粉、闷蒸、冲泡、装杯、清理全自动操作，每天能制作 500 杯高品质手冲咖啡。

上岗重庆氪空间的智咖大师

另外，不同于市场上其他的咖啡机器人，智咖大师抛弃了冷峻的工业风，取而代之的是更符合商业审美需求的可爱、憨厚的大白形象，让人感到亲切、可接触；并且本身科技感十足，成为流量吸睛、提升参观体验的科技产品。

值得一提的是，作为猎户星空智能服务机器人家族中的一员，在机器人 “智慧园区” 的建设中，智咖大师并不是全部。

猎户星空接待服务机器人豹小秘、豹小秘 mini、递送服务机器人豹小递 Sky 等，可借助个性化开发和场景定制方案，就智慧园区及大堂的接待、问询、引领递送等实现无接触服务和无人化大堂效果。具体说来，包括：

临时访客登记 通过围绕园区大堂或企业前台的应用场景定制化开发，并与大堂硬件智能设备打通，识别访客、引导来访登记；

接待问候 一旦来访者出了电梯进入前台，机器人会热情打招呼，既提升服务效率及企业形象，前台员工也可以将精力集中在更重要的事务上；

智能问答及引领 机器人可以辅助传统的前台员工、回答来访者问题，并能引领来访者到会议室、工位等指定区域；

远程分身 可实现来访者与员工的远程音视频交流；

5、智能监控平台 具备自主移动导航技术及强大智能识别功能的机器人，还可以进行移动监控、异常监测报警。

猎户星空智慧园区解决方案

针对场景的服务机器人系统解决方案，正是猎户星空与德必集团、工博士，准备在机器人 “智慧园区” 上实现 “1+1+1＞3” 的重要一环。

实际上，德必集团不仅为企业提供舒适、生态、个性化的高品质办公环境，也为入驻企业提供创业服务、品牌推广、财务顾问、工商注册、wehome 线上服务等会员增值服务，以为企业提供系统优质的微生态创业环境为目标，打造 “轻公司生态圈”。

这样的 “特色”，也让德必集团拥有众多园区智慧服务和智能化办公场景，而在智慧园区的打造过程中，智能服务机器人的加入无疑也是众多 “轻公司” 乐于接受的选择之一。

对于工博士而言，为客户提供优质化综合智能解决方案，通过人工智能产业园的建设，完成对人工智能产业的高度聚集是其目标所在。而在智慧园区这一全新的场景中，除了智能服务机器人，在 AI+安防、AI+交通、AI+园区管理等方面，工博士可充分发挥其自身平台优势，与猎户星空及德必集团展开深度合作，共同将 “智慧园区” 项目落地。

随着 5G 和 AI 应用持续深化，后疫情时代数字经济和产业智能化升级的加速，无接触服务的不断加强，园区也日益成为人工智能及服务机器人应用的一大场景。在这一场景中，有大量的人机交互与商业自动化服务需求的诞生，而融合 “AI+软件+硬件+服务” 为一体的猎户星空智能服务机器人，正着眼于这些新服务需求，以实现 “让人们从重复的体力劳动中解放出来，让传统商业像互联网一样高效” 的愿景。此次猎户星空携手德必集团、工博士，正是强强联手，共同打造智能服务机器人生态的又一具体表现。