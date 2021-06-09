360 数科于近日发布《2021 碳中和计划》，承诺自今年起逐步实现运营排放的碳中和，2030 年实现碳达峰；2060 年前实现其自身业务及其客户活动的温室气体净零排放。

360 数科在《计划》中明确指出，作为实体数字化转型的重要支撑，企业必须转换发展模式，承担企业社会责任，坚持绿色低碳转型。对于金融科技企业而言，除了加强自身绿色治理外，一方面应善用绿色金融工具，在金融活动环节中实现节能减排目标，同时引导资金流向环境保护型和资源节约型行业；另一方面输出大数据、云计算、人工智能等基础设施应用能力。

为了更好实现碳中和目标，360 数科在《计划》中，明确了企业及员工的行动包括：对办公区域进行节能减排改造，提高能效；加强办公设备资源共享，降低资源能耗；建立激励机制，倡导员工践行低碳办公行为；积极培养员工低碳意识，开展碳中和宣传及知识普及活动等。除此之外，公司还将通过推动数据中心减排及侧重服务绿色金融手段，针对性的控制范围三的间接排放。

据悉，360 数科将通过四步走战略，有步骤落实碳中和目标下的各项工作。

第一步，开展碳盘查。以 2020 年为基准年，在对年度碳排放量摸底的基础上，有效识别减排措施并制定中和路径。

第二步，加强企业内部绿色治理。作为科技企业，除自身办公运营排放以外，数据中心 IDC 作为各个行业信息系统运行的物理载体，也是 360 数科碳排放重要的组成部分。360 数科通过启动 “绿巨人计划”，联合北京、上海、深圳、福州、合肥、西安 6 地职场，打造绿色办公环境，倡导绿色出行、环保用餐、无纸办公等相关举措，建立激励机制，倡导员工践行低碳办公行为；进行节能减排改造，提高能效，推动数据中心的碳中和。

第三步，加大对绿色金融业务倾斜。在业务层面，360 数科扎根全国唯一林业改革与发展综合试验区——福建，以龙岩为发力点，探索林权抵押贷款，以期有效保障当地生态安全，增加林农收入，实现生态美与百姓富的有机统一。此举也将解决林农缺少可供抵押的财产、宅基地不能抵押、农房抵押无法变现等融资难题。

第四步，完善碳普惠。360 数科结合 “碳普惠” 等元素，设计 “绿色金融” 产品，在 360 小微贷、360 借条、360 分期等产品中纳入碳元素，推动信贷、消费、保险、基金等四个方面的减排行动，同时，在产品页面加强碳中和宣传，向用户进行潜移默化的宣导。此外，360 数科还综合环保和便医服务两方面考量，推出自助取袋机 “360 袋小保” 提供可降解、零污染环保袋，目前已落地北京、天津、重庆、杭州、南京等多地医院。

360 数科 CEO 吴海生表示：“作为一家有责任的公司，我们兼顾的是应该是公司发展与社会利益的有机统一。我们有责任也有义务在实现碳中和目标的路上，运用金融科技技术，助力绿色金融驶入快车道。我们也将继续发挥金融科技的优势，借助大数据、人工智能等技术积累，深耕绿色信贷、绿色消费等领域，通过影响用户，实现 ‘外溢碳中和效应’，促进可持续发展。”