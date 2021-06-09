今日，领跑全球 3D 智能服装设计、开发及营销解决方案科技的 Browzwear（布络维科技）正式宣布在中国启动 “2021 个人用户项目”。该项目面向个人、自由职业者或个人企业等独立用户，提供免费试用软件、线上中文课程、专家研讨培训等多个模块，从数字化人才建设角度出发，进一步助力国内时尚产业链数字化转型。

“2021 个人用户项目在中国的落实，对我们来说是一个巨大的突破。中国的服装市场基础十分强大，如果在数字化程度、3D 技术人才培养等方面进一步强化，行业发展潜力将不可限量。“Browzwear 中国区董事总经理陈威廉（William Tan）表示，”Browzwear 希望在促进服装企业升级的同时，助力国内独立设计人才的数字化能力建设，让他们更加适应未来时装业快速设计、数字化研发以及供应链升级转型等变化趋势，切实为中国时尚产业链数字化添砖加瓦。”

Browzwear2021 个人用户项目将全方位支持独立设计群体对 3D 设计软件的认知以及使用需求，具体内容包括：

免费开放 VStitcher 的使用权限，使得用户解锁强大 3D 设计工具；

在 Browzwear 的哔哩哔哩官方账号【Browzwear 布络维科技】上线全系列中文课程，为用户提供详尽和方便的专业学习机会；

定期在哔哩哔哩举办技术网络研讨会直播，邀请 3D 专家为用户答疑解惑。

在此之前，Browzwear 的个人用户项目已经在全球多个国家成功上线，并且取得了个人用户们的积极反馈。在 Browzwear 跟进的后续访问中，一位经验丰富的制版师认为 VStitcher 属于 “早用早享受” 的实用型工具，具有操作简单、效果逼真、独立操作等多项优势，能够提升个人设计师的工作效率、在节约资源的同时促进数字样衣的开发，使得以 3D 技术为核心的整个工作流程——从开发、生产到零售都畅通高效的运行。

将个人用户项目引入中国市场是 Browzwear 一项重大的战略部署。Browzwear 希望在业内人才培养的层面，承担全球服装行业领导者的社会责任，支持更多的独立设计人才掌握 3D 服装设计技能, 提升个人数字化职能及创业资本；同时，Browzwear 也将持续与企业合作，充分调配具有 3D 应用实践经验的企业资源，在市场的共同协作下加速创新型及技术型人才培养，共促时尚产业链的数字化转型 。